Ce samedi après-midi, le Castres olympique s'est imposé 2è-22 face à Lyon, de quoi se donner (un peu) d'air sur la zone rouge. Cette rencontre aura démontré toute l'abnégation des Tarnais, bien lancés dans leur opération survie. Voici l'opinion du Midol !

Amateurs de rugby de tous bords, réjouissons-nous. Comme toutes les autres avant elles, cette journée de Top 14 a encore prouvé à quel point notre championnat domestique pouvait être serré et passionnant et ce à tous les étages. Bien malin celui qui peut prédire aujourd’hui qui sortira du chapeau (et dans quel ordre) pour rejoindre la phase finale et qui prendra l’ascenseur pour l’échafaud vers le Pro D2 dans lequel, on le concède, Brive est peut-être monté ce samedi. Cela nous promet un printemps de haute volée, entre espoirs pour les uns et désillusions pour les autres.

Et une chose est certaine : s’il est engagé dans la lutte pour sa survie en Top 14, au même titre que Brive, Pau ou Perpignan, les signaux envoyés par le Castres olympique ce samedi face à Lyon sont très positifs. Outre la victoire – ô combien précieuse – il est des choses qui ne trompent pas et il nous semble avoir remarqué une ferveur, des langages corporels que l’on n’avaient pas perçus depuis longtemps du côté du CO. Samedi, les joueurs castrais se sont harangués après chaque actions positives, les trois-quarts n’ont pas hésité à traverser le terrain pour venir féliciter les avants après chaque mêlée ou chaque pénalités gagnées, le tour d’honneur a aussi été un peu plus long qu’à l’accoutumée. Le public, aussi, a répondu présent à l’appel au soutien lancé par le club. Déjà sonore à l’accoutumée, Pierre-Fabre s’est mué, samedi, en un chaudron incandescent. Cela ne veut pas dire que le CO se sauvera à coup sûr, mais cela montre que les joueurs ont pris conscience de l’importance de leur mission et que cette équipe ne tombera pas sans avoir combattu jusqu’au bout. Les armes à la main.