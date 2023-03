Pro D2 - Dans son antre de Maurice David, Provence Rugby s'est extirpé du piège tendu par Colomiers (25-18), pour l'ouverture de la 25e journée du championnat. Piazzoli a porté les Noirs vers la victoire avec un doublé. Grâce à ce succès bonifié, la bande à Reggiardo revient à trois unités de son adversaire du soir, et à une longueur de Biarritz (6e).

Provence Rugby se savait dos au mur, mais Provence Rugby n'a pas encore donné son dernier mot dans la course à la phase finale. Dans son jardin de Maurice-David, qui lui a tant coûté de points cette saison (trois revers, et deux nuls concédés), les Noirs ont su s'imposer avec le bonus offensif face à Colomiers (25-18). Les Haut-Garonnais (5es) enchaînent un quatrième revers à vide à l'extérieur et pourraient quitter le top 6 en cas de succès de Biarritz et de Nevers, ce vendredi. Pour l'heure, Provence Rugby (7e) revient à une longueur du BO (6e), qui se rend à Mont-de-Marsan.

Dans la fraîcheur de Maurice-David, Colomiers a décidé de se réchauffer avec ses avants. Dans le premier quart d'heure, Fepulea'i a fait vivre un calvaire à Nostadt en mêlée fermée. Trois pénalités récoltées plus tard, Girard a donné un bel avantage à ses partenaires (0-6, 15e). Le buteur columérin, en verve, a ajouté trois points pour sanctionner un plaquage sans ballon de Marrou sur Dastugue (0-9, 21e).

Un double coup du sort a fauché les visiteurs dans leur construction de match. Sur la même action, Dastugue et Ricard ont été contraints de quitter la pelouse (25e). Le troisième ligne souffre d'une probable rupture du tendon d'Achille. Le deuxième ligne a été commotionné sur un plaquage tête contre tête de Jammes. Le talonneur de Provence Rugby a écopé d'un carton jaune pour une circonstance atténuante, son adversaire était légèrement en train de chuter au moment du choc. Dix minutes d'arrêt de jeu qui ont relancé les Aixois et éteint les Haut-Garonnais.

Sur une pénalité glanée par Flanquart, Massip, à longue distance, a réduit la marque (3-9, 26e). Sur un mauvais rebond, Saurs n'a pas été en mesure de conclure l'offrande au pied de Seguy. Sur l'avantage en cours, Girard est parvenu à consolider l'avance des siens (3-12, 35e).

Au finish, Provence Rugby a montré son caractère. Martin, en verve, a fait les bordures et a été repris à cinq mètres de l'en-but. Au terme de quatre minutes de pilonnage, où Larrieu a rejoint le banc plus tôt que le restant des joueurs (40e), Piazzoli, sur une pénalité jouée à la main, a forcé le verrou et aplati entre les perches (10-12, 40e+2). La bande à Reggiardo a pu souffler, car elle a été mise à mal sur la plus grande partie de cette première période.

Provence recommence comme il a fini

Au retour des vestiaires, les équipiers de Flanquart ont mis la mainmise sur cette rencontre. Sur un bras cassé rapidement joué, le malin Tagi est venu percuter Saurs en bout de ligne. Face au pilier droit surpuissant, l'ailier n'a pas fait le poids (15-12, 44e).

Le carton jaune de Larrieu a coûté cher. Trop indisciplinés, les Columérins ont perdu le fil. Sur une nouvelle penaltouche, les Aixois ont emporté leurs adversaires sur un modèle de maul porté. Devant le volant, Piazzoli a été récompensé d'un doublé (22-12, 54e). Un bonus offensif en poche conservé jusqu'au terme de cette partie.

Les visiteurs n'ont pas sombré, et sont restés dans le match grâce à la précision au pied de Girard (57e, 62e). Insuffisant pour rapporter un point de bonus défensif. À un quart d'heure de la fin de ce choc qui a fait monter en tension tous les acteurs, Massip, de plus de 40 mètres, a assuré le succès des siens (25-18, 65e).

Les Noirs sont toujours vivants pour le top 6, et ce point de bonus offensif met la pression sur le reste de la concurrence. Auprès de Canal + Sport, le capitaine Alexandre Flanquart a livré son sentiment : "Je n'avais pas calculé le bonus offensif ! C'était un sacré combat. C'était rude. On n'a pas été au niveau en première période. Quand on a eu le ballon, ça a été plus simple. On a mis le plus d'engagement, et donc on a gagné. Ça sera très dur jusqu'au bout pour le top 6. On va penser à Angoulême."

Effectivement, les Provençaux se rendront chez une équipe qui lutte pour son maintien (13e), vendredi prochain. Dans le même temps, Colomiers recevra le Stade Montois dans un choc du haut du classement.