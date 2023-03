Pro D2 - Grenoble renverse Aurillac en toute fin de match et prend la deuxième place du classement

Pro D2 - Jeudi soir, dans un match en retard comptant pour la dix-huitième journée de Pro D2, le FC Grenoble a réalisé une très belle opération en s'imposant sur la pelouse du Stade aurillacois 16-20. Mené à la pause (6-3), Grenoble a fait la différence en toute fin de rencontre, grâce à un essai d’Erwan Dridi, qui a d’ailleurs été décisif à Jean Alric, puisqu'il a marqué un doublé.

Où s’arrêtera Grenoble ? Intenable depuis plusieurs matchs, et sur une belle série de cinq succès consécutifs, le club isérois a battu, dans une rencontre en retard comptant pour la 18e journée de Pro D2, le Stade aurillacois 16-20. Grâce à ce résultat positif à Jean Alric, les Grenoblois prennent la deuxième place du classement au Stade montois. Aurillac, de son côté, manque une occasion de se rapprocher du top six.

Devant son public, Aurillac a réalisé un début de match plutôt sérieux. Après une bonne sortie de camp sur le coup d’envoi, puis un lancer pas droit en touche de Mathis Sarragallet, le pack local a pris le meilleur sur la mêlée grenobloise et Antoine Aucagne a ouvert le score (3-0, 3e). La réponse de Grenoble ? Elle est arrivée au quart d’heure de jeu, au moment où Corentin Glénat s’est élancé pour punir une faute aurillacoise au sol, et ainsi ramener son équipe à égalité (3-3, 14e).

Grenoble a eu du mal en touche

Au vu des conditions difficiles, avec du vent et un ballon glissant, les deux équipes ont beaucoup utilisé le jeu au pied de pression dans le premier acte et il y a eu peu de grandes envolées. Derrière un pack plutôt dominateur (deux pénalités obtenues sur mêlées), Aurillac a proposé un jeu assez direct, là où Grenoble a tenté de mettre du rythme sur les rares munitions que le club isérois a eues. Mais globalement, c’est Aurillac qui a plus tenu le ballon et une pénalité lointaine d’Antoine Aucagne (32e), après avoir manqué la cible un peu plus tôt (23e), a permis aux joueurs de Romeo Gontineac de virer en tête à la pause (6-3).

S’il n’y a pas eu d’essai au cours des quarante premières minutes, les deux équipes ont eu chacune une grosse occasion. À la demi-heure de jeu, Grenoble n’a pas voulu taper une pénalité abordable et Mathis Sarragallet a lobé Thomas Lainault à cinq mètres de l’en-but cantalien (29e). D’ailleurs, les Isérois ont eu beaucoup de mal dans ce secteur, puisqu’ils ont perdu quatre lancers. Aurillac, de son côté, a aussi refusé de prendre les points juste avant la pause, mais le lancer d’Adrian Smith (35e) a été contré par Martial Rolland.

Le doublé pour Dridi !

Comme en première période, Aurillac est revenu avec de belles intentions sur la pelouse. Si Antoine Aucagne, très juste dans la conduite du jeu, a d’abord passé une pénalité (9-3, 45e), le numéro dix s’est illustré deux minutes plus tard en tapant une superbe diagonale pour son ailier AJ Coertzen, qui a alors marqué, en coin, le premier essai de la partie (16-3, 49e). Distancé au score, Grenoble n’a pas tardé à réagir, puisque dans la foulée, et alors qu’Aurillac était à quatorze suite au carton jaune adressé à Jean-Jacques Gymael (51e, plaquage dangereux), Erwan Dridi a planté un essai tel un avant autour d’un ruck (16-10, 53e).

La suite de la rencontre a été plutôt brouillonne. La faute, notamment, à une pluie intense et à un ballon glissant, qui a forcé les deux équipes à utiliser le jeu au pied de pression à outrance. À un quart d’heure de la fin, Corentin Glénat a ramené les siens dans les clous du bonus défensif (16-13, 67e), suite à un hors-jeu aurillacois, mais les locaux ont eu la balle de match, puisqu'à cinq minutes de la sirène, Marc Palmier s’est élancé pour une pénalité plutôt abordable.

Cependant, l’arrière d’Aurillac a manqué la cible (75e) et Grenoble en a profité, puisque les Isérois ont percé la défense grâce à Karim Qadiri. Les soutiens grenoblois sont vite arrivés, le jeu a rebondi sur la droite et Clément Ancely a bien joué son deux contre un, pour offrir à Erwan Dridi un doublé (76e), mais surtout le ballon de la victoire (16-20).