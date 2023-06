Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, du mouvement en Top 14 comme en Pro D2...

Racing 92 : Le Bail arrive, Joseph revient

Clovis Le Bail (27 ans) devrait bientôt découvrir un deuxième club pro. Engagé avec la Section paloise jusqu’en juin 2024, le demi de mêlée ne devrait pas effectuer sa dernière année de contrat avec la formation béarnaise. Comme indiqué par Sud Ouest, le Nantais d’origine aurait trouvé un accord pour rejoindre le Racing 92 lors de la prochaine intersaison. Des discussions avaient débuté avec le Stade français en décembre dernier mais elles n’avaient pas abouti. Il sera accompagné dans son déménagement pr Jordan Joseph (22 ans).

Un doute existait quant au devenir du troisième ligne de la Section paloise. Ce mercredi, l’ancien joueur de l’équipe de France U20 a confirmé après de L’Équipe qu’il retournerait au Racing 92 la saison prochaine, après deux années de prêt à Pau. En deux saisons, le troisième ligne a disputé 35 matchs sous les ordres de Sébastien Piqueronies et a inscrit dix essais. « Je reviens à Paris, dans la ville où j’ai grandi. Mais au-delà de ça, le projet avec Stuart Lancaster a l’air énorme. J’accroche au projet et j’ai super envie d’en être. »

Nouvelle-Zélande : Robertson futur sélectionneur

Scott Robertson (48 ans) sera le prochain sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, après la Coupe du monde. La fédération néo-zélandaise a annoncé l’information via un communiqué ce mardi. L’actuel entraîneur des Crusaders de Canterbury (48 ans), multititré avec sa franchise, succédera à Ian Foster, avec un contrat courant jusqu’en 2027. Une annonce sans grande surprise alors que l’ancien joueur de Perpignan (2003-2006) était le grand favori pour prendre la tête des All Blacks et qu’il avait publiquement annoncé son intention d’entraîner la Nouvelle-Zélande.

Castres : Kockott quittera le club cet été

Rory Kockott a annoncé, sur ses réseaux sociaux, ce mardi, qu’il quittterait le Castres olympique au terme de cette saison. « Douze ans plus tard, de nombreux rêves qui se sont réalisés. Le moment est venu de prendre une nouvelle route. Une nouvelle direction », a indiqué l’ancien demi de mêlée, international à 11 reprises avec le XV de France. Lors de la dernière intersaison, le Sud-Africain avait raccroché les crampons, intégrant le staff de Pierre-Henry Broncan en qualité d’entraîneur de la défense. Depuis, il a rechaussé à quatre reprises les crampons pour pallier les absences au poste de demi de mêlée.

Castres : Delaporte devrait rester, finalement...

Annoncé sur le départ en fin d’année dernière, Baptiste Delaporte (25 ans) devrait finalement honorer sa dernière année de contrat à Castres. D’après nos confrères de L’Equipe, le troisième ligne, suivi par Clermont et tenté par une aventure à l‘étranger, est parti pour rester dans le Tarn.

Pau : Brennan sondé, Barrett sur le départ

En quête de sang frais en première ligne, la Section paloise a récemment sondé Daniel Brennan (24 ans), pilier gauche du CA Brive. Par ailleurs, l’ailier irlandais Eoghan Barrett (23 ans) ne sera pas conservé par le club béarnais, comme indiqué par La République des Pyrénées.

Lyon : Adams ne viendra pas, Farissier de retour de prêt

Josh Adams (28 ans, 49 sélections) ne sera pas Lyonnais la saison prochaine. Comme indiqué sur rugbyrama.fr, le Lou a mis un terme aux contacts noués il y a quelques mois avec l’ailier du XV du Poireau et des Lions britanniques. L’affaire était complexe en raison de la situation contractuelle du joueur de Cardiff et de son statut d’international. Cette décision n’est pas liée à l’incertitude autour du devenir de Josua Tuisova, censé rejoindre le Racing 92 à l’intersaison mais encore en réflexion quant à son futur.

Lyon a d’ailleurs déjà relancé sa recherche d’un joueur de fond de terrain. En attendant de boucler son recrutement, le Lou, confronté à la blessure de Xavier Mignot, dont la saison est finie, a décidé de rapatrier Nathan Farissier (21 ans) à Gerland. Le prometteur ailier était jusqu’à présent prêté à Massy, avec qui il a disputé 19 matchs de Pro D2 pour cinq essais cette saison.

Lyon : Le Lou mise sur deux espoirs australien et géorgien

Le club lyonnais va voir débarquer deux prometteurs trois-quarts : le centre australien Miracle Tangata (18 ans) et l’arrière géorgien Luka Khorbaladze (19 ans), joueur des Lelo Saracens et dernièrement appelé en sélection, se sont engagés pour trois ans, comme relaté par allrugby.com.

Perpignan : deux ans de plus pour Crossdale

Alistair Crossdale (25 ans), débarqué à Aimé-Giral en novembre, a signé un nouveau contrat de deux ans avec l’Usap. L’ailier, passé par les Saracens, les Newcastle Falcons, les Sale Sharks et les Wasps, a trouvé ses marques en Catalogne. L’ancien international U20 a déjà marqué deux essais en neuf apparitions.

Clermont : le vétéran Wallaby Simmons débarque dans la cage

Après avoir longuement prospecté sur le marché australien, l‘ASMCA a jeté son dévolu sur un des Wallabies les plus expérimentés au poste du deuxième ligne : lundi, le club auvergnat a annoncé l’arrivée de Rob Simmons (33 ans, 106 sélections). L’actuel joueur des London Irish n’arrivera pas seul en Auvergne puisque le Néo-Zélandais Chris Gabriel (23 ans), mis à l’essai, s’est lui aussi engagé pour deux saisons. Ce gabarit athlétique (2,03 m, 128 kg) évoluait dernièrement en troisième division japonaise et devrait porter les couleurs d’Issoire (Fédérale 1) en cette fin de saison.

Stade français : Koch aux Sharks, c’est signé

Les Sharks de Durban ont confirmé la signature du champion du monde Vincent Koch (33 ans, 42 sélections) en vue de la saison prochaine. Le piler droit springbok évolue au Stade français depuis la liquidation des Wasps en début de saison. A Durban, Koch compensera les départs de Thomas du Toit à Bath et de Carlü Sadie à Bordeaux-Bègles.

Mont-de-Marsan : le capitaine de France U18 signe un contrat espoir

Le Stade montois a officialisé la signature du premier contrat espoir d’un de ses plus prometteurs jeunes joueurs : le troisième ligne Raphaël Darquier (18 ans), actuel capitaine de l’équipe de France U18, s’est engagé sur le long terme avec le club landais.

Montauban : le Puma Lezana en joker

L’US montalbanaise a annoncé lundi l’arrivée de Tomas Lezana (29 ans) avec effet immédiat. Le Puma, qui compte 40 sélections, vient en qualité de joker médical jusqu’à la fin de la saison. Le troisième ligne argentin évoluait chez les Scarlets cette saison et il y a peu joué : huit feuilles de matchs dont cinq en URC (seulement deux titularisations). Il vient pallier l’absence de Tyrone Viiga (épaule).

Colomiers : Galthié jusqu’en 2025

Mathis Galthié (21 ans), une des révélations de cette saison columérine, va prolonger l’aventure avec le club haut-garonnais. Le demi de mêlée, aligné à onze reprises dont quatre fois comme titulaire et auteur de deux essais, a signé un nouveau contrat de deux ans. Le fils de l’actuel sélectionneur du XV de France était arrivé à Colomiers en 2019 avant d’effectuer un passage à Castanet en Fédérale 1.

Discipline : Cancoriet suspendu quatre semaines

Judicaël Cancoriet a été suspendu un mois par la commission de discipline de la LNR, ce mercredi. Coupable d’un plaquage dangereux face à Montpellier, lors de la 20e journée, le flanker clermontois était sorti sur carton rouge.

FFR : un access-match entre Nationale et Nationale 2 à l’étude

Après le succès de l’access-match entre finaliste de Pro D2 et 13e du Top 14, le Ligue et la Fédération ont convenu d’instaurer la saison prochaine le même type de barrage entre avant-dernier de Pro D2 et finaliste de la Nationale. Par effet domino, les dirigeants de la FFR ont ainsi mis à l’étude la possibilité de créer à l’avenir un nouvel access-match entre Nationale et Nationale 2, pour ou contre lesquels les clubs doivent se prononcer. Les conclusions devraient être divulguées sous peu.

Tournoi des 6 Nations : trois Français et trois Irlandais nommés pour le titre meilleur joueur

Ce vendredi, on saura qui a été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Ce lundi, Six Nations Rugby a dévoilé la liste des six joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du Tournoi. Antoine Dupont, Damian Penaud et Thomas Ramos sont en lice face à trois joueurs irlandais. Avec Caelan Doris, Mack Hansen et Hugo Keenan, le XV du Trèfle a de grandes chances de voir un de ses joueurs rafler la mise. Les supporters ont jusqu’à ce mercredi pour voter.

Rugby à 7 : la grande finale des Sevens Series à Madrid

Les World Rugby Sevens Series préparent leur révolution, avec une large refonte du calendrier à venir. Ce mardi, l’instance organisatrice a annoncé que Madrid accueillerait la grande finale du circuit mondial pendant trois ans, à partir de la saison 2023-2024. Le Cívitas Metropolitano (67 829 places), antre du club de foot de l’Atletico Madrid, sera la septième et dernière étape d’un circuit mondial qui comprendra « sept tournois masculins et féminins, dans sept destinations mondiales emblématiques, sur une période de sept mois, mettant en valeur les douze meilleures équipes masculines et féminines.

Le coup d’envoi devrait être donné en décembre 2023. ». À noter que, dans le cadre de ce nouveau modèle, les équipes masculines et féminines recevront, pour la première fois, des droits de participation égaux, avec une augmentation de 70 % de l’investissement de World Rugby dans les droits de participation pour les équipes concurrentes.

Tarbes : Cabannes va remplacer Fortassin

L’actuel entraîneur de Salles (Fédérale 1) Nicolas Cabannes (41 ans) succèdera à Fabien Fortassin, en tant qu’entraîneur des trois-quarts du Stado la saison prochaine. Reçu en début de semaine dernière à Trélut, l’ancien demi de mêlée a fait rapidement l’unanimité auprès du président Lionel Terré , mais aussi de Romain Terrain l’entraineur des avants avec qui il avait joué une saison à Pau et de Stéphane Ducos directeur du centre de formation.

Ancien joueur de Mont-de-Marsan, Pau, La Rochelle, La Seyne, Langon et Saint Médard, Nicolas Cabanne a officié plusieurs saisons sur le banc de Cognac St Jean d’Angely , avant de collaborer la saison dernière avec Soyaux Angoulême en tant que responsable du centre de formation et entraineur des ¾ Espoirs. Ce qui explique le choix du club d’engager un entraîneur qui sera capable d’ intégrer des jeunes et de les faire progresser comme c’était le cas avec Fabien Fortassin.