Malmené par une équipe de Gloucester proche du coup parfait, le tenant du titre s’en est encore remis à sa force de caractère et à celle de son public pour s’éviter, in extremis, une immense désillusion dès les huitièmes de finale.

La (très) intense effusion de joie de Deflandre, au coup de sifflet final et bien après, en dit long sur le soulagement ressenti. Samedi, le survolté public de La Rochelle, admirable de soutien, est encore passé par toutes les émotions. Dont celle - franchement désagréable - d’imaginer son équipe fétiche, championne d’Europe en titre, chuter violemment de son piédestal, face à un adversaire anglais dont peu soupçonnait qu’il donnerait autant de fil à retordre au nouvel ogre du continent. Il s’en est fallu de peu. Très peu. Gloucester menait 26 à 22 à deux minutes du terme.

Avant que Teddy Thomas ne surgisse pour délivrer tout un stade. Encore, disait-on. Oui, les Maritimes ont encore joué avec le palpitant de leurs supporters. Une constante, à force, cette saison. Entrevue, entre autres, dès la 1re journée de Top 14 face à Montpellier, à la rentrée 2022. Vécue à son paroxysme lors de la réception de l’Ulster, en phase de poules, avec un essai de la gagne (7-3) inscrit quarante-cinq secondes après la sirène finale. À la différence que, là, au printemps, planait le spectre de l’élimination manu militari. « C’est triste à dire mais on commence à être habitués à ce genre de fin de match, consent volontiers le capitaine Grégory Alldritt. J’espère que ça ne se passera pas pareil le week-end prochain. Enfin, si on gagne, ça me va aussi, mais j’espère qu’il y aura moins de stress et que ce sera un peu plus facile pour les supporters en tribunes. »

« Sûrs de nos forces »

Si, quelque part, la qualification en quarts n’en est que plus savourée, à chaud tout du moins, La Rochelle peut brûler un cierge. « Nous avons une bonne étoile », image d’ailleurs Thomas Lavault, conscient que le champion sortant a frôlé la trappe : « On s’est fait très, très peur… Nous sommes tombés, de façon surprenante, sur une équipe de Gloucester impitoyable qui a su stopper nos gros porteurs. C’était en train de nous échapper. Mais cela ne peut qu’être bénéfique de s’être fait peur. Tant mieux même. On sait comment attaquer le prochain match. On est très stimulés par cette compétition. »

« On sait ce qu’on veut, on a tous envie d’y aller », abonde Grégory Alldritt, obsédé par la perspective de conserver le titre européen. « Sur ces fins de match, on montre beaucoup de détermination, de caractère. Nous sommes sûrs de nos forces, on l’a prouvé encore une fois. C’était ric-rac mais on gagne. » Comme d’habitude ou presque. Mine de rien, les Jaune et Noir viennent d’aligner, sans compter une victoire sur tapis vert l’an dernier, un treizième succès consécutif. Et alors ? Figurez-vous que le club à la caravelle égale le record codétenu par les Saracens et le Munster de l’ère… O’Gara ! S’il avait relevé la statistique, le manager avait bien d’autres chats à fouetter dans les couloirs de Deflandre.

« Nous sommes vivants, c’est le plus important. On a la capacité de trouver la solution dans une situation d’énorme pression mais nous ne sommes pas capables d’endosser le costume de grand favori, retient d’abord l’Irlandais. Les joueurs de Gloucester ont joué pour leur vie, c’était le match pour sauver leur saison. Je pense qu’on ne passe pas en quarts sans les supporters. C’est grâce à leur ferveur. » Et donc à leurs cœurs, jusqu’au bout du bout, solidement accrochés.