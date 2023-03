Pro D2 - Les Lot-et-Garonnais s'offrent un sixième succès à l'extérieur cette saison avec une victoire jeudi soir dans l'Essonne (16-22). Notamment grâce à un dernier quart d'heure plutôt maîtrisé et un 100% au pied de Thomas Vincent. Ainsi, les Agenais consolident leur place dans les hauteurs du championnat. À l’inverse, les Massicois glissent un peu plus vers la relégation en Nationale en fin de saison.

Une confrontation entre équipes aux ambitions opposées. En ouverture de la 24e journée de championnat de Pro D2, Massy accueillait Agen. Le club de l'Essonne lutte pour ne pas descendre quand l'équipe du Lot-et-Garonne pouvait profiter de ce match pour renforcer sa place dans les hauteurs du classement.

Bon départ agenais

Les Lot-et-Garonnais prennent le meilleur départ grâce au pied de Thomas Vincent (7e, 19e, 22e), venu sanctionner les fautes massicoises, sur hors-jeu, dans un ruck ou en mêlée. Puis les visiteurs valident un temps fort grâce à un essai d'Harry Sloan, lancé grâce à une passe après contact de William Demotte et un relais tranchant de Kolinio Ramoka (26e). Menés 3-16, les Essonniens ne lâchent pas, font le choix d'appuyer une offensive en prenant la touche plutôt que de chercher les points sur pénalité. Et avec un soupçon de réussite, ils valident ce choix par un essai en coin de Nathan Farissier, pointé grâce à un efficace jeu sur renversement (36e). À la mi-temps, Agen fait la course en tête, mais Massy s'accroche.

Réaction massicoise mais finish lot-et-garonnais

Au retour des vestiaires, les joueurs de l’Essonne s’appuient sur leur force en mêlée pour grignoter leur retard grâce à la botte de Romain Clouté (50e, 52e). Avant même de revenir à hauteur de leurs adversaires sur une nouvelle réalisation de leur buteur (59e). Et dans cette partie, les Massicois restent aussi fidèles à leur philosophie de jeu. Derrière une nouvelle mêlée, les Essonniens réalisent un joli lancement de jeu après un démarrage dans le fermé d’Andy Timo et une croisée qui place Romain Clouté dans l’intervalle. Mais cela ne paie pas, les locaux ne parviendront jamais à passer devant dans cette partie (60e). À l’heure de jeu, l’occasion s’est échappée pour Massy. Après ce long temps fort où les Agenais plient sans rompre, ces derniers réussissent à remettre la main sur le ballon. Ou plutôt le pied, en parvenant à nouveau à occuper le camp adverse. Pragmatiques, ils sanctionnent leurs adversaires par deux nouvelles pénalités. Auteur d’un 100% face aux perches dans cette partie, Thomas Vincent donne de l’air à son équipe (65e puis 73e). Agen mène alors 16-22 et fait preuve de plutôt de maîtrise sur la fin de rencontre. Les visiteurs pensent même inscrire un ultime essai par Iban Etcheverry mais celui-ci est refusé pour un placage jugé complété sur l’ailier qui s’est relevé une fois plaqué (76e). Les Suavistes jugulent une ultime relance depuis leurs 60 mètres des audacieux et joueurs Massicois. Et peuvent se satisfaire de ce succès (16-22), le sixième hors de leurs bases cette saison.

Agen met la pression pour le podium

Avec ce succès, Agen prend la 3e place (66 points) du classement avant les rencontres de vendredi. Et revient à une longueur de Grenoble (68 points) avant le déplacement des Isérois sur la pelouse de Soyaux-Angoulême. Les Lots-et-Garonnais tenteront d’enchaîner un troisième succès de rang vendredi 24 mars avec l’accueil de Montauban. Dans le même temps, Massy reste englué à la dernière place du classement. Et aura des difficultés à briser la spirale de la défaite dans laquelle l’équipe se trouve. Avec un délicat déplacement à Nevers.