Le patron des arbitres de la ligue Occitanie, très impactée par les problèmes de violences, pointe du doigt des comportements anormaux selon lui. Il dresse un constat inquiétant mais pas insoluble.



On a senti qu’il y avait une dégradation, liée à l’environnement. Sur le terrain, globalement ça ne se passe pas trop mal. Après, les matchs de rugby le samedi après-midi peuvent servir de défouloir avec des gens qui viennent vociférer pour un oui ou pour un non. Ça a toujours existé, mais nous enregistrons des comportements nouveaux avec des propos à caractère raciste, un peu homophobes, sexistes, haineux, etc.

Nous avons des arbitres de couleur, des féminines et on nous remonte régulièrement des tensions et des violences liées à l’environnement. On dit souvent que le stade est le reflet de la société, avec des gens frustrés qui viennent se défouler, mais on voit surtout des gens alcoolisés ou qui ne sont pas dans leur état normal. Il faut faire attention à cette dérive de l’alcool dans les stades, mais aussi à la consommation de substances illicites. On peut râler sur une décision arbitrale mais tenir des propos haineux, racistes, démontre que des gens n’ont pas des comportements normaux. Après, nous avons cent matchs de jeunes par week-end et seulement trois ou quatre qui posent problème.

Certes, c’est toujours trop mais il ne faut pas occulter toutes les belles choses qui peuvent se passer sur 96 ou 97 terrains. Sur le plan sportif, on voit chez les jeunes joueurs des comportements qui évoluent mais souvent, ça explose en raison de provocations, d’insultes, de propos racistes venant de derrière la main courante. On voit certaines rencontres qui se passent bien et qui finissent pourtant par dégoupiller.

Trois arbitres agressés depuis le début de la saison

Cela nous remonte régulièrement, même si le facteur environnemental a toujours existé, mais avant, les provocations ou insultes visaient essentiellement le corps arbitral et il ne faut pas minimiser aussi cet aspect car ce phénomène s’amplifie aussi. Nous avons eu trois arbitres agressés depuis le début de la saison dont un sur match de jeunes.

On a fait très récemment avec la Ligue Occitanie un tour de table en rencontrant tous les clubs de jeunes dans le cadre d’un gros dossier qui s’appelle « le rugby des ados » pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Nous avons échangé avec les éducateurs, avec les cadres techniques pour essayer de balayer tous les points en passant par la formation de nos éducateurs, la formation de nos jeunes joueurs, déjà sur le plan sportif. On a rencontré les présidents de clubs pour essayer de les sensibiliser sur les règles liées à l’encadrement sécuritaire, avec les délégués à la sécurité. On a beaucoup discuté avec les présidents de clubs du manque de moyens d’encadrement de ces rencontres, au niveau sécurité par exemple. Vous pouvez arriver sur une structure qui accueille un match de cadets et de juniors et vous n’avez qu’un seul dirigeant pour préparer le stade, l’ouvrir et le fermer, préparer la collation, faire la sécurité. Il fait tout. Donc s’il y a des débordements, c’est difficile à gérer.

Des arbitres plus aguerris sur les matchs à risque

On a mis en place un protocole sur les rencontres à risque entre guillemets. Quand des matchs ne se sont pas bien passés, on va sur la phase retour être vigilants en mettant en place un dispositif avec un encadrement renforcé, que ce soit de la part du club organisateur que chez les officiels de match pour que ça se passe mieux. Cela ne veut pas dire que l’on va faire venir dix cars de CRS ou de gendarmes, mais simplement de prévenir que sur ce match, on doit peut-être mettre un arbitre plus aguerri, peut-être des assistants ou deux délégués à la sécurité. Cela doit permettre de mettre en place un encadrement plus renforcé.

Sur le plan sportif, nous avons des degrés de sanction. Comme la situation actuelle n’est pas bonne, la Ligue a décidé de durcir les sanctions donc on entre plus au niveau de gravité faible mais par le degré moyen. C’est la première décision forte qui a été prise, même si avant ça, nous étions passés par la prévention et la pédagogie. S’il y a des manquements côté organisationnel, le club peut aussi avoir une amende, une suspension de terrain. Nous avons deux challenges importants qui doivent permettre aux clubs de réfléchir. Le challenge vertueux et le défi Mosaïque qui permettent d’obtenir des points de bonification grâce aux bons comportements des équipes jeunes et seniors, des bénévoles, des dirigeants. C’est comme une notation qui permet de valoriser et d’encourager les choses positives.

Heureusement, nous avons une stabilité au niveau des effectifs des arbitres pour la cinquième année consécutive. Nous avons un dispositif intéressant pour accompagner les jeunes qui démarrent. Ceux qui sont confrontés à quelques difficultés nous en parlent, comme des sorties de terrains difficiles. Pour l’instant, nous n’avons pas eu de défections ou de réticences d’arbitres à aller sur des matchs de jeunes.