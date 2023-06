L'étoile de la semaine de Pro D2 désignée par le Midi Olympique est Antoine Aucagne, le demi d'ouverture du Stade aurillacois.

Audacieux, juste et décisif : voilà les qualités affichées par l’ouvreur aurillacois face à Soyaux-Angoulême dans un match important pour le maintien. C’est lui, le jeune champion de France Espoir la saison passé avec le Stade, qui a marqué l’intégralité des points de son équipe (16 au total). D’abord derrière la ligne à la 6ème minute après avoir bien suivi une percée de son numéro 8 Maïtuku, il a enfilé son costume de buteur. Un 100% (4 sur 4) avec un pied qui ne tremble pas aux moments-clés. À 22 ans seulement, il montre une assurance certaine aussi dans son jeu courant. Des intervalles pris et des sautées audacieuses, le « gamin » n’a pas froid aux yeux. « Antoine un très bon numéro 10, c’est un leader de jeu pour nous, nous confiait un de ses coéquipiers, Anderson Neisen. Je trouve que c’est un véritable joueur d’instinct. Il me fait beaucoup penser à Finn Russell et ce n’est pas un hasard si c’est son joueur favori ». En confiance dans ce match, il s’est même prêté à une tentative de drop de 45 mètres (52ème minute) proche de la ligne de touche, qu’il a manqué de peu. Le drop, un exercice qu’il travaille et qu’il perfectionne souvent à l’entraînement. Encore jeune, nombreux sont ceux qui s’accordent à noter sa marge de progression importante. « Il doit gagner en expérience mais je pense qu’il est bien entouré et à l’écoute de ce que lui dit son entourage ». Vendredi soir, dans son jardin, il a su mettre à profit ce mélange de fougue et de gestion qui caractérise un numéro 10 de haut niveau.