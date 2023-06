C’était il y a trois semaines, mais on aurait voulu que ce soit une éternité. Les quatorze clubs du championnat ont remis le couvert pour ce premier week-end de printemps, traditionnellement annonciateur de grandes envolées. Après un Tournoi des 6 Nations éblouissant de suspense et de qualité technique, la LNR avait programmé une grande journée des derbies en Top 14. L’occasion, sans doute, de prolonger le plaisir les mets goûtus du Tournoi avec des guerres de clocher aussi âpres que débridées. D’autant que ce Clermont - Brive devait envoyer les deux équipes dans une bataille sans calcul, avec des Jaunards sommés de gagner sur son terrain et des Coujoux trop loin du treizième pour se tourner et retourner la tête avec des formules technico-tactiques. Finalement, et malgré les cinq essais montferrandais, ce derby du Massif central a vite fait pschitt. Les Brivistes ont semblé ailleurs, s’interdisant presque de jouer à fond les rares ballons laissés par des Clermontois peu assassins. Loin de la rencontre absolument épique du match aller, à l’aube de Noël, ces deux bastions du rugby français ne se sont pas livrés le plus grand de leurs duels. Entre des Corréziens trop indisciplinés pour lancer un lancement de jeu décent et des Auvergnats qui ont eu toutes les peines du monde à profiter de leurs avantages en première période, le retour sur terre fût rude. En espérant que le printemps sera plus glorieux pour Corréziens et Auvergnats, on ne dira pas vivement la Coupe du monde, mais presque.