L'époustouflante victoire du XV de France en Angleterre a mis en lumière des statistiques impressionnantes. Trois Français ont notamment inscrit un doublé alors que le XV de la Rose a sombré en première période au niveau de l'indiscipline.

3 doublés français

Au milieu de cette folle victoire française à Twickenham, l'attaque française a rayonné comme jamais face à l'Angleterre. Avec sept essais inscrits, trois Bleus se sont offert un doublé. Thibaud Flament, Charles Ollivon et Damian Penaud ont concrétisé l'outrageuse domination française à Tiwickenham. Du jamais vu face au XV de la Rose.

93 mètres gagnés pour Alldritt

Le numéro 8 français a livré son meilleur match du Tournoi, comme beaucoup à Twickenham. Le colosse rochelais a disputé l'intégralité de la rencontre et s'est offert une prestation gargantuesque. Avec 93 mètres parcourus, Grégory Alldritt a terminé la rencontre avec le deuxième meilleur bilan français, derrière Thomas Ramos, élu joueur du match. Le Rochelais a également fait parler sa technique ballon en main en offrant une passe décisive à Charles Ollivon pour son premier essai de la partie. Un match XXL pour Alldritt.

4 mêlées perdues sur 9

Si les Français ont réussi la performance historique de passer cinquante points à l'Angleterre, tout n'a pas été parfait pour la bande à Dupont. Le XV de France aurait en effet pu alourdir sa domination si les Bleus avaient davantage sécurisé leurs mêlées. Les hommes de Fabien Galthié ont perdu cinq introductions sur neuf, une statistique à noter et qu'il faudra améliorer en vue de la dernière rencontre du Tournoi face au pays de Galles.

L'occupation et la possession... à l'avantage de l'Angleterre

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le XV de la Rose a mené les débats en termes de possession (51%) et d'occupation (58%). Les Anglais ont déployé de longues séquences de jeu, notamment en début de deuxième période, et ont largement occupé le camp français. Mais les coéquipiers de Marcus Smith ont vite montré leurs limites offensives, avec des phases de jeu peu inspirées et facilement lisibles par la défense française, impériale à Twickenham.

10 points concédés : la meilleure performance défensive depuis un an

Car si les Bleus ont été chirurgicaux en attaque, ils sont également revenus à des standards élevés en défense. En ne concédant que dix points face au XV de la Rose, les hommes de Fabien Galthié ont réalisé leur meilleure performance défensive depuis un an, et une victoire 37-10 face à l'Italie. Après avoir toujours subi plus de vingt points depuis le début du Tournoi 2023, cette rencontre historique redonne le sourire à Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense française.

8 pénalités contre l'Angleterre en première période

L'Angleterre a signé sa plus mauvaise première période du Tournoi en termes d'indiscipline. Avant la réception du XV de France, les hommes de Steve Borthwick étaient l'équipe la plus disciplinée du Tournoi, avec seulement sept pénalités sifflées contre eux. Face aux Bleus, les Anglais ont concédé neuf coups de sifflet ! Une statistique criante pour un XV de la Rose complètement fané.

72% de plaquages réussis pour l'Angleterre

Les Anglais ont failli dans les grandes largeurs face au XV de France. Le XV de la Rose n'a réussi que 72% de ses plaquages, contre 81% côté français. Preuve de cette déconvenue, Thomas Ramos a pu se faufiler entre les défenseurs anglais sans difficulté pour amener le deuxième essai de Charles Ollivon. Avec moins de trois plaquages réussis sur quatre, les hommes de Steve Borthwick ont donné le bâton pour se faire battre.