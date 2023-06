Midi Olympique regroupe toutes les informations transferts de ces derniers jours. Top 14, Pro D2, International, tous les secteurs sont concernés. Toulouse et Banos, Hulleu à Castres ou encore Page Relo avec l'Italie...

Toulouse : Page Relo appelé avec l’Italie

Le sélectionneur de l’Italie Kieran Crowley a dévoilé mercredi une liste de trentetrois joueurs appelés pour préparer le match du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles la semaine prochaine. Parmi les nouveaux arrivants du groupe, on peut retrouver le demi de mêlée du Stade toulousain, Martin Page-Relo. Éligible avec la Nazionale étant donné que ses grands-parents maternels sont nés en Italie, PageRelo, qui rejoindra Lyon la saison prochaine, connaît sa première convocation pour la sélection dirigée par Kieran Crowley. Une partie du groupe italien se retrouvera dans l’après-midi du jeudi 2 mars à Vérone. L’autre partie, dans laquelle se trouve les joueurs qui doivent jouer en club ce week-end - dont Page-Relo- ralliera la péninsule italienne le lundi 6 mars.

Pau : Calles vers la prolongation

Le pilier argentin Ignacio Calles (27 ans, 2 sélections) est en passe de prolonger son contrat avec la Section paloise selon les informations de La République des Pyrénées. Un accord serait déjà trouvé avec le joueur qui est arrivé à Pau en 2016. Le jeune centre de Tarbes, Fabien Brau-Boirie, qui vient de connaître sa première sélection avec l’équipe de France des moins de 18 ans, est attendu au Hameau la saison prochaine. En revanche, selon L’Équipe, le centre Yvan Reilhac (27 ans) ne restera pas à la Section à l’issue de la saison. Ce serait aussi le cas de l’ailier Daniel Ikpefan (29 ans), toujours selon nos confrères de La République des Pyrénées.

Castres : Hulleu confirme sa venue

Comme attendu, l’ailier des Vannes, Nathanaël Hulleu, évoluera bien du côté du Castres olympique la saison prochaine. Il l’a confirmé à nos confrères d’Actu Rugby dans une interview. Auteur de 11 essais en deuxième division en vingt-deux matchs, Hulleu est indiscutable avec le RCV depuis son arrivée lors de la dernière intersaison. Il est actuellement comeilleur marqueur du Pro D2, à égalité avec le Grenoblois Karim Qadiri.

Discipline : Parisse suspendu trois semaines, Quesada blanchi

Sanctionné d’un carton rouge face au Stade toulousain, le troisième ligne centre italien du RCT, Sergio Parisse, a écopé de trois semaines de suspension. Reconnu coupable de jeu dangereux, l’international italien a été suspendu six semaines, réduites finalement à trois grâce à la prise en compte de circonstances atténuantes. Il manquera les rencontres face au Stade français et à Lyon. Expulsé lors de la même rencontre, Rynhardt Elstadt est suspendu une semaine suite à un geste qualifié de « nervosité ». De par son absence face à la Section paloise, le troisième ligne est disponible pour le déplacement au Racing 92 ce dimanche. Le manager du Stade français Gonzalo Quesada était lui aussi dans l’attente d’une décision de la commission de discipline, après ses propos tenus envers l’arbitrage après le match face à l’Aviron bayonnais mais la commission a décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction et pourra donc accompagner ses joueurs sur la rade ce week-end.

Nevers : Senio Toleafoa prolonge

En début de semaine, le club de Nevers, actuellement 9e de Pro D2, a divulgué la prolongation de contrat de son deuxième ligne de nationalité australienne mais international samoan, Senio Toleafoa (29 ans, 4 sélections) pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. L’ex-joueur de West Harbour et des Waratahs (Super Rugby) a disputé quinze matchs depuis le début de la saison avec l’Uson, dont dix comme titulaire.

Mont-de-Marsan : Banos prêté dès cet été à Toulouse

Dans les colonnes de Sud Ouest, Léo Banos, troisième ligne aile de Mont-de-Marsan, a officialisé sa venue du côté d’Ernest-Wallon à partir de l’an prochain. Un départ sous condition et temporaire malgré tout. Il n’évoluera avec Toulouse qu’un temps, durant la Coupe du monde, sous la forme d’un prêt, et notamment pendant les trois matchs de Top 14 qui auront lieu durant la préparation estivale des internationaux au mois d’août. Il repartira par la suite dans les Landes pour le reste de la saison, même s’il pourrait être rappelé par le staff d’Ugo Mola pendant la période des doublons. Le joueur de 20 ans devrait s’engager définitivement avec les Stadistes en 2024.

Soyaux-Angoulême : Le SA XV recrute James Tedder

Le club de Soyaux-Angoulême, quatorzième de Pro D2, a annoncé qu’il mettait à l’essai le trois-quarts polyvalent sud-africain James Tedder (25 ans), en provenance des Golden Lions. Doté d’une grosse qualité de jeu au pied et d’un solide gabarit (1,91 m ; 95 kg), il pourrait « entrer dans la rotation au poste de l’effectif charentais au poste de demi d’ouverture et d’arrière, si sa mise à l’essai s’avère concluante », précise le SA XV.

Bourg-en-Bresse : Buatier raccroche les crampons

Le club de Bourg-en-Bresse, qui évolue en Nationale, a annoncé la fin de carrière prématurée de son troisième ligne Adrien Buatier (32 ans) : « À la suite d’examens médicaux réalisés au cours du mois dernier, l’USBPA a appris avec beaucoup de peine qu’Adrien Buatier est contraint de mettre un terme à sa carrière de rugbyman professionnel et cela avec effet immédiat », ont précisé ainsi les dirigeants burgiens.

Harlequins : Marler poursuit l’aventure

Le pilier anglais Joe Marler a signé une prolongation de contrat pour rester avec les Harlequins. Le joueur de 32 ans fait partie du club, qui n’a pas révélé la durée de l’accord, depuis qu’il a rejoint leur académie en 2009 et a fait 260 apparitions. Il a remporté deux titres de Premiership et la Challenge Cup 2011 pendant son séjour au Twickenham Stoop.

Australie : Hodgson rejoint Eddie Jones

Eddie Jones a obtenu la première signature pour son nouvel entourage technique à la tête des Wallabies. L’ancien treiziste Brett Hodgson va prendre en charge la défense des Wallabies pour les deux prochaines saisons. Il avait été aperçu aux cotés d’Eddie Jones lors du match entre les Waratahs et les Brumbies et les spéculations étaient alors allées bon train. Hodgson était l’entraîneur de la défense de l’équipe d’Angleterre lors de la tournée d’automne. À 45 ans, Hodgson a surtout fait un parcours d’entraîneur à XIII, principalement en Angleterre. Après une carrière glorieuse aux Parramatta Eels puis aux West Tigers, Hodgson débuta sa carrière d’entraîneur à Sale, comme consultant pour le jeu au pied. Puis il retrouva le XIII, comme entraîneur adjoint avec le Hull FC en Super League, devenant le coach en chef de ce club en 2020. « Brett est un bourreau de travail et un jeune entraîneur studieux. Les Wallabies et l’encadrement de l’équipe vont pouvoir bénéficier de son apport » a déclaré Eddie Jones après l’annonce de la signature d’Hodgson.

Fidji : Raiwalui recrute Seremaïa Baï dans son staff

Lundi dernier, le sélectionneur des Fidji, Simon Raiwalui, a annoncé plusieurs arrivées dans son staff, avec le renfort de deux anciens internationaux, dont l’ex-centre ou ouvreur Seremaia Baï (44 ans, 53 sélections), double champion de France avec Clermont puis Castres, qui sera en charge du jeu au pied et des skills (technique individuelle). Le second est l’ancien troisième ligne Senirusi Seruvakula (53 ans, 1 sélection) qui a évolué notamment à Bédarrides (Vaucluse) avant d’entraîner la franchise des Fijian Drua et l’équipe nationale des Fidji. Ce staff est complété par Glen Jackson (coach des trois-quarts), Graham Dewes (en charge de la mêlée), Brad Harris (en charge de la touche) et de l’ex-centre All Black, Daryl Gibson (19 sélections), comme spécialiste de la défense.

Lions Britanniques et Irlandais : vers la création d’une tournée féminine

Les Lions britanniques et irlandais ont fait savoir qu’une étude de faisabilité sur une première tournée féminine a été positive. L’étude a examiné une série d’aspects, notamment le rugby, la marque, les considérations commerciales, financières, les spectateurs, la logistique et la planification. Les Lions continueront d’examiner la structure et le calendrier potentiels d’une tournée avant de prendre une décision finale. « Il est extrêmement positif qu’un circuit féminin soit possible à l’avenir, a déclaré le PDG des Lions, Ben Calveley. Bien qu’il y ait beaucoup à considérer, nous nous engageons à prendre les conclusions de cette étude de faisabilité et à travailler en étroite collaboration avec nos syndicats, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes dans les mois à venir. Je tiens à remercier World Rugby et nos quatre fédérations d’Angleterre, d’Irlande, d’Écosse et du pays de Galles pour leur soutien continu. »

Féminines : première division : ChillyMazarin a déclaré forfait

Alors qu’elle était dernière de la poule 1 d’Élite 1, le plus haut niveau de championnat féminin, l’équipe une de ChillyMazarin a, il y a une dizaine de jours, déclaré forfait pour le reste de la saison en raison d’un trop grand nombre de blessures qui l’empêche d’aligner une équipe compétitive. L’équipe réserve, dernière de sa poule d’Élite, poursuit toutefois son parcours en championnat.

Carnet noir : Orsini est décédé

Gérard Orsini, ancien ailier toulonnais des années 80, est décédé subitement a annoncé le Rugby Club toulonnais mardi dernier. Entraîné par l’emblématique Jean Laugier et champion de France cadets à deux reprises avec le maillot frappé du muguet, Gérard Orsini nous a quittés. Il avait évolué de 1978 à 1983 avec l’équipe une du RCT.