Pour la première fois depuis octobre, les Varois ont intégré le top 6 grâce à leur succès à Lyon. Mais ils devront composer avec un calendrier chargé...

Incapable de se qualifier ces deux dernières saisons, le RC Toulon va-t-il enfin signer son grand retour dans le top 6 cette année et pour la première fois de l’ère Lemaître ? Rien n’est acquis mais il commence à en prendre le chemin, puisque les Varois ont intégré ce week-end les places qualificatives pour la première fois depuis octobre 2022, à la grâce de leur probant succès à Lyon (23-27) et plus globalement d’une bonne passe depuis la mi-janvier, qui les a vus engranger 5 succès lors des 6 dernières journées de championnat (7 sur 8 toutes compétitions confondues).

Reste que chat échaudé craint l’eau froide et qu’à ce titre, le directeur sportif Pierre Mignoni ne comptait pas se laisser griser, bien conscient que le succès obtenu l’an dernier à la même époque par Toulon à Gerland n’avait pas suffi à assurer une place dans le top 6. "Cette victoire fait du bien comptablement, car c’était un match charnière pour les deux équipes. Elle n’assure évidemment pas la qualification, mais elle est importante pour le moral. Dans ce championnat, chaque week-end, il y a des surprises. Tu entres dans les six, tu en ressors, tu reviens, et à la fin on sait tous très bien que tout se jouera à un point. L’an dernier, par rapport au classement à 6 journées de la fin, une seule équipe est sortie des six. Malheureusement pour nous, à l’époque, c’était Lyon (il en était le manager, NDLR)… Personne ne va lâcher jusqu’à la fin, tout est remis en question chaque week-end, c’est la beauté de ce Top 14."

Avec le challenge, le risque de courir deux lièvres à la fois ?

Un discours empreint de sagesse, auquel ses expérimentés grognards ne pouvaient que souscrire. "Pour intégrer le top 6, on dépendait des résultats des autres et ils nous ont été favorables ce week-end, analysait Charles Ollivon. Tant mieux si nous y sommes parvenus, c’était le bon moment même si la seule chose qui compte vraiment, c’est d’en faire partie à la fin de la dernière journée." "C’est bien d’enfin entrer dans le top 6, mais ce que ça m’inspire, c’est qu’il faut surtout y rester jusqu’à la fin, confirmait Mathieu Bastareaud. On va travailler pour, même si on doit aussi basculer sur une autre compétition la semaine prochaine." Une parenthèse européenne qui pourrait en effet rebattre bien des cartes, pour laquelle le management des effectifs devrait s’avérer capital.

"On va voir comment chacun va gérer cette période, confirmait Mignoni. à la fin, je pense que c’est celui qui aura le plus de blessés qui en subira les conséquences, comme tous les ans." Le RCT le sait bien, qui a encore perdu pour quelque temps Kolbe (cheville). Reste que la perspective d’un titre en Challenge Cup après le club court depuis longtemps (4 finales perdues) ne saurait être galvaudée, même si la promesse de disputer toutes les phases finales à domicile va obliger l’effectif varois à danser sur le fil du rasoir…