Pro D2 - Le Stade Montois conforte sa place dans les six et enfonce Biarritz dans le doute

Pro D2 - Dans le cadre de la 25e journée de championnat, le Stade Montois, dans son jardin André-et-Guy-Boniface, a pris le dessus sur Biarritz dans un match animé à sept essais (31-21). Laousse Azpiazu a délivré les siens à dix minutes du terme de ce choc. Avec ces quatre points, la bande à Milhet redevient, de manière provisoire, le dauphin d’Oyonnax. Biarritz se retrouve sous la menace de Nevers, et pourrait sortir du top 6.

Les deux équipes avaient pris une gifle tour à tour, la semaine dernière, dans l’impitoyable bataille offerte par le ProD2. Forcément, dans ce choc dans la course à la phase finale, on était curieux de voir qui serait en mesure de relever la tête.

Passés à côté à Carcassonne (37-9), les Landais ont montré qu’ils avaient du caractère face à Biarritz au terme d'une superbe rencontre (31-21), dans son antre André-et-Guy-Boniface. Un succès probant qui permet aux abeilles de grimper à la deuxième place du classement. Larvés par des soucis internes, et un probable départ du duo Aldigé – Gave, les Basques enchaînent un quatrième revers sur les six derniers matchs. On a connu mieux pour commencer un sprint final.

Dans un début de partie équilibré, la pièce est tombée du côté des Landais sur un coup du sort. Dans ses 22 mètres, sous pression, Cadot a pris un jeu au pied à son compte. Bien mal lui en a pris. Le centre a été contré par Lisena. Le troisième ligne a servi immédiatement Even. Après un relais de Wakaya, De Nardi a résisté au retour d'un défenseur et a marqué en coin (0-7, 9e).

Efficaces, pour leur deuxième entrée dans les 22 mètres, les Montois ont montré leur puissance devant d'apathiques Biarrots. Sur un maul porté, sans opposition, Faleafa s'est extirpé de l'édifice. Venu à sa hauteur, Banos a terminé le coup et plongé ses adversaires dans le doute (14-0, 17e).

Sonnés, les visiteurs ont multiplié les erreurs individuelles. Derrière son ruck, Aurrekoetxea a ramené le ballon dans l'en-but avec son pied pour s'ouvrir l'angle, et dégager le ballon. Inattentif, le demi de mêlée s'est fait devancer par Jules Even, qui a réalisé une pression en se jetant au sol (21-0, 23e).

Pour se remettre la tête à l'endroit, les leaders biarrots ont pris les choses en main. Sur une relance du bout du monde de Barry, Joe Jonas a presque fini une action de 80 mètres en coin. Sous pression sur cette offensive, les Landais ont commis de grossières fautes. Germain a dynamisé deux pénalités à la main, et De Nardi, collé au ballon dans un ruck, a écopé d'un carton jaune (26e). Un des tournants de cette première période.

En supériorité numérique, les Basques ont collé deux essais transformés en cinq minutes. Sur une nouvelle relance à la main de Joe Jonas, et à la suite d'un soutien inspiré de Tomane, Cadot s'est fait pardonner de son erreur du début de partie (21-7, 28e).

Sur le coup qui a suivi, la bande à Clarkin a inscrit un superbe essai en première main. Au terme d'une mêlée, décalé sur son aile, Morgan a tapé à suivre. Joe Jonas et Curtis ont été trompés par le rebond, pas le Gallois qui a maîtrisé les caprices de l'ovale (21-14, 31e). Une première période en deux actes, et un suspense entier au moment de regagner les vestiaires.

Laousse Azpiazu délivre les siens

Les Biarrots sont repartis comme ils avaient fini. Sur une mêlée, à cinq mètres de l'en-but montois, Jalagonia a fait parler sa classe. Sur un crochet intérieur, le Géorgien a mystifié trois défenseurs (21-21, 51e). D'un 21-0, à 21-21, les équipiers de Millar ont montré leur caractère.

Fatigués par un match rythmé, ils n'ont pas été en mesure de terminer le match sur le même tempo. Dans les vingt dernières, à force de subir, ils ont craqué sous les assauts des partenaires de Laousse Azpiazu.

L'arrière a d'abord passé une pénalité, à 30 mètres, en face des poteaux (24-21, 61e). Puis, il a profité d'une erreur de Germain. Depuis ses cinq mètres, l'ouvreur n'a pas sorti le ballon en dehors des limites sur une penaltouche. Monté en pointe, sans le reste du collectif, Couilloud, qui a suppléé Morgan, a ouvert un couloir bien exploité par De Nardi. Sur un deux contre un, l'ailier a scellé le match en servant Laousse Azpiazu, auteur de seize unités au total (31-21, 74e). Un bras de fer heureux pour les Landais, qui s'imposent sans laisser le défensif au BO.

La semaine prochaine, les ouailles de Milhet tenteront de poursuivre leur dynamique sur la pelouse de Colomiers, un prétendant au top 6. Biarritz enchaînera un deuxième déplacement de rang à Carcassonne, une équipe qui lutte pour sa survie.