Les compositions probables de la 21e journée de Top 14

Après le Tournoi des 6 Nations, le Top 14 reprend ses droits et fait place à ses Fan Days. Des derbys et des affiches tout le week-end pour cette 21e journée. Découvrez en avant-première les compositions probables de toutes les équipes du championnat.

Castres – Toulouse

Le XV de départ probable de Castres : 15. Dumora (cap.) ; 14. Palis, 13. Botitu, 12.Cocagi, 11.Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9.Arata ; 7.Ardron, 8. Kornath, 6.Champion de Crespigny ; 5.Staniforth, 4.Pieterse ; 3.Hounkpatin, 2.Barlot, 1.Walcker.

Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tichit, 18. Nakarawa, 19. Delaporte, 20. Le Brun, 21. Blanc, 22. Séguret, 23. Chilachava.

Infirmerie : le troisième ligne et capitaine Mathieu Babillot est toujours à l’infirmerie après son opération d’une épaule. Le deuxième ligne Florian Vanverberghe, touché aux ischios-jambiers, n‘est pas loin d’un retour. Le demi de mêlée Jérémy Fernandez voit le bout du tunnel et devrait retourner sur le terrain rapidement.

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Jaminet ; 14.Delibes ou Bainivalu, 13.Barassi, 12.Chocobares, 11.Lebel ; 10.E.Retière ou Nanaï-Williams, 9.Graou ; 7.Elstadt, 8.Roumat, 6.Brennan ou Fouyssac ; 5.Arnold ou Brennan, 4.Vergé ; 3.Ainu’u, 2.Mauvaka (cap.), 1.Neti.

Remplaçants : 16. Cramont, 17.Duprat, 18.Merkler, 19.Fouyssac ou Arnold, 20. Placines ou Castro Ferreira ou Delibes, 21. Page-Relo, 22. Nanaï-Williams ou E.Retière, 23.Mallez.

Infirmerie : Charlie Faumuina (mollet) est forfait. Emmanuel Meafou (ischios) et Alban Placines (pied) sont incertains. Arthur Retière (cheville), Ange Capuozzo (omoplates) et ThéoNtamack (main) sont indisponibles. Les internationaux Cyril Baille, Julien Marchand, Thibaud Flament, François Cros, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos sont en vacances, comme l’Anglais Jack Willis. Touché aux adducteurs, Dorian Aldegheri est aussi au repos, comme Juan Cruz Mallia.Pita Ahki et Sofiane Guitoune pourraient être ménagés. Lucas Tauzin (cuisse) est sur le retour. Anthony Jelonch (genou), Yannick Youyoutte (pied), Selevasio Tolofua (hanches) et Nelson Epée (genou) ont fini leur saison.

Lyon – Toulon

Le XV de départ probable de Lyon : 15.Arnold (cap.); 14.Niniashvili, 13.Maraku, 12.Tuisova, 11.Dumortier; 10.Berdeu, 9.Couilloud; 7.Sobela ou Guillard, 8.Botha ou Allen, 6.Lambey; 5.R. Taofifenua, 4.Geraci; 3.Bamba, 2.Coltman, 1.S.Taofifenua.

Remplaçants : 16.Marchand, 17.Devisme ou Rey, 18.Kpoku ou Mayanavanua, 19.Saginadze ou Goujon, 20.Pélissié, 21.Sopoaga, 22.Veredamu, 23.Gomez Kodela.

Infirmerie : après les numéros 8 Jordan Taufua et Maxime Gouzou, c’est l’ailier Xavier Mignot qui est forfait pour toute la fin de saison, au raison d’une grave déchirure du grand pectoral droit). Jean-Marc Doussain (ménisque) doit être opéré et sera absent pendant 6 à 8 semaines. Victime d’une fracture du 5e métatarse à Castres, Dylan Cretin sera aux soins pendant encore un mois. Enfin, le polyvalent deuxième ou troisième ligne Théo William (entorse cheville) et sera éloigné des terrains pendant un mois. Kaabeche (luxation épaule) est en rééducation.

Le XV de départ probable de Toulon : 15. Salles ; 14. Kolbe, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11.Wainiqolo ; 10. West, 9. Serin ; 7. Ollivon (cap.), 8. Bastareaud, 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Rebbadj ; 3.Brookes, 2. Baubigny, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Tolofua, 17. Devaux, 18. Halagahu, 19. Isa, 20.Paillaugue, 21. Biggar, 22. Sinzelle, 23. Gigashvili.

Infirmerie : depuis le début de la saison, Toulon n’a jamais connu aussi peu de blessés au sein de son effectif. Les piliers Jean-Baptiste Gros (bras) et Florian Fresia (cheville) et l’ailier Gabin Villière (cheville) sont forfaits. Le talonneur Anthony Etrillard et le pilier Emerick Setiano soignent des petites douleurs. Sergio Parisse purge son dernier match de suspension ce samedi. Il s’entraîne toujours avec ses équipiers en attendant. Présents avec leur sélection, Charles Ollivon (France), Dan Biggar (Pays de Galles) et Beka Gigashvili (Géorgie) sont disponibles.

Perpignan – Montpellier

Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Tedder ; 14.Dubois, 13.Taumoepeau, 12.De La Fuente (cap.), 11.Crossdale ; 10.McIntyre, 9.Deghmache; 7.Galletier, 8.Lemalu, 6.Shields ; 5.Tuilagi, 4.Labouteley ; 3.Joly, 2.Lam, 1.Tetrashvili ou Lotrian.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17. Lotrian ou Tetrashvili, 18. Moreaux, 19.Eru, 20. Oviedo, 21. Rodor, 22. Sawailau, 23.Fia.

Infirmerie : l’Usap ne peut toujours pas compter sur plusieurs cadres de son équipe, dont le pilier droit Siua Halanukonuka, le demi de mêlée TomEcochard, du deuxième ligne WillWitty ou encore l’ailier Alivereti Duguivalu. Du côté des indisponibles, l’ailier et capitaine Mathieu Acebes sera requalifié le 27 mars, date de fin de sa suspension de neuf semaines, et pourra rejouer à Toulon, le week-end du 15 avril. George Tilsley, autre ailier actuellement suspendu, devra lui attendre début mai pour fouler de nouveau les pelouses.

Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Rattez, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Garbisi, 9. Reinach ; 7. Dakuwaqa, 8. Mercer, 6. Van Rensburg ; 5. Duguid, 4. Chalureau ; 3.Lamositele, 2. Paenga-Amosa, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Fichten, 18. Stooke, 19. Nouchi, 20. Coly, 21. Carbonel, 22. Lucas, 23. Thomas.

Infirmerie : le MHR va devoir se passer des services de son deuxième ligne international tricolore Paul Willemse, victime d’une déchirure à la cuisse. Le staff espère compter sur lui pour le déplacement à Exeter pour le huitième de finale de Champions Cup, ou pour la réception de Castres la semaine suivante. Son partenaire de la troisième ligne, le Tricolore Alexandre Bécognée, souffre du même mal et devrait revenir dans les même délais. En revanche, le MHR va voir le retour de Léo Coly sur le banc, où Lenni Nouchi devrait également prendre place après avoir réalisé un excellent Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans. Mohamed Haouas est toujours suspendu.

Clermont – Brive

Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Moala, 12. Hériteau, 11. Raka ; 10. Plisson ou Belleau, 9. Bézy ; 7. Dessaigne, 8.Lee, 6. Iturria (cap.) ; 5. Lavanini, 4. Lanen ; 3. Slimani, 2.Fourcade, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Boudou, 17. Béria, 18. Amatosero, 19. Godener, 20. Viallard, 21. Belleau ou Plisson, 22. Tiberghien, 23. Ojovan.

Infirmerie : Irae Simone (genou), Paul Jedrasiak (mollet) et Peceli Yato (cuisse) n’ont pas participé à l’entraînement ouvert au public, ce mardi, et leur participation est également compromise. Killian Tixeront est lui aussi touché à la cuisse alors que Judicaël Cancoriet est suspendu un mois. Alexandre Fischer (ligaments croisés) s’est fait opérer et ne rejouera qu’en 2024. Baptiste Jauneau et Damian Penaud sont en vacances.

Le XV de départ probable de Brive : 15. Laranjeira ; 14. Muller, 13. Lee, 12. Olding, 11.Bituniyata ; 10. Hervé, 9. P. Abadie ; 7. Hirèche (cap.), 8. Bruni ou Kunavula, 6. E. Abadie ; 5. Paulos, 4. Ratuva ou Delannoy ; 3. Van der Merwe, 2. Da Silva, 1. Tapueluelu ou Brennan.

Remplaçants : 16. Fraissenon, 17. Brennan ou Tapueluelu, 18.Delannoy ou Zafra, 19. R. Marais, 20. Kunavula ou Bruni, 21.Sanga, 22. Tuicuvu, 23. Coria Marchetti.

Infirmerie : les talonneurs Vano Karkadze et Florian Dufour sont blessés aux cervicales. Au même poste, Motu Matu’u a stoppé la séance de mardi, touché à une épaule. Luka Japaridze (genou) se rapproche d’un retour mais devrait être encore un peu juste. Les ailiers Joris Jurand et Aaron Grandidier-Nkanang sont absents en raison de blessures à la cheville tout comme le deuxième ligne Oskar Rixen. Sortis prématurément contre l’UBB, Guillaume Galletier (cervicales) et Nicolas Sanchez (commotion) ne devraient pas être disponibles. Pietro Ceccarelli s’est blessé à l’épaule avec l’Italie en Écosse samedi dernier.

Bayonne – Pau

Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Orabé ; 14. Yarde, 13. Maqala, 12. Buliruarua, 11. Baget ; 10. Lopez, 9. Rouet ; 7. Héguy, 8. Cassiem, 6. Huguet ; 5. Ceyte, 4. Marchois (cap.) ; 3. Cotet, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17. Perchaud, 18. Mikautadze, 19. Leindekar, 20. Machenaud, 21. Dolhagaray, 22. Muscarditz, 23.Scholtz.

Infirmerie : l’arrière ou ailier australien Luke Morahan a toujours des problèmes d’insensibilité au pied. Il ne pourra effectuer encore son retour. Jean Monribot souffre d’une hernie cervicale, Yann David des adducteurs. Arnaud Erbinartegaray a repris l’entraînement séparé. Arthur Duhau, après sa longue absence, est jugé trop juste.

Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11.Ikpefan ; 10. Henry, 9. Robson ou Daubagna ; 7. Hewat ou Zegueur, 8. Gorgadze (cap.), 6. Whitelock ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3.Papidze, 2. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Grondona, 19.Tagitagivalu, 20. Hewat ou Zegueur, 21. Robson ou Daubagna, 22.Manu ou Vatubua, 23. Tokolahi.

Infirmerie : le demi de mêlée Clovis Le Bail s’est blessé à l’entraînement et souffre d’une fracture du péroné. Vincent Pinto a été touché à une main avec le Portugal. Mickaël Capelli et Steven Cummins (commotions) sont indisponibles. Thibaut Hamonou (cheville), Jordan Joseph (adducteurs), Eliott Roudil (genou) et Paul Tailhades (dos) se remettent de leurs opérations.

Bordeaux-Bègles – La Rochelle

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Tambwe, 13. Depoortère, 12. Moefana ou Vili, 11. Cordero ; 10. Holmes, 9. Lucu ; 7.Diaby (cap.), 8. Willis, 6. Miquel ; 5. Marais, 4.Jolmès ou Cazeaux ; 3. Falatea, 2. Lamothe, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Poirot, 18. Cazeaux ou Jolmès, 19. Timu, 20. Gimbert, 21. Garcia, 22. Vili ou Moefana, 23.Cobilas.

Infirmerie : Jalibert (cheville) sera absent plusieurs semaines. Sa présence pour le match face au Racing 92 est encore compromise, mais il devrait pouvoir disputer la fin de saison avec l’UBB. Petti (genou) et Douglas (cheville) ne sont toujours pas en phase de reprise tandis que Dimcheff (genou), ne devrait pas revenir de la saison. Ce sont les derniers membres de l’infirmerie puisque Lamerat, Dubié, Tambwe et Cazeaux ont tous repris l’entraînement collectif, au même titre que Lesgourgues. Les internationaux Moefana, Falatea et Lucu sont eux aussi de retour. Tameifuna sera absent contre La Rochelle à cause d’une suspension.

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin, 14. Thomas, 13. Rhule, 12. Favre, 11.Pi.Boudehent ; 10. Seuteni, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8.Tanga-Mangene, 6. Dillane ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Atonio, 2. Bourgarit (cap.), 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Sclavi, 18. Sazy, 19.Alldritt, 20. Haddad, 21. Berjon, 22. Reus, 23. Colombe Reazel.

Infirmerie : Leyds, touché à un doigt, est forfait et devrait aussi manquer, a minima, le huitième de finale de Champions Cup face à Gloucester. Si Bourdeau (épaule, cervicales) et Paiva (épaule) poursuivent leur rééducation, Haddad (genou) est désormais apte à jouer. Retours sur la feuille de match de Thomas, hors groupe les trois précédentes journées de championnat, et de Kerr-Barlow, en Nouvelle-Zélande avant la trêve. Hastoy et Wardi sont en vacances. L’ouvreur des espoirs et des Bleuets Hugo Reus est en ballotage pour honorer sa première apparition en pro.

Stade français – Racing 92

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Barré ou Hamdaoui ; 14.Dakuwaqa ou Glover, 13.Ward, 12.Delbouis, 11.Etien ; 10.Segonds, 9.Parra ; 7.Macalou, 8.Habel-Kuffner, 6.Briatte ou Kremer ; 5.Timani ou Kremer, 4.Gabrillagues (cap.) ; 3.Melikidze ou P.Alo-Emile, 2.Ivaldi, 1.M.Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Panis, 17.Kakovin, 18.Timani ou Hirigoyen, 19.Briatte ou Hirigoyen, 20.Coville ou Hall, 21.Dakuwaqa ou Arrate, 22.Arrate ou Hamdaoui, 23.P.Alo-Emile ou Melikidze ou Koch.

Infirmerie : à l’aube de ce derby, de nombreuses incertitudes régnaient encore en milieu de semaine dans la composition du XVde départ du club de la capitale. En revanche, Clément Castets (cervicales), Lucas Peyresblanque (lombaires), JJ Van der Mescht (épaule), Matthieu De Giovanni (pectoral), Julien Ory, Sefa Naivalu (genou), Telusa Veainu (genou) et Paolo Odogwu seront bel et bien absents ce dimanche.À noter toutefois que Baptiste Pesenti, blessé à une cheville lors du match aller contre les Racingmen, a repris l’entraînement. Il pourrait bien être la surprise du chef dimanche au coup d’envoi.

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Gelant ou Spring ; 14.Taofifenua, 13.Fickou, 12.Chavancy (cap.) ou Saïli, 11.Imhoff ou Wade ; 10.Gibert, 9.Le Garrec ; 7.Lauret ou Diallo, 8.Kamikamica, 6.Woki ou Chouzenoux ; 5.Poloniati, 4.Sanconnie ou Palu ; 3.Nyakane, 2.Tarrit, 1.Ben Arous

Remplaçants : 16. Narisia, 17.Gogichasvili, 18.Palu ou Sanconnie, 19.Woki ou Diallo, 20.Iribaren, 21.Volavola, 22.Habosi, 23.Kharaishvili

Infirmerie : le talonneur Camille Chat (fracture du poignet) est toujours indisponible. L’ouvreur Finn Russell est revenu du Tournoi des 6 Nations avec une entorse du genou et sera également absent.Bernard Le Roux est toujours à l’infirmerie pour une succession de commotions.