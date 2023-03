Pro D2 - Montauban enchaîne face à Aurillac et renoue avec la victoire à Sapiac

Pro D2 - Dans son antre, la bande à Pierre-Philippe Lafond a arraché une deuxième victoire de rang, une première depuis novembre dernier, face à Aurillac (30-15). Bosviel, en verve au pied et dans le jeu, et Seyrolle, efficace en mêlée, ont été les grands artisans de ce succès. Grâce à ces quatre points, l'USM (15e) reste au contact de Carcassonne et Soyaux-Angoulême dans la course au maintien. Aurillac (10e) est placé dans le ventre mou au terme de cette 26e journée.

Le chaudron de Sapiac est monté en température grâce à de valeureux guerriers. Dans la lutte au maintien, Montauban a montré sa force de caractère ces deux dernières semaines. Après le succès majuscule à Agen, vendredi dernier, les équipiers de Witt ont accroché sur leur tableau de chasse le scalp d'Aurillac (30-15). Ils n'avaient plus levé les bras à domicile depuis le 3 février dernier et la victoire face à Colomiers (25-19). Mais avec les succès conjugués de Carcassonne et Soyaux-Angoulême, contre Biarritz et Provence Rugby, Montauban est toujours dans la zone rouge au terme de cette 26e journée. Les Tarn-et-Garonnais sont respectivement à un et deux points de ces deux formations. Aurillac (10e), qui n'a plus rien à jouer, prépare la suite en donnant du temps de jeu à ses jeunes éléments. À Montauban, l'évidence se nomme Guillemin Dans une première période animée, où le jeu a pris le pas sur l'enjeu, les deux équipes ont tenté pour mettre les défenses sur le reculoir. Mais, certains attaquants sont passés à proximité de la correctionnelle. Sur une interception dans le camp d'Aurillac, Guillemin, une nouvelle fois à son avantage ce soir, a forcé Tison à commettre une première faute au sol. En face des perches, à 15 mètres, Bosviel a ouvert le tableau des scores (3-0, 3e). Sur le renvoi, Montauban n'a pas assuré la réception. D'emblée, Aurillac a montré ses velléités en préférant la touche aux perches. Un choix payant. Aucagne, d'un extérieur au pied savoureux dans le dos de la défense, a mis sur orbite Palmier (3-7, 6e). Pour se remettre la tête à l'endroit, les équipiers de Quercy ont insisté sur le jeu d'avants. Une bonne tactique puisqu'ils ont pris le pas sur de tendres cantaliens. Si rares à haut niveau, les essais en première main sont devenus des sucreries dont on n'abuse plus. Sur une touche au niveau de la ligne médiane, Vici a été placé dans un espace sur une passe à hauteur de son ouvreur. Venu au soutien, à l'intérieur, Bernadet, en mode Dupont, a bien cru redonner l'avantage aux siens. Malheureusement, la passe de son centre est partie vers l'avant. Sur la mêlée qui suit, Seyrolle, qui a glané quatre pénalités dans ce secteur dans le premier acte, a appris le métier à Kiteau, sanctionné d'un carton jaune juste au terme de cette première période (37e). Bosviel a récompensé le travail de son pilier (6-7, 20e). Sur une nouvelle faute au sol de Tison, le demi d'ouverture a redonné l'avantage aux siens (9-7, 23e). Pour une courte durée, Aucagne, de 50 mètres, a répondu (9-10, 30e). Au départ, Bosviel a été fautif pour avoir balancé le ballon directement en ballon mort sur une pénaltouche. Le maître à jouer de Sapiac n'a pas mis longtemps pour se faire pardonner. Guillemin a attrapé son renvoi dans les 22 mètres des Cantaliens. Aux soutiens, les avants ont mis des charges dans l'axe. Sur une inversion de Bernadet, le maestro, sur une passe au pied au cordeau, a offert à Guillemin son neuvième essai de la saison (14-10, 32e). Malgré l'exclusion temporaire de Vici, pour un plaquage très haut sur Tison, Bosviel, de plus de 40 mètres, a assuré un petit break d'avance avant de rentrer aux vestiaires (17-10, 37e). La banderille de Rokoduguni a libéré Sapiac Avec le vent dans le dos, les locaux se sont mis à déjouer durant le deuxième acte. Sur un coup de filou d'Alania, qui a entrepris un côté fermé, le jeune Janse Ven Rensburg a inscrit son premier essai en professionnel. En coin, Aucagne a laissé échapper deux points (20-15, 54e). Quelques minutes plus tard, face aux perches, à 35 mètres, l'ouvreur d'Aurillac en a oublié trois de plus. Un tournant, car sur le renvoi, et un hors-jeu plus tard, Bosviel n'a pas tremblé pour creuser l'écart contre le cours du jeu (23-15, 60e). Finalement, c'est Rokoduguni qui a planté le dernier clou. L'ailier, à la réception d'un coup de pied de dégagement de Bouyssou, a entrepris une relance géniale. Cinq adversaires effacés plus tard, l'ex-élément de Bath a offert un essai à Tuculet (30-15, 67e). Sapiac a attendu presque deux longs mois pour retrouver le sourire. Les fervents supporters de l'USM attendent le même scénario, la semaine prochaine, face à Rouen pour espérer dépasser les concurrents au maintien. Aurillac tentera de faire mordre la poussière au leader Oyonnax à Jean-Alric.