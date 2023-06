Opposé à son successeur à Montpellier Sam Simmonds et dans un contexte particulier pour lui, le numéro 8 du MHR Zach Mercer a commis l’irréparable, laissant son équipe à quatorze. Probablement irrémédiable dans un match qui s’est joué au bout du bout de la prolongation.

On salivait, pour tout dire, au duel qu’allaient se livrer Zach Mercer et Sam Simmonds, probablement les deux plus beaux numéros 8 du rugby anglais à l’heure actuelle, dont le second remplacera le premier à Montpellier la saison prochaine. Avec «la bénédiction» (paraît-il) de son coach d’Exeter Rob Baxter, bien conscient que son club ne pouvait pas s’aligner sur le pont d’or bâti par les dirigeants héraultais à Simmonds pour s’offrir les services de son joueur. Lequel, soit dit au passage, le vaut probablement bien au vu de son match qu’il eut le bon goût d’orner d’un essai. Le hic?

C’est qu’on aurait précisément bien aimé mesurer la prestation dudit Simmonds à celle de Zach Mercer et qu’à ce titre, l’expulsion dès la 50e dont fut victime le meilleur joueur de Top 14 de la saison 2021-2022 nous a laissé sur notre faim. Et plus encore son club, obligé de s’employer à quatorze pendant cinquante minutes sur les cent que dura cette partie de déglingo. Si bien qu’il sera devant l’éternel impossible de ne pas lier l’élimination des Héraultais au carton rouge de leur numéro 8, quand bien même on aurait aimé que l’acte manqué de l’Anglais n’arrive jamais…

Pour quelques centimètres trop haut…

Un acte manqué, vraiment? À vrai dire, on ne saurait l’expliquer autrement, quand bien même la facilité pourrait consister à évoquer l’arbitrage très sévère d’Andrew Brace. Il faut ici rappeler qu’une toute petite minute avant son expulsion, Zach Mercer avait aplati en coin ce qu’il pensait décemment être l’essai de la victoire des siens, après un joli numéro de Serfontein et Rattez. Las, l’arbitrage vidéo commandé par Andrew Brace décela un léger passage en touche synonyme d’essai refusé (le premier d’une série de trois), qui généra une compréhensible frustration chez le troisième ligne. Suffisamment pour légitimer qu’il ne se baissa pas de quelques centimètres de plus pour éviter d’essuyer son épaule contre le visage du troisième ligne adverse Tshiunza, deux petites minutes plus tard, lors de son double plaquage avecSerfontein? Pas vraiment.

Mais l’erreur est humaine et on peut entendre que, dans le lourd contexte émotionnel auquel Mercer devait faire face sur fond de retour en Angleterre et de sélection pour la future Coupe du monde, celui-ci ne se soit pas tout à fait maîtrisé. De là à avoir grillé ses chances auprès de Steve Borthwick pour le prochain Mondial? Au vu de ce que Mercer a prouvé pendant deux saisons en France et aux matchs de Dombrandt lors du dernier Tournoi, on ne peut pas décemment l’imaginer…