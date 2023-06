Dans la vie d’un club, il y a des matchs marquants. Et il est difficile de nier que cette rencontre face à l’UBB le fut de la manière la plus négative possible pour Brive. Pire que tout, elle fut même le point central d’une tristesse, voire d’une résignation collective, pour le public du Stadium. Comme si la Pro D2 était déjà là. Pourtant plein d’espoir avant le coup d’envoi, les supporters coujoux étaient vite douchés par le scénario catastrophe du match, qui les laissait aussi groggys que ces pauvres Guillaume Galletier et Nicolas Sanchez, tous les deux sortis prématurément sur commotion.

L’habituelle furia briviste était éteinte par un match sens unique entre deux équipes au niveau bien différent ce samedi. Et c’est le grand malheur de ces moments-là. Excédés, les braves aficionados du CAB n’avaient, en seconde période, même plus la gouaille pour chambrer les rares mauvais choix bordelais ou pour crier au scandale sur les décisions arbitrales. Non, ces passionnés d’un club champion d’Europe – excusez du peu – préféraient à juste titre siffler le speaker qui, quelque peu excédé d’entendre le parcage girondin chanter, lançait maladroitement un "et ils sont où les supporters ?", juste après une pénalité des visiteurs.

Surtout, les amoureux du club Corréziens ne manquaient pas de se moquer de leurs propres joueurs à coup de "olé" à chaque ballon rendu au pied. Toujours plus résignés, les supporters ne manquaient tout de même pas de reconnaître la supériorité des Bordelais en applaudissant chaleureusement Matthieu Jalibert à sa sortie, avant de progressivement quitter les tribunes du Stadium. Tout n’est pas fini pour Brive mais ce samedi, la morosité ambiante ne présageait rien de bon…