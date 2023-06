Ce week-end, La Rochelle et Toulouse sont sur le pont pour les quarts de finale de la Champions Cup. Seuls rescapés parmi les clubs français, les deux "Stade" affronteront les Saracens et les Sharks de Durban. Voici leurs compositions probables.

Toulouse - Sharks

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Barassi ou Delibes, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Flament ou Cros, 8. Cros ou Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Marchand ou Cramont, 17. Neti, 18. Ainu’u ou Faumuina, 19. Brennan, 20. Placines, 21. Roumat ou Flament, 22. A.Retière ou Graou, 23. Delibes ou Barassi ou Jaminet.

Infirmerie : la grosse incertitude de la semaine concerne Julien Marchand, sorti sur blessure dimanche et victime d’une entorse de la cheville. Les nouvelles étaient rassurantes en début de semaine, malgré un gros hématome. à l’heure où nous bouclons ces lignes, il est incertain et c’est en partie lui qui prendra la décision suivant ses sensations. Charlie Faumuina (mollet) a fait son retour à l’entraînement. Ange Capuozzo (omoplates) n’est toujours pas remis. Théo Ntamack (poignet) et Sofiane Guitoune (mollet) sont actuellement indisponibles, tandis que Selevasio Tolofua (hanches), Anthony Jelonch (genou), Yannick Youyoutte (pied) et Nelson Epée (genou) ont terminé leur saison. Martin Page-Relo n’est pas non plus apte.

La Rochelle - Saracens

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin, 14. Thomas ou Rhule, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Favre ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Tanga-Mangene ou Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Dillane ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Thompson-Stringer, 18. Sclavi, 19. Sazy, 20. Botia ou Tanga-Mangene, 21. Pa. Boudehent, 22. Berjon, 23. Rhule ou Thomas.

Infirmerie : sorti commotionné face à Gloucester, Sclavi devrait finalement tenir sa place, son retour au jeu ayant été approuvé. Préservé lors du huitième de finale en raison d’une gêne à l’épaule, Seuteni est apte pour affronter les Saracens. Haddad (commotion), Paiva (épaule) et Bourdeau (cervicales, épaule) devraient tous faire leur retour à la compétition lors de la séquence Top 14. Idem pour Leyds qui, s’il a repris l’entraînement, reste en phase de consolidation de son entorse du doigt. Le staff maritime doit aussi composer, pour ce quart de finale, sans Colombe, suspendu quatre semaines pour un déblayage jugé dangereux samedi dernier.