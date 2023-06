Transferts, prolongations, fins de contrat... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, beaucoup de mouvement en Top 14 comme en Pro D2...

Perpignan : Fernandez vers Mont-de-Marsan

En fin de contrat avec Perpignan, Patricio Fernandez (28 ans, 2 sélections) devrait changer de couleurs à l’intersaison. D’après rugbyrama.fr, l’ouvreur ou centre argentin est en contacts avancés avec Mont-de-Marsan. Ce serait son quatrième club français après Clermont, Lyon et l’Usap. L’ancien Puma ne comptabilise que dixfeuilles de match en Top 14 sous les couleurs sang et or, dont trois cette saison.

Clermont : Amatosero aux Waratahs, ça se confirme

Comme révélé dans ces colonnes, le jeune deuxième ligne australien Miles Amatosero (20 ans) rejoindra bien les Waratahs à la fin de la saison. Ce mardi, le média australien The Roar a confirmé l’information en ajoutant que le profil « gigantesque» du Clermontois (2,03 m, 125 kg) plaisait à Eddie Jones. Le sélectionneur des Wallabies ne veut pas laisser échapper ce possible phénomène en deuxième ligne.

Brive : Jackson Garden-Bachop pisté ?

Selon Rugby Information, le CA Brive, toujours en quête d’un ouvreur pour se renforcer au poste, aurait jeté son dévolu sur l’ancien numéro 10 des Hurricanes et des Wellington Lions (NPC), Jackson Garden-Bachop, qui évolue actuellement au Japon avec les Kinetsu Liners.

Discipline : huit semaines de suspension pour Bitz, cinq pour Erbani

La commission de discipline a été particulièrement occupée ce mercredi. L’instance a acté quatre suspensions longue durée en ProD2 ; huit semaines pour le Biterrois Clément Bitz, quatre semaines pour l’Angoumoisin Rayne Barka, cinq semaines pour l’Agenais Antoine Erbani et quatre semaines pour le Columérin Edoardo Gori. Cité après le match auRacing 92, le manager toulousainUgo Mola n’a écopé d’aucune sanction.

Montauban : Tuimauga en renfort

Tietie Tuimauga (29 ans), joker médical à Brive depuis décembre, a découvert un nouveau club français. Le pilier samoan, aligné à six reprises avec le CABCL, s’est engagé avec effet immédiat avec Montauban. Côté corrézien, son départ a permis de libérer la dernière place de non-Jiff pour le retour de Rodrigo Bruni.

Montauban (BIS) : un Irlandais et un Anglais attendus dans le pack

Montauban a obtenu l’accord de deux deuxième ligne évoluant à l’étranger, comme annoncé sur rugbyrama.fr. Le premier connaît parfaitement le championnat de Pro D2. Il s’agit de Frank Bradshaw. Après avoir passé une saison à Auch puis cinq à Nevers, l’Irlandais de 27 ans a rejoint l’Ulster lors de la dernière intersaison. Il sera accompagné par un Anglais, évoluant actuellement à Glasgow : Lewis Bean (31 ans). Son gabarit impressionnant (2,03 m pour 129 kg) devrait apporter de la puissance et de la mobilité aux Tarnn-et-Garonnnais. Ces arrivées sont conditionnées au maintien de l’USM en ProD2.

Colomiers : un Sud-Africain pour remplacer Ricard

Colomiers est parvenu à trouver un remplaçant à Alexandre Ricard, prêt à partir à Bordeaux-Bègles la saison prochaine. Comme indiqué sur rugbyrama.fr, les dirigeants de la Colombe ont jeté leur dévolu sur Janse Roux (25 ans), qui a signé pour les deux prochaines saisons en Haute-Garonne. Le deuxième ligne sud-africain évolue à Soyaux-Angoulême depuis 2019.

Vannes : Boyajdis arrive, Iacchizi part à Trévise ça bouge encore dans le pack vannetais

Après les arrivées d’Anton Bresler ouSione Kalamafoni, le RCVa officialisé l’engagement pour deux saisons du pilier droit Jérémy Boyadjis (32ans), actuellement à Carcassonne après avoir porté les couleurs de Toulon et Rennes notamment. Dans le même temps, le club breton a confirmé le départ de l’international italien Edoardo Iacchizi (24ans, 4 sélections).Le deuxième ou troisième ligne, passé par l’Usap, rejoindra Trévise cet été avec un contrat de trois ans à la clé.

Agen : c’est officiel pour Amosa

Agen tient son renfort après la lourde blessure de Fotu Lokotui. En effet, Afaesetiti Amosa (32 ans, 1,87 m, 112 kg), le troisième ligne de Bayonne, jouera jusqu’à la fin de la saison sous les couleurs du SUA en qualité de joker médical, comme l’avait révélé Rugbyrama.fr.

Grenoble : Rossi jusqu’en 2025

Le talonneur du FCG, Lilian Rossi (24 ans), va rester dans l’Isère jusqu’en 2025 au moins. En concurrence avec Jean-Charles Orioli, Mathis Sarragallet, Enzo Camilleri et autre Barnabé Massa, l’ancien joueur de Vannes a disputé onze matchs de Pro D2 cette saison.

Glasgow : Richie Gray repart pour un tour

Richie Gray (32 ans, 73 sélections) va poursuivre sa carrière sous les couleurs de Glasgow.Le deuxième ligne, qui était revenu au pays en 2020 après sept ans d’exil en France, àCastres puis Toulouse, a signé un nouveau contrat de deux ans avec la franchise écossaise.

UPCR : vingt-huit clubs réunis pour la journée des clubs

Lundi et mardi dernier, l’Union des clubs professionnels de rugby (UPCR) a organisé sa journée des clubs. Pas moins de vingt-sixd’entre eux, soit la quasi-totalité de ses adhérents, ont participé à cet évènement. Les participants ont pu échanger et débattre autour de différentes thématiques (mécénat-fonds de dotation, stratégie de fonctionnement clubs, actualités sociales et diverses) et ont pu profiter des intervenants extérieurs divers (cabinet Kelten, Admical, Fondaction pour le mécénat sportif, Toulouse Football Cœur) ainsi que l’Aviron bayonnais et le fonds de dotation du Stade toulousain.

Rugby Afrique : un nouveau président

Samedi Rugby Afrique va élire un nouveau président lors de son assemblée générale annuelle qui se tient au Cap (Afrique du Sud) ce samedi. Celui-ci sera élu pour un mandat de quatre ans qui prendra effet sitôt les résultats rendus publics par le comité exécutif. Herbert Mensah, administrateur sportif et président de l’Union de rugby du Ghana, a déposé sa candidature et espère prendre la suite du Tunisien Khaled Babbou.

Rugby à VII : Delibes et Berjon en stage avec l’équipe de France

Cette semaine, la sélection masculine à VII était en stage àCapbreton.Seize joueurs avaient été retenus pour l’occasion dont deux nouveaux appelés : le Toulousain Dimitri Delibes et le Rochelais Thomas Berjon, non concernés par le championnat, ont pu travailler sous les ordres de l’entraîneur Jérôme Daret. Après la deuxième place de Vancouver, les Bleus préparent les prochaines étapes du World Rugby Sevens Series, à commencer par celle de HongKong, dans deux semaines.