Si le Top 14 est à l'arrêt, les staffs sont au four et au moulin pour boucler leurs recrutements. L'UBB l'a achevé cette semaine. L'occasion de faire le point sur les différentes opérations du championnat. Avec Maxime Gutierrez, Vincent Bissonnet, et Paul Arnould.

Les dirigeants bordelo-béglais ont déjà annoncé l'arrivée de Damian Penaud, qui peut être vu comme le plus gros transfert de l'année, alors que selon Midi Olympique, Pete Samu s'est lui aussi engagé. Le troisième ligne international australien évoluera en Gironde la saison prochaine. L'UBB finalise son mercato et son équipe pour la saison prochaine. Au total, huit joueurs vont débarquer en Gironde pour le même nombre de départs. Une grande page va ainsi se tourner en plus de la prise de fonctions de Yannick Bru et de Thibault Giroud, actuel directeur de la performance du XV de France.

Un recrutement sudiste

En plus de Pete Samu, Bordeaux-Bègles s'est offert les services de Tevita Tatafu (Tonga), Ben Tapuai (Australie/Brumbies), et Carlu Sadie (Afrique du Sud/Sharks). Des joueurs puissants qui renforceront le pack bordelais, après les départs de Tom Willis et Alban Roussel. Avec une ligne de trois-quarts étoilée, l'UBB devra valider son recrutement.

