Le jeune demi d’ouverture Matéo Garcia (20 ans) a prolongé son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles jusqu’en 2025, comme le club girondin l’a fait savoir vendredi dernier. International des moins de 20 ans, il a disputé huit matchs lors du Tournoi des 6 Nations. Il avait fait ses débuts avec Bordeaux lors de la saison 2021-2022. Sa première titularisation était intervenue en février 2022 et une rencontre face au Racing 92 et une défaite 16-13. Garcia a disputé cinq matchs cette saison.



Ce vendredi, Brive a annoncé sur ses réseaux sociaux la prolongation d’un de ses cadres. L’arrière polyvalent Setariki Tuicuvu (27 ans), capable d’évoluer au centre, à l’aile et à l’arrière a prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec le CAB. Cette annonce est venue quelques jours après celle du deuxième ligne fidjien Tevita Ratuva, lui aussi prolongé.



Alors que Nick Abendanon prendra sa retraite à la fin de la saison, les Vannetais sont à la recherche d’un, voire deux joueurs au poste de numéro 15. Selon nos informations, la piste menant au Carcassonnais, Clément Clavières, intéresse les recruteurs bretons. Reste à savoir si cela se concrétisera. Les dossiers Arraté et Ortolan sont, eux, toujours d’actualité. Cette semaine de pause devrait permettre aux Vannetais d’accélérer sur la construction de leur futur effectif.



Alors que plusieurs clubs français s’étaient renseignés au sujet de l’arrière du pays de Galles Liam Williams (31 ans), celui-ci a finalement pris la décision de s’exiler beaucoup plus loin vers l’Est, puisqu’il s’est engagé pour deux saisons avec le club japonais des Kobe Steelers.

Coupe du Monde : du nouveau dans le tirage au sort des poules

Dans un rapport paru cette semaine, World Rugby a préconisé du changement dans le calendrier du tirage au sort des poules des prochaines Coupe du monde, qui n’aurait plus lieu plusieurs années avant l’échéance. Cette mesure devrait être mise en place dès la prochaine édition, en Australie en 2027. Ainsi, le tirage ne devrait avoir lieu que fin 2026 afin d’être au plus près du classement mondial. Cette décision fait suite à de nombreuses critiques émises suite au tirage pour France 2023, dont celle du champion du monde 2003, l’Anglais Paul Grayson : « Ce devrait être le tournoi le plus indécis de l’histoire. World Rugby a insisté pour que le tirage soit effectué il y a trois ans et nous nous retrouvons avec les cinq meilleurs dans la même partie de tableau. C’est un non-sens complet. Le rugby est la risée du sport avec son tirage obsolète. Cela ne doit plus se reproduire. »

De son côté, l’instance mondiale a tenté de se justifier : « Il n’y a jamais eu autant de mouvement au classement mondial sur une période de deux ans. » Le tirage, effectué en décembre 2020 pour le Mondial français, voit en effet la tête de série de la poule C (pays de Galles) n’être actuellement que la 10e nation au classement World Rugby, alors que l’équipe du chapeau 3 de la poule B est 5e (Ecosse), dans un groupe qui comprend aussi l’Irlande (1re) et l’Afrique du Sud (4e)… Ainsi, seules deux équipes parmi le top 5 actuel pourront se qualifier en demi-finales. »

Agen : le point sur le dossier Aldigé

La semaine dernière, nous vous annoncions que Jean-Baptiste Aldigé, l’actuel président du Biarritz olympique, était en déplacement à Grenoble afin de visiter les installations du club de Pro D2, en quête d’investisseurs depuis plusieurs mois. Alors ? La piste iséroise semble à ce jour toujours active, mais une autre s’ouvre. Du côté de Agen, cette fois, dont est originaire Aldigé. Jeudi matin, le président du SUALG Jean-François Fonteneau a même réuni ses joueurs en leur disant que si des investisseurs arrivaient, il était prêt à les écouter.

Des discussions ont déjà eu lieu avec le maire de la ville Jean Dionis et plus globalement, le projet tente toutes les parties. Mais ici, l’équation reste simple : tant que le BOPB n’est pas vendu, l’avenir des dirigeants biarrots semble lié au club basque… D’ailleurs, où en sont les projets de reprise du BOPB ? La maire de Biarritz Maïder Arosteguy confie : « Je n’ai aucune information supplémentaire par rapport à ce que j’avais déclaré l’année dernière, à savoir qu’il y avait trois repreneurs potentiels, deux Français et un étranger. [...] A l’heure où je vous parle, je ne sais pas si l’une ou l’autre de ces trois pistes a avancé ou pas. »

Féminines : les Anglaises sans Scarratt ni Ward pour le Tournoi

Jeudi après-midi, le sélectionneur anglais des Red Roses, Simon Middleton a dévoilé un groupe de 42 joueuses pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations qui débutera fin mars. Il comporte 23 avants et 19 trois-quarts, ainsi que neuf joueuses non capées. Parmi les absences notables, on relève celle de la deuxième ligne Abbie Ward, qui attend actuellement un heureux évènement, ainsi que la légende vivante du rugby anglais, la centre Emily Scarratt qui est blessée aux cervicales et à la cheville. Les deux joueuses seront néanmoins invitées à rejoindre le groupe durant les semaines de match pour soutenir le staff dans sa mission. En l’absence de Scarratt, Marlie Packer et Sarah Hunter ont été nommées co-capitaines.

Les Anglaises démarreront leur Tournoi le samedi 25 mars prochain contre l’Ecosse à Kingston Park. Au-delà des absences de Scarratt et de Ward, les Anglaises comptent aussi d’autres absentes sur blessures comme Hannah Botterman (genou), Vickii Cornborough (raisons personnelles), Vicky Fleetwood (cheville), Laura Keates (genou) et Zoe Harrison (genou). Les trois-quarts : Aitchison, Breach, Dow, Duffy, Heard, Hunt, Infante, Kildunne, MacDonald, McGillivray, McKenna, L. Packer, Reed, Rowland, Rugman, Sing, Thompson, Tuima, Wyrwas. Les avants : Aldcroft, Beckett, Bern, Campbell, B. Cleall, P. Cleall, Clifford, Cokayne, Crake, Davies, Galligan, Harper, Hunter, Kabeya, Leitch, Matthews, Muir, O’Donnell, Packer, Powell, Robinson, Sims, Talling.

Montpellier : le MHR solidaire au soutien de ses aînés

Chaque mois depuis maintenant une dizaine d’années, le fonds de dotation du club de Montpellier, le MHR Solidaire, se mobilise auprès d’une association. En ce mois de mars, il a décidé de soutenir l’association « Petits Frères des Pauvres », qui lutte contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Les actions de l’association visent notamment à recréer des liens afin de reprendre goût à la vie et faire partie du monde qui les entoure. Plusieurs évènements ont été organisés dans le cadre de cette action, comme une visite des joueurs à l’EHPAD de Frontignan, l’accueil de plusieurs antennes d’Occitanie ainsi qu’un coup d’envoi fictif lors du match MHR-ASM qui s’est joué samedi dernier, et enfin des séances de rugby adapté sur les terrains annexes du Complexe Yves-Du-Manoir. Pour rappel, le MHR Solidaire avait déjà, la saison dernière, permis à des personnes âgées de sortir de l’isolement et de découvrir le rugby lors de séances de rugby à toucher.

Harlequins : Jarrod Evans en approche

Les Harlequins font de bonnes affaires en profitant des déboires du rugby anglais et gallois. Après avoir obtenu les signatures du deuxième ligne anglais Joe Launchbury, laissé sans contrat après le naufrage des Wasps, ainsi que du demi de mêlée Will Porter, ex-Wasps qui a trouvé un point de chute momentané chez les Bristol Bears, les Harlequins ont recruté le prometteur demi d’ouverture gallois de Cardiff Jarrod Evans, âgé de 26 ans et comptant deux capes avec le pays de Galles. Bien que satisfait de ses performances, les dirigeants de Cardiff n’ont pu, en raison de la crise financière qui secoue actuellement le rugby gallois, offrir une prolongation de contrat au demi d’ouverture, qui sera ainsi en concurrence avec Marcus Smith.

Toulouse : le rugby toulousain pleure Roger Ango

Le natif de Saint-Girons vouait une passion pour le rugby où il s’est illustré à l’aile de l’attaque du Sporting dans les années 50. À Toulouse, il avait été un éducateur écouté au Toulouse UC dans les années 60. Entraîneur des cadets du Toec dans les années 70, il avait coaché un certain Erik Bonneval. De 1984 à 1991, il avait été président du Toec. En 1985, il avait fait venir dans la ville rose, un certain Steve Mc Dowell, un pilier néo-zélandais alors inconnu, devenu champion du monde avec les All Blacks en 1987. En 1988, il avait fait une belle opération avec le retour de Steve Mc Dowell et son beau-frère, Wayne Shelford. Malheureusement, Wayne Shelford n’a jamais pu évoluer en équipe fanion pour son plus grand regret. À 92 ans, Roger s’en est allé. Midi Olympique adresse à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.

Rugby à XIII : Euro 2023 : la France connaît ses adversaires de poule

Cet automne, l’équipe de France va défendre le titre continental remporté en 2018 sous la direction d’Aurélien Cologni. La finale est programmée le 11 novembre et mettra aux prises les deux premiers de chaque poule de quatre. Les Tricolores seront dans la poule B en compagnie de l’Espagne, de l’Italie et du pays de Galles. La poule A sera composée de l’Angleterre, de l’Irlande, de l’Ecosse et de la Serbie. Les rencontres sont programmées les 21 et 28 octobre puis le 4 novembre.