Les compositions officielles de la 25e journée de Pro D2

Après la rencontre avancée de ce jeudi soir opposant Aix et Colomiers, la soirée de vendredi soir propose de très jolies affiches, en particulier le choc au sommet entre Grenoble et Oyonnax. Découvrez les compositions officielles de cette 25e journée de Pro D2.

Mont-de-Marsan – Biarritz

Le XV de départ de Mont-de-Marsan : 15. Laousse-Azpiazu ; 14. De Nardi, 13.Wakaya 12. Even 11. Curtis ; 10. Du Plessis (cap.), 9.Loustalot ; 7. Banos, 8. Faleafa, 6. Lisena ; 5. Ostrikov, 4.Durand ; 3. Gajion, 2. Gonzalez, 1. Curie.

Remplaçants : 16. Latterrade, 17. Bultel 18. Wavrin. 19. Ramototabua, 20. Canut 21. Mensa, 22. Renda, 23. Masharachvili.

Infirmerie : Jean-Luc Innocente, Mattéo Lalanne, Aston Fortuin et Martin Doan, déjà blessés, restent aux soins pour cette rencontre importante. Ils sont rejoints par Anthony Alvès, Leandro Cedaro (commotion), Wame Naituvi (épaule) et Kaminieli Rasaku (cheville). Nicolas Garrault sera aussi absent suite à son troisième carton jaune. Willie Du Plessis, Georghe Gajion, Lasha Masharachvili sont par contre de retour dans le groupe. Ils sont rejoints par Lucas Mensa, Aurélien Lisena, Léo Banos, Jules Even et Mike Faleafa.

Le XV de départ de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Morgan, 13. Tomane, 12. Cadot, 11.Barry ; 10. Germain, 9. Aurrekoetxea ; 7. Hébert, 8. Jalagonia, 6. Tyrell ; 5. Motoc, 4. Aliouat ; 3. El Fakir, 2. Renaud, 1. Millar (cap.).

Remplaçants : 16. Taofifenua, 17. Erdocio, 18. Carella, 19. Vergnaud, 20. Couilloud, 21. Bosch, 22. Perraux, 23. Azariashvili.

Infirmerie : Ma’afu (ligaments croisés) a terminé sa saison. Nutsubidze (cheville), Speight (déchirure), Soury (ischio) et Lonca (pneumothorax) ne joueront pas sur ce bloc. Sauveterre (péroné) a repris l’entraînement cette semaine. Il pourrait jouer à Carcassonne, tout comme Samaran (coude). Augry (cheville), Domvo (lésion à l’ischio), Francoz (ménisque) et Tabidze (tendon d’Achille) sont toujours indisponibles. Martin est en phase de réathlétisation. O’Callaghan va très certainement devoir se faire opérer de l’épaule. Fariscot, Motoc et Aliouat ont été ménagés.

Vannes – Rouen

Le XV de départ probable de Vannes : 15. Duplenne ; 14. Camou, 13. Valleau, 12. Vilaseca, 11. Bastardie ; 10 Chezeau, 9. Ruru ; 7. Bazin, 8. Boulier, 6.Château (cap.) ; 5. M. Edwards, 4. Marks ; 3. Kité, 2.Blanchard, 1. Bordelai.

Remplaçants : 16. Béziat, 17. Berguet, 18. Iachizzi, 19. Gorrissen, 20. Nicolas, 21 Lafage, 22. Hulleu, 23. Afoa.

Joe Edwards et Ewan Johnson touchés à l'entraînement sont finalement forfaits pour ce match.

Infirmerie : pour avoir reconduit contre Oyonnax la formation victorieuse à Provence, la nécessité fait loi d’apporter plusieurs modifications au collectif face à Rouen, pour laisser au repos certains organismes. Gorrissen, Tafili, Léafa, Freitas sont mis au repos. Reviennent titulaires au sein du groupe Chézeau, Boulier, Bazin, Blanchard et une deuxième ligne composée des deux Edwards (Myles et Jo au capitanat). Retour également de Hulleu sur le banc. Pas de changement derrière avec les mêmes que contre le leader.

Le XV de départ de Rouen : 15. Lydon (cap.) ; 14. Surano, 13. Peleseuma, 12.Jackson, 11. Marty ; 10. Pourteau, 9. Nanette ; 7. Costa, 8. Mapapalangi, 6. S. Maximin ; 5. J. Maximin, 4. J. Leleu ; 3. H. N’Diaye, 2.Malbert, 1. Camara.

Remplaçants : 16. Greyling, 17. Jacquot, 18. Vieilledent, 19. Burger, 20. Campeggia, 21. W. N’Diaye, 22. Milhorat, 23. Thomas.

Infirmerie : pour Antoine Fournier, le match face à Provence aura duré 78 secondes, sorti sur protocole commotion doublé d’un saignement, il sera absent pour les deux prochains matchs. En sens inverse, c’est Taylor Gontineac qui devrait être à nouveau disponible dès la semaine prochaine. Retour dans le groupe de Opetera Peleseuma, qui semble en avoir fini avec ses soucis de genou. Pour le reste un gros turnover, pour donner du temps de jeu à des joueurs jeunes et peu utilisés.

Agen – Montauban

Le XV de départ probable d’Agen : 15. Lamoulie ; 14. Rokoduru, 13. Sloan, 12. Ramoka, 11.Etcheverry ; 10. Vincent, 9. Takulua ; 7. Farré (cap.), 8.Devergie, 6. Olmstead ; 5. Demotte, 4. Maksymiw ; 3. Burin, 2. Martinez, 1. Guion.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Lombard-Buret, 18. Farrance, 19. Amosa, 20. Idjellidaine, 21. Dayral, 22. Joseph, 23. Sauzaret.

C'est Vincent Farré qui sera le capitaine pour cette 25ème journée de Pro D2 !

Infirmerie : lors du bloc précédent, Agen a perdu deux joueurs importants. Fotu Lokotui et Tevita Railevu, blessés au genou, en ont pour de longs mois. Malik Hamadache (cervicales) et Clément Garrigues (cheville) sont en phase de réathlétisation. Arnaud Duputs, Matthieu Bonnet et Mathieu Lamoulie ont quant à eux fait leur retour à l’entraînement, tout comme Loris Tolot. Commotionnés, Elton Jantjies et Valentin Gayraud sont trop justes pour participer au derby. En revanche, le joker médical samoan, Afa Amosa, sera de la partie.

Le XV de départ de Montauban : 15. Tuculet ; 14. Rokoduguni, 13. Vici, 12. Galala, 11. Guillemin ; 10. Bosviel, 9. Venter ; 7. Munoz, 8. Witt, 6.Quercy (cap.) ; 5. Gimeno, 4. Vaotoa ; 3. Tuimauga, 2. Deligny, 1. Seyrolle.

Remplaçants : 16. Firmin, 17. Agnesi, 18. Malafosse, 19. Ringuet, 20. Giorgadze, 21. Bernadet, 22. Mathy, 23. Burduli.

Arnaud Feltrin, Tjiuee Uanivi, Maxime Salles et Maselino Paulino sont out. Raphaël Sanchez, Tyrone Viiga et Nicolas Solveyra ont terminé leur saison. À noter ce vendredi le retour de Segundo Tuculet dans le groupe sapiacain.

Infirmerie : après leur sacre lors du Rugby Europe Championship, les Géorgiens Tedo Abzhandadze et Otar Giorgadze sont de retour. Pour ce qui est des blessures, il n’y a pas de changement. Arnaud Feltrin, Tjiuee Uanivi, Maxime Salles et Maselino Paulino sont out. Raphaël Sanchez, Tyrone Viiga et Nicolas Solveyra ont terminé leur saison. À noter ce vendredi le retour de Segundo Tuculet dans le groupe sapiacain.

Béziers – Carcassonne

Le XV de départ de Béziers : 15. Malié ; 14.Votu, 13.Espeut (cap.), 12.Recor, 11.Plazy; 10.Uruty, 9.Goillot ; 7.Benoy, 8.Hoarau, 6.Barrère ; 5.Madigan, 4.Gayraud ; 3.Zabala, 2.Lalevée, 1.Akhaladze.

Remplaçants : 16. Pinto-Ferrer, 17.Fernandes, 18.Lemardelet, 19. Massot, 20.Short, 21.Dreuille, 22.Van Bost, 23.Meyer.

\ud83c\udd9a @USCXV@rugbyprod2#aquiesbesiers #asbh #ASBHUSC pic.twitter.com/b0wMKzamLH — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) March 23, 2023

Infirmerie : Francisco Fernandes est de retour de sélection avec le Portugal, tandis que Wilmar Arnoldi est indisponible pour une déchirure au mollet. Clément Estériola sera suspendu pour un troisième carton jaune reçu à Montauban, tout comme Clément Bitz jusqu’à la fin de la saison. Jamie Hagan est touché à l’épaule et Paul Beltran souffre du dos. Josh Valentine est victime d’une infection au coude, alors que Jarrod Poi et James Tofa ne seront pas encore disponibles. Gabin Lorre n’effectuera son retour que dans deux semaines finalement..

Le XV de départ de Carcassonne : 15. Mouchous ; 14. Darrelatour, 13. Puletua, 12. Dupont, 11. Clavières ; 10. Jones, 9. Marques (cap.) ; 7.Meka, 8. Reynaud, 6. Herjean ; 5. Landman, 4. Manchia ; 3. Akhobadze, 2. Carbou, 1. Mavinga.

Remplaçants : 16. Petriashvili, 17. Martinez, 18. Merrick, 19. Carroll, 20. Anon, 21. Aguillon, 22. Sa, 23. Bekoshvili.

Les 23 qui disputeront le derby demain soir à Beziers sont là !

Infirmerie : blessé à l’entraînement (déchirure au mollet), le gaucher Youssef Amrouni est contraint de déclarer forfait pour le plus court déplacement de la saison. Sami Mavinga sera ainsi titulaire à gauche. Très sollicité depuis le début de la saison, le flanker Rob Harley est mis au repos. Il est remplacé par Simon Meka. Toujours au poste de flanker, Aaron Carroll sera sur le banc des remplaçants. Au sein du jeu de ligne, les vainqueurs du Stade montois sont tous reconduits.

Nevers – Massy

Le XV de départ de Nevers : 15. Jaminet ; 14. Ambadiang, 13. Paris, 12. Derrieux (cap.), 11. Blanc ; 10. Reynolds, 9. Barbier ; 7. Bastide (cap.), 8. Adendorff, 6. Kazubek ; 5. Polutele, 4. Barjaud ; 3. Falatea, 2. Hamel, 1. Tufele.

Remplaçants : 16. Beaudaux, 17. Kitutu ou Tufele ou Falatea, 18.Jaiani, 19. David, 20. Cottin, 21. Le Bourhis, 22. Zénon, 23.Ikahehegi ou Falatea.

\ud83d\udcbb En détail sur https://t.co/v3kw7xwb4Y #USONRCME #PROD2 #J25 pic.twitter.com/MMU7bptc9t — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) March 23, 2023

Infirmerie : blessé à Biarritz, le trois-quarts aile Christiaan Erasmus, auteur de cinq essais en deux matchs, sera absent pour plusieurs semaines. Parmi les vainqueurs à Aguilera, Elia Elia et Alivereti Loaloa (blessés), ainsi que Jason Fraser (malade), feront également défaut. L’un des hommes en forme de la première moitié de saison, Lucas Blanc, est de retour à l’aile après deux mois et demi d’absence. Rudy Derrieux, au centre, et Steven David, en troisième ligne, ont eux aussi pansé leurs blessures et retrouvent les vingt-trois.

Le XV de départ de Massy : 15. Kotze ; 14. Preira, 13. Cusson, 12. Guillomot (cap.), 11. Farissier ; 10. Ortolan ; 9. Prier ; 7. Lanen, 8. Timo, 6. Nollet ; 5. Oulaï, 4. Nonkontwana ; 3. Ferrer, 2. Duclieu, 1. Poipy.

Remplaçants : 16. Trassoudaine, 17. Correa, 18. Chauveau, 19.Tissot, 20. Boissinot, 21. Deleuze, 22. Roziere, 23. Vickos.

\ud83d\udcbb En détail sur https://t.co/v3kw7xwb4Y #USONRCME #PROD2 #J25 pic.twitter.com/MMU7bptc9t — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) March 23, 2023

Infirmerie : le demi de mêlée Gaëtan Pichon avait quitté la pelouse blessé au genou contre Agen. Après examen, la blessure n’est pas importante. Il pourra revenir rapidement mais sera absent ce week-end. Le troisième ligne Jean-Maurice Deccuber a été placé vingt-cinquième homme sur la feuille de match d’aujourd’hui, pour l’intégrer dans le groupe tout en lui donnant une semaine d’entraînement supplémentaire avant sa réintégration dans l’équipe pour la réception de Grenoble.

Aurillac – Soyaux-Angoulême

Le XV de départ d’Aurillac : 15. Neisen ; 14. Van Rensburg, 13. Yobo, 12. Powell, 11.Coertzen ; 10. Aucagne, 9. Delarue ; 7.Cambon, 8. Maituku (cap.), 6. Masterson ; 5. Dodson, 4. Rolland ; 3. Kartvelishvili, 2. Smith, 1. Rodgers.

Remplaçants : 16. Nioradze, 17. Plantier, 18. Singer, 19. Tison, 20.Profit, 21. Bouyssou, 22. Palmier, 23.Kiteau.

Infirmerie : Aurillac enregistre une série de retours dans le groupe avant Soyaux-Angoulême.Devant, Alexandre Plantier, trop juste la semaine dernière, est présent sur le banc. De retour également, le deuxième ligne Cam Dodson et le troisième ligne Eoghan Masterson sont tous deux titulaires. Derrière, le centre Christa Powell retouve lui aussi sa place au centre du terrain.

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême : 15. Lafitte, 14. Laforgue, 13. Naqiri, 12.Lafon, 11. Ayarza; 10. Botica, 9. Bau ; 7. Burgaud, 8. Jarmouni, 6. Gibouin (cap) ; 5. Kitwanga, 4. Beukeboom ; 3.Boutemmani, 2. Bidart, 1. Vartan.

Remplaçants : 16. Avei, 17. Odishvili, 18. Nabou, 19. Copeland, 20. Saubusse, 21. Lestremau, 22. Mau, 23. Kumbirai.

Pour la 25ème journée de Pro D2 et le déplacement au Stade Aurillacois demain soir, Vincent Etcheto et son staff ont dévoilé le XV pour ce match.

Infirmerie : pour ce déplacement à Aurilllac, l’ouvreur Mathieu Ugalde victime d’une fracture à une cote face à Grenoble est forfait. Le talonneur Rayne Barka est pour sa part toujours suspendu tandis que les ailier Kaminieli Raivono et Shota Gogisvanidzé ne sont pas dans le groupe. Absent de longue date, le talonneur Kévin Le Guen est lui toujours sur flanc. Le pilier Yassin Boutemnani retrouve la feuille de match, après une blessure à la mâchoire qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Grenoble – Oyonnax

Le XV de départ de Grenoble : 15.Farnoux; 14.Dupont, 13.Hepetema, 12.R.Trouilloud, 11.Qadiri; 10.Fortunel, 9.Escande; 7.Blanc-Mappaz (cap.), 8.Muarua, 6.Gray; 5.Halaifonua, 4.Lainault; 3.Aptsiauri, 2.Massa, 1.Gauthier.

Remplaçants : 16.Sarragallet, 17.Goginava, 18.Madeira, 19.Berruyer, 20.Martel, 21.Fe.Ezcurra, 22.Fusier, 23.Nixon.

Retour de blessure pour Barnabé Massa, Tanginoa Halaifonua, Pio Muarua, Eric Escande, Thomas Fortunel & Julien Farnoux. Retour de sélection pour José Madeira.

Infirmerie : le staff isérois a pu apprécier en début de semaine les retours à l’entraînement de nombreux blessés, comme Pio Muarua, Barnabé Massa, Julien Farnoux, Régis Montagne, Hugo Trouilloud ou les ouvreurs Thomas Fortunel et Romain Barthélémy. De quoi densifier encore un effectif qui devrait être rapidement renforcé par Jean-Charles Orioli (genou), bientôt rétabli à 100 %. Dridi (expulsé pour cumul de 2 cartons jaunes à Angoulême) est suspendu un match.

Le XV de départ d’Oyonnax : 15. Callandret; 14. Reybier, 13. Farrell, 12. Millet, 11. Ravouvou; 10. Soulan, 9. Cassang ; 7. Picault, 8. Credoz, 6. Lebreton ; 5. Mafi, 4. Lebas; 3. Berthaud, 2. Durand, 1.Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Leiataua, 17. Bordenave, 18. Murday, 19. Hermet, 20. El Khattabi, 21. Bouraux, 22. Vialelle, 23. Delmas.

Infirmerie : absents la semaine passée alors qu’ils avaient été retenus dans le groupe France, le pilier Thomas Laclayat et l’ailier Enzo Reybier sont de retour dans le groupe. Sanctionné d‘un troisième carton jaune à Vannes, Rory Grice est suspendu. Parmi les absents figurent le talonneur Benjamin Geledan (épaule), l’ailier Gavin Stark (adducteurs), l’arrière Darren Sweetnam (adducteurs) et le troisième ligne Luke Hamilton dont la saison est terminée après une blessure à une épaule nécessitant une opération.