Privée de munitions la semaine passée en Italie de par les conditions climatiques, la ligne arrière du XV de France féminin a l’occasion de démontrer tout son talent sur la pelouse synthétique du Musgrave Park de Cork. De quoi gagner encore un plus en confiance.

Les Bleues ont écrit les premières lignes d’un nouveau livre la semaine passée du côté de Parme. Victorieuses des Italiennes dans la difficulté, les Françaises ont bien débuté leur Tournoi des 6 Nations 2023 et par la même occasion le mandat du duo Gaëlle Mignot-David Ortiz à leur tête. Mais de cette rencontre, il restera également la frustration de ne pas avoir vu les Tricolores franchir la ligne plus de trois fois. Un manque d’efficacité que souligne Sylvain Mirande, intervenant chez les trois-quarts : « On est bien rentrés dans la compétition, c’est une bonne chose. Néanmoins, tout n’a bien évidemment pas été parfait. Il nous a manqué de l’efficacité pour conclure nos actions et nous rendre la partie un peu plus facile. » Tout personne normalement sensée comprendra qu’il reste encore du travail pour ce XV de France féminin, qui doit apprivoiser un tout nouveau plan de jeu. Alors du côté du staff, on retient surtout le positif : « Comme nous n’avons pas réussi à décrocher ces Italiennes au tableau d’affichage, la fin de match était quelque peu tendue. Mais le bon côté, c’est que j’ai trouvé l’équipe sereine et bien en place tactiquement dans les dernières minutes. Il faut s’appuyer sur cette intelligence de jeu pour la suite. » La suite ? C’est l’Irlande ce samedi après-midi.

Je veux voir l’équipe de France déplacer le ballon

Après le huit de devant, place aux arrières ? Face à l’Italie, le pack tricolore a fait le boulot dans des conditions climatiques humides. Au contraire, les « rapides » n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, même si elles ont su faire la différence avec quelques coups d’éclat. « Il faut savoir jouer avec ses forces, explique Sylvain Mirande. Il y a des rencontres où l’on doit s’appuyer sur nos avants, et d’autres où l’on pourra envoyer du jeu. Bien évidemment, l’entraîneur des trois-quarts que je suis veut voir l’équipe de France déplacer le ballon. Mais ce n’est pas aussi facile que cela. » Alors face à une sélection irlandaise à des années-lumière du talent des Bleues sur le papier, faut-il s’attendre à un grand spectacle ? « Les combinaisons et les automatismes en attaque sont les plus difficiles à trouver. Au niveau de la défense et de la conquête, rien n’a changé par rapport à la Coupe du monde, c’est donc plus facile. » Quoi qu’il en soit, la pelouse synthétique du Musgrave Park de Cork devrait favoriser les passes vissées et les belles envolées. Il n’y a plus qu’à !

Prime à la continuité

Pour cette deuxième journée, le staff tricolore mise logiquement sur la continuité. Concernant la ligne arrière, un seul changement est à signaler. Morgane Bourgeois portera le numéro quinze en lieu et place d’Émilie Boulard, titulaire à Parme. Pour le reste, rien ne bouge. « Notre principal objectif est de faire prendre confiance et leur faisant enchaîner les titularisations, avoue Sylvain Mirande. Nous ne nous interdisons de faire quelques changements si nécessaire, mais notre souhait est de préserver le plus possible notre ossature. » Du côté de Cork, Pauline Bourdon et Carla Arbez mèneront une nouvelle fois le jeu français. Étincelantes la semaine passée dans leur capacité à gérer, elles auront sûrement l’occasion de faire un peu plus parler leurs qualités offensives ce samedi après-midi.