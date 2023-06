Nigel Owens chez les champions du monde, les staffs du Racing et de Grenoble... Les indiscrétions du Midol

Le nouveau poste de Nigel Owens, les staffs de Grenoble et du Racing 92 qui se dessinent, Anthony Watson à Castres... Retrouvez toutes les informations transferts grâce aux indiscrétions du Midol.

Brive > Mesulame Kunavula et Lucas Paulos intéressent Castres

Selon nos informations, deux joueurs de l’effectif du CABrive seraient sur les tablettes du COpour la saison prochaine. D’abord, l’international à XV et à 7 fidjien Mesulame Kunavula, arrivé à Brive à la fin du mois d’octobre dernier, ferait partie des profils choisis par les recruteurs tarnais pour venir renforcer la troisième ligne. Le colosse îlien (qui peut évoluer deuxième ligne) de 27 ans (1,96 m, 125 kg), passé par Edimbourg a été reçu par les dirigeants tarnais, qui espèrent l’enrôler pour étoffer leur paquet de joueurs puissants et bons porteurs de balle.

Le deuxième ligne argentin Lucas Paulos (25 ans, 1,99 m, 118 kg) serait aussi dans le viseur du club de Jeremy Davidson. Le Puma, passé par les Jaguares et auteur de 32 matchs avec Brive où il est arrivé en 2020, jouit d’une belle cote sur le marché. Sa venue permettrait de faire souffler Tom Staniforth, qui, dans un profil similaire au sien, totalise un énorme temps de jeu.

Castres > Anthony Watson a visité la ville et les installations du club

Ce serait un gros coup de la part du Castres olympique, qui n’a pas pour habitude de recruter des noms clinquants. Mais, selon nos confrères de L’Équipe, les dirigeants du COauraient entamé les discussions avec Anthony Watson, ailier international anglais aux 55 sélections avec le XV de la Rose. Le joueur était à Castres ce week-end pour visiter la ville et les installations du club. À 29 ans, la flèche anglaise chercherait un peu de stabilité - et la sécurité salariale qui va avec - ailleurs qu’en Premiership, où la situation économique est délicate. Problème, si la réglementation de sa Fédération n’évolue pas, il pourrait en signant en France se priver de la prochaine Coupe du monde ; Steve Borthwick n’ayant pour le moment pas le droit de sélectionner les joueurs anglais évoluant à l’étranger.

Oyonnax > Ali Oz en approche

Longtemps gêné par une mauvaise série de blessures, le pilier droit du Racing 92 Ali Oz (27 ans, 1, 93m et 142 kg) n’a que très peu joué avec le club des Hauts-de-Seine, depuis le début de saison. À ce jour, il ne compte ainsi que quelques minutes disputées face à Bayonne en Top 14 et une titularisation en Challenge européen, le week-end dernier, à Johannesbourg et face aux Lions.

Ali Oz bénéficie de très peu de temps de jeu. Il pourrait en avoir davantage à Oyonnax Icon Sport - Pierre Costabadie

Selon nos informations, l’ancien Grenoblois, dans le 92 depuis le printemps 2019, pourrait donc s’engager en faveur d’Oyonnax, actuel leader du Pro D2 et candidat déclaré à la montée en élite. De fait, Ali Oz remplacerait numériquement dans l’effectif rouge et noir le grand espoir Thomas Laclayat, qui arrivera au Racing la saison prochaine.

Racing 92 > Le staff francilien quasiment fixé

À l’issue de la saison, l’entraîneur des avants franciliens Didier Casadéi quittera les Hauts-de-Seine, probablement pour revenir à Périgueux, actuel pensionnaire de Nationale 2. Rory Teague (attaque) et Philippe Doussy (technique individuelle) seront quant à eux numériquement remplacés par Frédéric Michalak et Joe Rokocoko. Dimitri Szarzewski, lui, devrait être en charge de la conquête aux côtés, possiblement, d’un entraîneur des Espoirs promu avec l’effectif professionnel. Le Gallois Paul Stridgeon, de son côté, s’occupera de la préparation physique quand l’Anglais Stuart Lancaster, actuellement entraîneur en chef du Leinster, chapeautera le tout.

Boks > Erasmus attend Nigel Owens

Le directeur du rugby de l’Afrique du Sud, Rassie Erasmus a confirmé qu’il souhaitait que l’ancien arbitre international Nigel Owens intègre le staff des Springboks dans les prochains jours, même si ce dernier a répété qu’il voulait rester neutre. « Je lui ai envoyé un mail. Nous aurons sa réponse la semaine prochaine. » Rassie Erasmus a justifié son choix, expliquant qu’il ne voulait pas confier cette mission à un arbitre sud-africain pour avoir un regard extérieur, expliquant que la façon de s’exprimer des Sud-Africains pouvait être perçue comme de l’arrogance ou de l’agressivité à l’international.

Nigel Owens, ici lors du match France-Angleterre 2020, pourrait apporter un regard extérieur aux Springboks. Icon Sport - Dave Winter

« Même la façon dont je parle, parfois les gens pensent que c’est agressif. Quand on me connaît depuis un moment, on sait que ce n’est pas agressif. » Le grand patron des Springboks compte sur la diplomatie Nigel Owens pour améliorer les relations avec les arbitres et les instances internationales.

Grenoble > Hueber avec Pezery ?

L’information qui a fuité la semaine dernière, avec la possible arrivée d’Aubin Hueber aux commandes du FCG, se précise de jour en jour, à tel point que ce dernier a confirmé les contacts au site Actu Rugby. « Je suis bien en contact avec Grenoble », a répondu l’intéressé en fin de semaine précisant que « rien n’a été acté et signé » entre les deux parties. Selon nos informations en effet, celui qui fut entraîneur de diverses équipes de France U18 à U20 entre 2015 et 2021 devrait se rendre ce mercredi à Grenoble pour rencontrer les dirigeants isérois.

Aubin Hueber, ici quand il était adjoint aux moins de 20 ans, pourrait prendre les rênes du FC Grenoble. Icon Sport - Manuel Blondeau

Hueber pourrait même ne pas effectuer le voyage seul puisqu’il devrait arriver avec un spécialiste du jeu d’avants dans les bagages, à savoir l’actuel manager du RC Hyères-Carqueiranne Patrick Pezery, qui aurait annoncé récemment à ses joueurs (maintenus en Nationale après leur victoire sur Rennes 30-15) qu’il quitterait le club varois à l’issue de la saison.

Bayonne > L’Argentin Villar arrive, Scholtz prolonge

L’Aviron a enrôlé le pilier droit international argentin moins de 20 ans, Martin Villar (20 ans). Il viendra renforcer, dans un premier temps, l’équipe espoirs. Par ailleurs, le pilier Pieter Scholtz va prolonger pour deux ans.

Mont-de-Marsan > Darbo en joker

En raison de l’indisponibilité de Martin Doan au poste de demi de mêlée, Clément Darbo (37 ans) rejoint les rangs du Stade montois en qualité de joker médical. Passé par Agen, Montauban, Provence ou encore Biarritz, il évoluait cette saison à l’ES Lembey en Régionale 1.

Clément Darbo évoluait à Lembeye (Béarn) en Régionale 1. Icon Sport - Alexandre Dimou

Béziers > Estériola prolonge

Selon les informations de l’indépendant, le talonneur de l’ASBH, Clément Estériola (32ans), aurait prolongé pour une durée de deux saisons, soit jusqu’en juin 2025. Il a disputé vingt rencontres cette saison (dont seize titularisations).

Bordeaux-Bègles > Oghre rentre en Angleterre

Recruté par l’Union Bordeaux-Bègles en janvier dernier en tant que joker médical de Pablo Dimcheff (ligaments croisés), Gabriel Oghre (24 ans) fera son retour en Angleterre la saison prochaine. En effet, le club de Bristol a annoncé son arrivée lors de la prochaine intersaison.

Racing 92 > Wade et Saili vers la prolongation

Tous deux en fin de contrat dans les Hauts-de-Seine, le trois-quarts centre néo-zélandais Francis Saili (32 ans, 2 sélections) et l’ailier anglais Christian Wade (31 ans, 2 sélections) sont selon nos informations en passe de prolonger leur bail dans le Racing 92. Concernant Olivier Klemenczak, une issue devrait également être trouvée dans les jours à venir, et ce malgré l’arrivée au club de Josua Tuisova. En revanche, Louis Dupichot quittera le club à l’issue de la saison, tout comme le pilier anglais Biyi Alo.

Soyaux-Angoulême > Manasa Saulo est parti

Le pilier international fidjien Manasa Saulo (34 ans, 32 sélections) dont le contrat de joker médical s’est terminé à Soyaux-Angoulême (huit matchs de Pro D2) s’est engagé avec effet immédiat avec l’Union Cognac-Saint-Jean d’Angély (Nationale). Il a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs lors du déplacement à Nice ce samedi.

Super Rugby > Dave Rennie en discussion avec les Blues

Dave Rennie, qui était le sélectionneur de l'Australie, pourrait rejoindre les Blues Icon Sport - PA Images

Dave Rennie, qui vient d’être démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Australie, serait en discussion avec la province des Auckland Blues où il pourrait prendre la suite de Leon MacDonald. Ce dernier pourrait intégrer le staff des All Blacks.