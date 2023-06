Transferts, prolongations, fin de contrat... Les indiscrétions du Midol

Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, du Top 14, du Pro D2 et de l'international !

Provence Rugby : deux Parisiens dans le viseur

Provence Rugby est en contacts avec deux joueurs actuels du Stade français, comme indiqué mercredi sur rugbyrama.fr : l’ailier australien Sione Tui (23 ans) et le demi de mêlée Arthur Coville (25 ans), qui ne seront pas conservés par le club parisien au terme de cette saison.

Faits divers : Djibril Camara en garde à vue

Djibril Camara, ancien arrière du XV de France (4 sélections), a été placé en garde à vue dans la nuit du 4 au 5 mars après qu’un commerçant de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a retrouvé ses enfants errant dans la rue, selon les informations d’Actu.fr et du Parisien. L’ancien joueur du Stade français (2007-2019) et de Bayonne (2019-2021) a été interpellé puis entendu par les forces de l’ordre pour « soustraction d’un parent à ses obligations légales au point de compromettre la sécurité, la santé, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur ».

Nouvelle-Zélande : Schmidt en lice pour les Blacks

Ce n’est pas vraiment une surprise : à en croire la presse néo-zélandaise, Joe Schmidt devrait se mêler à la course pour devenir le futur sélectionneur des All Blacks. La NZRU avait annoncé, la semaine passée, son intention de lancer un casting pour trouver le successeur de Steve Hansen, qui quittera le poste suprême après la Coupe du monde en France. L’ancien sélectionneur de l’Irlande est pressenti parmi les principaux prétendants à sa suite. Pour l’heure, le sélectionneur du Japon Jamie Joseph et le boss des Crusaders Scott Robertson sont toujours considérés comme les favoris mais l’ancien mentor de l’Irlande, réticent à l’origine mais qui aurait changé de position, a des atouts à faire valoir.

Stade français : Direction les Sharks pour Koc

Vincent Koch (32 ans, 41 sélections) ne devrait pas s’éterniser à Paris. Selon Rapport, le pilier droit, arrivé cet automne et aligné à sept reprises sous les couleurs du Stade français, est proche de s’engager avec les Sharks de Durban. L’ancien joueur de Wasps devrait y remplacer numériquement le futur Bordelais Carlü Sadie.

Stade français (2) : un long bail pour Dakuwaqa

Arrivé en octobre au Stade français, Peniasi Dakuwaqa (25 ans) a convaincu. Ses dirigeants lui ont proposé un contrat de trois ans que l’ailier fidjien a paraphé. Aligné à cinq reprises dont trois fois consécutivement avant la trêve, Dakuwaqa a inscrit un essai. À l’inverse, Harry Glover (27 ans), Théo Dachary (26 ans) et Sione Tui (23 ans) ne sont pas conservés chez les trois-quarts.

Perpignan : un préparateur physique rejoint le Stade français

Ange-François Costella, préparateur physique de l’Usap depuis 2017, s’est engagé avec le Stade français en vue de la saison prochaine, d’après L’Indépendant. Costella avait au préalable évolué à Clermont Foot, au CA Brive ainsi qu’à l’Olympique lyonnais.

Lyon : Mayanavanua à Northampton

Arrivé à Lyon en janvier 2021, Temo Mayanavanua (25ans) va, comme prévu, quitter le Lou à l’issue de cette saison. Le deuxième ligne fidjien, aligné dix-huit fois cette saison, s’est engagé avec Northampton. Il sera remplacé par le Bordelais Alban Roussel.

Discipline : Ugo Mola convoqué le 15 mars

Ugo Mola comparaître devant la commission de discipline de la LNR le mercredi 15 mars. Le quatrième arbitre de Racing 92-Toulouse a cité le comportement du manager toulousain, dimanche dernier. Les cas du Clermontois Judicaël Cancoriet, du Montois Clément Bitz, du manager de Béziers Pierre Caillet, de l’Angoumoisin Rayne Barka, de l’Agenais Antoine Erbani ainsi que du Columérin Edoardo Gori seront aussi étudiés à cette occasion.

La Rochelle : Aouf sur le départ

Léo Aouf (26 ans) devrait quitter La Rochelle cet été. D’après Sud Ouest, l’année optionnelle du pilier gauche n’aurait pas été levée. Arrivé en 2015 à Marcel-Deflandre, il a été aligné à onze reprises cette saison toutes compétitions confondues.

Bayonne : Aprasidze pour deux saisons

Bayonne a officialisé la venue du demi de mêlée de Montpellier Gela Aprasidze (25 ans) pour deux saisons. Le Géorgien, arrivé en 2017 en France en provenance des Lelo Saracens Tbilissi et qui est estampillé Jiff, a porté à 41 reprises les couleurs du MHR.

Pau : Pontneau réaffirme sa confiance à Piqueronies

Dans un entretien à Sud Ouest, le président de la Section paloise Bernard Pontneau a tenu à réaffirmer sa confiance à son actuel manager malgré la treizième place actuelle du club béarnais : « On n’aura pas mieux que Sébastien Piqueronies. Je vais être très cru et pragmatique : ma volonté, c’est de donner au staff les moyens de progresser, d’aller chercher quelque chose. » Par ailleurs, selon le quotidien régional, la Section paloise pourrait enregistrer un déficit compris entre 1,8 et 2,5 millions d’euros à l’issue de l’exercice en cours, en raison notamment d’affluences en deçà des attentes.

Grenoble : Jacques Reboh, nouvel investisseur du FCG ?

À la recherche d’un potentiel investisseur pour consolider sa situation financière, le FCG a ouvert la porte à Jacques Reboh. L’entrepreneur et accessoirement président des Brûleurs de Loups, club local de hockey sur glace, s’est dit intéressé par le projet : « Ce n’est pas la révolution que j’ai envie d’apporter mais d’optimiser ce qu’il y a. Si j’investis, c’est pour écrire l’avenir », a déclaré l’homme d’affaires quant à sa possible venue au FCG. Nicolas Cuynat, le président du FCG, a évoqué le dossier sur le site du club : « Ne pas prendre en considération une proposition d’un entrepreneur grenoblois tel que Jacques Reboh serait totalement irresponsable de notre part. Pérenniser le club est à la fois ma charge, ma responsabilité et ma mission. Nous espérons que les marques d’intérêts de M. Jacques Reboh se formaliseront par une offre. »

Grenoble (2) : Martel jusqu’en 2026

Thibaut Martel (24 ans) s’inscrit sur la durée à Grenoble. Le troisième ligne isérois, formé à Voiron et arrivé en 2013, a signé un contrat le liant au FCG jusqu’en juin 2026. Martel a disputé 65 matchs sous les couleurs rouge et bleu.

Vannes : Etienne arrête, Proult arrive

A 32 ans, Quentin Etienne a annoncé sa retraite sportive. L’ouvreur de Vannes, passé par Narbonne, Oyonnax et Perpignan, est contraint de raccrocher en raison de blessures récurrentes. Par ailleurs, le RCV a annoncé le recrutement d’Arthur Proult (24 ans) pour deux saisons. Le trois-quarts polyvalent, formé au Stade français, évolue à Suresnes depuis trois saisons.

Provence Rugby : Leonel Oviedo en joker

En quête de renfort au poste de talonneur, Provence Rugby a misé sur Leonel Oviedo (25 ans). L’Argentin, qui n’est autre que le grand frère de l’Usapiste Joaquín Oviedo, évoluait dernièrement du côté de Hyères-Carqueiranne.Cet ancien international moins de 20 ans argentin était passé par les Jaguares et par Céret.

Béziers : Holder en approche

Peu utilisé cette saison (huit matchs, trois titularisations seulement), Branden Holder (26 ans) devrait quitter Vannes cet été. Un contrat attend le centre sud-africain à Béziers, comme indiqué sur rugbyrama.fr. Ce serait le quatrième club français de celui qui est passé par Agen et Périgueux. Nevers s’était aussi montré intéressé.

Carcassonne : L’international écossais Graham a signé

Carcassonne a enrôlé le troisième ligne écossais Gary Graham (30 ans, 4 sélections) pour les deux prochaines saisons. Le joueur de Newcastle compte 82 apparitions avec les Falcons.

Nevers : Maïau et Bouyssou, premières recrues Comme attendu

Hugo Bouyssou (26 ans) sera un joueur de Nevers la saison prochaine. Le demi de mêlée d’Aurillac s’est engagé pour trois ans avec l’Uson, confirme Le Journal du Centre. L’engagement du talonneur du Racing 92, Jonathan Maïau (21 ans), aligné à cinq reprises cette saison, a également été annoncé, pour deux saisons (1 an espoir + 1 an professionnel).

Colomiers : Nicot dans le staff jusqu’en 2025

Arrivé cette saison dans le staff après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Florian Nicot a prolongé son engagement jusqu’en juin 2025, à l’instar des deux entraîneurs Julien Sarraute et Fabien Berneau. L’ancien centre officie en tant que chargé de la performance des trois-quarts.

Exeter : Facundo Cordero a filé à Glasgow

Joueur d’Exeter depuis trois ans, Facundo Cordero (24 ans, 1 sélection) vient de changer de club et de championnat.Le petit frère du Bordelais Santiago a rejoint Glasgow avec effet immédiat afin de pallier la blessure de Josh Mac Kay.Le Puma va terminer la saison en écosse.

Afrique du Sud : Arendse jusqu’en 2026

Valeur montante des Springboks, Kurt-Lee Arendse (26 ans, 7 sélections) reste fidèle aux Bulls. L’ailier, ancien spécialiste du VII devenu international à XV, a signé un nouveau contrat qui le lie à la franchise de Pretoria jusqu’en juin 2026.

Faits divers : Bekkal condamné à dix ans de réclusion criminelle

Jugé devant la cour d’assises de Perpignan durant trois jours, Chérif Bekkal, ancien rugbyman passé notamment par Aubenas, a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour « viol, agression sexuelle et extorsion » commis sur un Audois en avril 2015.

UCPR : Journées des clubs les 13 et 14 mars

Le syndicat des clubs professionnels organise lundi et mardi prochains à Toulouse la session de printemps de ses « Journées des clubs ». Cet événement, créé en 2009, permet aux clubs d’échanger autour de sujets d’intérêt commun. Après la session hivernale organisée en décembre, ce sont une cinquantaine de participants (représentants de clubs de Top 14, de Pro D2 et intervenants) qui débattront durant deux jours autour de sujets pratiques (fonds de dotation, internalisation de services, actualités diverses).

Suresnes : Claassen auditionné un mois plus tard

Le troisième ligne international de Suresnes Antonie Claassen n’a pu participer à la rencontre de la semaine dernière à Albi, en championnat Nationale. Alors qu’il était prévu sur la feuille de match, la Fédération lui a notifié une interdiction de jouer la veille de la rencontre, et une citation à comparaître devant la commission de discipline. Il a été entendu hier. La cause : un geste supposé illicite dans un ruck contre Nice, à l’encontre de son ancien partenaire Arthur Vignolles, qui jouait à Suresnes la saison dernière, lors du match que les Suresnois avaient disputé sur la Côte d’Azur un mois auparavant le 28 janvier. Les Niçois n’avaient pas porté réclamation après le match dans le délai des 48 heures prévu par le règlement. Mais ils avaient actionné cinq jours plus tard une autre action. La commission a décidé de s’en saisir à retardement, et d’empêcher Antonie Claassen de jouer en attente du jugement. À la grande surprise des Suresnois. Ils ont déploré la forme et le fond du procédé. Pour eux, la vidéo ne montre rien et leur joueur n’a rien fait. Verdict sous peu.

Carnet Noir : Castres endeuillé

Le Castres olympique a annoncé, mercredi, le décès de son entraîneur de la section féminine, Cyrille De Castro. Cet ancien joueur de Graulhet, arrivé au sein du club tarnais en 2018, était marié et père de trois filles. Il a succombé à un arrêt cardiaque à 47 ans.