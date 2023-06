Première mission accomplie pour le nouvel homme fort du castres olympique,son équipe a remporté le match de la peur face à lyon. Analyse.

On imagine que ce succès vous soulage et qu’il fait vraiment du bien à tout l’environnement du club ?

Oui, bien entendu. La semaine dernière à Bayonne, nous avions été très indisciplinés et ce soir nous avons su corriger cet axe avec une très bonne conquête, notamment en touche, et une mêlée qui a su faire la différence en début de deuxième période. Notre défense était vraiment très bien organisée en montant haut et vite. Nous avons su mettre Lyon sous pression. Les Lyonnais sont venus à Castres avec beaucoup de confiance, ils étaient sur une belle série de cinq victoires donc nous savions qu’ils allaient essayer de nous prendre par le jeu.

Il fallait donc être très au point défensivement. Je retiens de ce match que lorsque nous parvenons à être disciplinés et dominants en conquête, nous avons de bonnes armes pour mettre nos adversaires à mal. Nous n’avons jamais été trop en difficulté sur ce match, même si nous avons eu un peu peur à la fin, lorsque les Lyonnais sont revenus à cinq points.

Tout au long de la semaine, les supporters vous ont témoigné leur soutien. Cela a compté pour vaincre Lyon ?

C’était incroyable cette semaine. Il y avait 350 supporters aux entraînements et c’était très important pour nous. Le seizième homme était bien présent, on a pu s’appuyer sur eux.

Depuis votre arrivée il y a quinze jours, vous parlez beaucoup d’identité castraise. Les joueurs vous ont-ils montré ce que c’était d’être Castrais ?

Oui. Les joueurs ont fait un très bon match. Ils ont montré de belles choses et fait preuve de plus de confiance en eux mais attention ! Il ne faut pas se griser. Ce n’est qu’une victoire et même si d’autres équipes à la lutte pour le maintien ont perdu lors de cette journée le chemin est encore long. Je crois que les joueurs sont capables de faire encore mieux. Mais c’est le début de notre aventure. L’identité castraise peut faire bouger des montagnes.

L’équipe a montré beaucoup de saine agressivité sur le porteur de balle. C’est ce que vous aviez demandé ?

Quand on arrive comme coach en cours de saison dans une équipe, on a peu de temps pour travailler et c’est difficile. Il faut appuyer sur des choses simples. L’identité, la confiance. Les joueurs ont fait le reste.

Avez-vous eu peur de perdre ce match lorsque les Lyonnais sont revenus à moins cinq points avec une dernière possession à jouer ?

Quand on est dans notre situation, lorsque tu luttes pour le maintien, on n’est jamais vraiment serein. Mais je tiens à dire que l’on a bien tenu le match, on a maîtrisé, on a toujours été devant. Bon, sur la fin de partie, on n’était pas à l’abri d’une faute individuelle ou d’une pénalité qui aurait pu leur permettre de marquer. Je félicite les joueurs d’avoir su rebondir après la semaine dernière. Je suis sûr qu’ils vont passer de bonnes vacances.

Comment expliquez-vous les progrès entrevus en touche, votre secteur de prédilection ?

"Caba" (Yannick Caballero, entraîneur de la touche, N.D.L.R.) fait du très bon travail. On a bien bossé, j’ai apporté quelques réglages, on a un bon entraîneur de la touche donc on va s’appuyer sur lui.