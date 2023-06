TF1 affine son dispositif pour la Coupe du monde

Le duo Trillo-Kayser pour commenter les matchs du XV de France, Stefan Etcheverry de retour aux commentaires pour les matchs secondaires, Michalak, Parra et Guirado pressentis pour être consultants, Tf1 prépare le Mondial 2023

En janvier dernier, TF1 a annoncé sa décision de sous-licencier 28 des 48 matchs de la Coupe du monde 2023 à France Télévisions et M6. Une stratégie différente de celle orchestrée lors du précédent Mondial au Japon en 2019. Cette année-là, TF1 avait retransmis l’ensemble des rencontres de la compétition sur ses différentes antennes. Cette fois-ci, la chaîne du groupe Bouygues diffusera donc 20 rencontres.

Aussi, ses dirigeants ont commencé à travailler sur le dispositif éditorial. À ce jour, il ne fait plus aucun doute que François Trillo et Benjamin Kayser succéderont à Christian Jean-Pierre et Dimitri Yachvili, qui étaient aux manettes des commentaires des matchs du XV de France au Japon. L’ex journaliste de Canal + et ancien troisième ligne du CABBG, avait déjà été choisi pour commenter les matchs « secondaires » du Mondial japonais. Il était d’ailleurs déjà accompagné de l’ancien talonneur des Bleus, véritable révélation aux yeux du public français. De nombreux téléspectateurs avaient partagé sur les réseaux sociaux leur plaisir d’écouter les analyses de celui qui a été sacré champion de France avec le Stade français (2007) ou avec l’ASM Clermont-Auvergne (2017).

Dans l’ombre de la paire Jean-Pierre-Yachvili, ce duo Trillo-Kayser avait donné entière satisfaction aux responsables de la chaîne en 2019. En novembre dernier, c’est d’ailleurs François Trillo qui a été choisi pour faire vivre les rencontres du XV de France féminin lors de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, accompagné par l’ancienne internationale Laura Di Muzio. TF1 a donc décidé de jouer la carte de la continuité. Trillo et Kayser commenteront évidemment les matchs du XV de France et les plus belles affiches, toutes programmées en « prime time ». Dans le détail, TF1 retransmettra trois des quatre rencontres de poules des Bleus, dont le match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande, programmé le vendredi 8 septembre, à 21 heures. Ensuite, la chaîne programmera les deux meilleurs quarts de finale dont celui du XV de France, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et, évidemment, la finale.

Le retour de Stefan Etcheverryaux commentaires

Bien sûr, un deuxième duo sera composé pour commenter l’ensemble des 20 rencontres. Après réflexion, TF1 devrait confier cette mission à Stefan Etcheverry. Celui qui a commenté durant plus de dix ans le championnat de France pour Canal + est aujourd’hui présentateur de la matinale de LCI, une chaîne du groupe TF1. Pour Etcheverry, ancien international autrichien, ce sera un véritable retour à ses premiers amours. Pour l’accompagner, des discussions sont toujours en cours. Plusieurs noms circulent. Mais TF1 souhaite aussi étoffer son staff de consultants pour l’émission qui encadrera les matchs et qui sera présentée par Denis Brogniart. Frédéric Michalak est fortement pressenti. Mais pas seulement. Les noms de Guilhem Guirado, ancien capitaine du XV de France, et de Morgan Parra, demi de mêlée du Stade français, reviennent avec insistance. De son côté, le directeur général Thomas Lombard, sondé, a décliné en raison de sa fonction au sein du club de la capitale.

L’ensemble du dispositif devrait être officialisé avant l’été. Pour TF1, l’enjeu est important. Le Mondial 2019 au Japon a été l’événement de rugby le plus regardé de tous les temps, avec plus de 857 millions de personnes dans le monde entier via le réseau de partenaires de diffusion détenteurs de droits de World Rugby, soit une augmentation de 26 % par rapport à la précédente édition en Angleterre. La première chaîne française a donc l’espoir de battre un nouveau record. Jusque-là le record d’audience pour un match de rugby en France est de 18,7 millions, enregistré lors de la finale de 2011 entre le XV de France et les All Blacks. Une affiche qui n’est rien d’autre que le match d’ouverture du 8 septembre.