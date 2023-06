Avec ses 16 points marqués contre le pays de Galles samedi, l’arrière du XV de France Thomas Ramos a dépassé le record du nombre de points inscrits par un Tricolore dans un Tournoi des 6 Nations, qui était jusque-là détenu par Gérald Merceron.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, on ignore encore si Thomas Ramos remportera le Tournoi des 6 Nations 2023. Mais ce dont on est sûr, c’est que ce samedi, l’arrière toulousain du XV de France a inscrit son nom dans la liste des records de l’équipe de France. En effet, en inscrivant la bagatelle de 16 points contre le pays de Galles au Stade de France, Ramos a porté son total de points inscrits dans la compétition à 84. Ce faisant, il a dépassé l’ex-ouvreur emblématique de l’AS Montferrand Gérald Merceron, qui en avait inscrit 80 lors du Tournoi 2002, année où les Bleus avaient par ailleurs réalisé le grand Chelem.

84 points en cinq matchs, et un record inscrit pour au moins un an dans l’histoire du rugby français. La ligne dans le CV du Toulousain est pour le moins flatteuse, et vient compléter un Tournoi globalement positif pour celui qui s’est installé au poste de d’arrière avec le XV de France.

7/7 face aux buts

Les 16 points marqués n’indiquent pas qu’il a également réussi un 100 % face aux perches, avec cinq transformations et deux pénalités réussies. Le Haut-Garonnais mérite également une mention spéciale pour sa dernière transformation, passée depuis le long de la ligne de touche complètement à droite des poteaux. Vus de sa position, les poteaux paraissaient terriblement loin et resserrés… une cible que Ramos trouva malgré tout. À son débit, on lui reprochera tout de même son plaquage manqué sur l’ailier gallois Dyer, marqué dans les derniers instants de la rencontre. Certes, Ramos n’est pas le seul coupable (Penaud est également responsable), mais une meilleure intervention aurait permis au XV de France de conserver un écart au score plus avantageux, qui pourrait compter dans le résultat final… Notons enfin sa longueur au pied, qui lui a permis de gagner 334 mètres dans l’exercice, juste derrière l’ouvreur Romain Ntamack (449 mètres). Deux chiffres qui témoignent d’une volonté des deux hommes de délester Antoine Dupont de ce secteur, puisque le demi de mêlée a moins tapé (93 % de ballons joués à la main par Dupont, contre 75 et 74 pour Ramos et NTK). Bref, une prestation globalement positive pour Ramos, avec un joli record à la clé.