Dernière journée de ce long bloc de six matchs. Tandis que Provence rugby et Vannes s'affrontent pour se lancer vers le top 6, Colomiers va tenter d'y rester en jouant crânement sa chance chez le leader à Oyonnax. Découvrez toutes les compositions probables.

Provence rugby – Vannes

Le XV de départ de Provence Rugby : 15. Massip ; 14. Bly, 13. Finau, 12. Marrou, 11. Bouhedjeur ; 10. McPhillips, 9. Tarel ; 7. Jegerlehner, 8.Axtens, 6. Piazzoli ; 5. Flanquart (cap.), 4. Chartier ; 3. Tagi, 2. Jammes, 1. Lolohea.

Remplaçants : 16. Kessler, 17. Toth, 18. Dufour, 19. Harrison, 20.J. Martin, 21. Selponi, 22. Betham, 23. Marino.

Infirmerie : le pilier Nostadt, victime d’une commotion face à Biarritz, est indisponible. Tout comme le pilier Wegrzyn, lui aussi absent mais, pour une blessure à un mollet. Loukia et Vernet étant eux aussi indisponibles, le staff a appelé dans le groupe un jeune pilier du centre de formation, Tom Marino, pour pallier ces nombreuses absences en première ligne. À noter la fin de saison pour le jeune talonneur Lucas Martin, victime d’une luxation à une épaule face à Agen et qui a été opéré dans la foulée. Son indisponibilité est estimée à six mois.

Le XV de départ de Vannes : 15. Duplenne ; 14. Hulleu, 13. Valleau, 12. Vilaseca, 11.Camou ; 10 Lafage, 9. Ruru ; 6. Château, 8. J. Edwards, 7.Gorrissen (cap.) ; 5. Johnson, 4. Iachizzi ; 3. Tafili, 2. Leafa, 1.Bordelai.

Remplaçants : 16. Béziat, 17. Berguet, 18. M. Edwards, 19. Leroux, 20. Bazin, 21. Nicolas, 22. Chezeau, 23. Kité.

Infirmerie : Marks, Desjeux, Hollinshead, Blanchard, Bazin et Pedemonte sortent du groupe et ne seront donc pas du voyage. En revanche, Gratien, Myles, Edwards, Château et Béziat font leur retour dans le collectif, tout comme Edoardo Iachizzi que la sélection italienne a libéré avant même la fin du Tournoi des 6 Nations. Pour le reste, pas d’innovation avec une défense inchangée et une charnière logique (Ruru-Lafage).

Biarritz – Massy

Le XV de départ de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Matiu, 13. Vergnaud, 12. Tomane, 11.Speight ; 10. Germain, 9. Couilloud ; 7. Hébert, 8.Dixon, 6.O’Callaghan (cap.) ; 5. Tyrell, 4. Aliouat ; 3. Azariashvili, 2.Erdocio, 1. Nutsubidze.

Remplaçants : 16. El Fakir, 17. Taofifenua, 18. Dyer, 20. Bosch, 21.Perraux, 22. Perusin, 23. Tchelidze.

Infirmerie : Ma’afu (ligaments croisés) a terminé sa saison. Sauveterre (péroné) et Soury (ischio) sont éloignés des terrains pour quatre à six semaines, Samaran (coude) pour trois. Lonca (pneumothorax), Francoz (ménisque) et Tabidze (tendon d’Achille) ne rejoueront pas avant un bon mois. Martin (tendon d’Achille) est inapte pour encore deux à quatre semaines. Domvo (ischio), Morgan (commotion), Aurrekoetxea (commotion), Carella, Cadot et Cubelli (mollet), Barry (épaule) et Fariscot (adducteur) sont espérés pour la réception de Nevers. Augry et Millar sont attendus pour Mont-de-Marsan. Aliouat et Matiu ont été ménagés en début de semaine. Ils devraient pouvoir jouer.

Le XV de départ de Massy : 15. Roziere ; 14. Dit Robaglia, 13. Seigneuret, 12.Guillomot, 11. Farissier ; 10. Deleuze ; 9. Prier ; 7. Tlili, 8.Nollet, 6. Tissot ; 5.Bruinsma, 4. Chauveau (cap.) ; 3. Vickos, 2. Grelleaud, 1. Candel.

Remplaçants : 16. Duclieu, 17. Correa, 18. Fuser, 19. Lanen, 20.Danton, 21. Boissinot, 22. Ortolan, 23. Visser.

Infirmerie : les Massicois ont beaucoup fait tourner cette semaine mais sans forcément déplorer de blessés supplémentaires. Surtout pour faire souffler ceux qui ont beaucoup joué. Seuls six joueurs sont aux soins : le talonneur Chabeaudie (épaule), les flankers Loubière (genou), Deccuber (genou) et Gbizie (genou), l’ailier Tawalo et le pilier Ferrer (genou). Ce dernier souffre d’un petit épanchement à un genou sans gravité.

Aurillac – Rouen

Le XV de départ d’Aurillac : 15. Neisen ; 14. Yabaki, 13. Niko, 12. Powell, 11.Coertzen ; 10. Aucagne, 9. Delarue ; 7. Cambon, 8. Maituku (cap), 6. Dodson ; 5. Javakhia, 4. Rolland ; 3. Kartvelishvili, 2. Smith, 1. Rodgers.

Remplaçants : 16. Nioradze, 17. Jean-Jacques, 18. Singer, 19.Moukete, 20. Tivoli, 21. Bouyssou, 22. Palmier, 23. Kiteau.

Infirmerie : le pilier gauche Alexandre Plantier, le troisième ligne Beka Shvangiradze et le trois-quarts polyvalent Gauthier Minguillon ainsi que le flanker Maxime Profit sont encore à l’infirmerie. Le deuxième ligne Eoghan Masterson en est sorti cette semaine mais il est encore trop juste pour cette rencontre. Convoqué devant le commission ce mercredi, le troisième ligne Didier Tison est lui à nouveau absent après son carton rouge reçu à Massy.

Le XV de départ de Rouen : 15. Lydon ; 14. Bertschy, 13. Delorme, 12. Luatua, 11.Surano ; 10. Pourteau, 9. Campeggia ; 7. Burger, 8.Mapapalangi, 6. Costa ; 5. Astle (cap.), 4. Vieilledent ; 3.Thomas, 2. Greyling, 1. Camara.

Remplaçants : 16. Malbert, 17. Fournier, 18. O. Leleu, 19. Vincent, 20. Nanette, 21. W. N’Diaye, 22. Marty, 23. Boughanmi.

Infirmerie : Alex Luatua, et c’est la bonne nouvelle, est de retour au centre. Mais dans la liste des mauvaises nouvelles, son compère du centre de l’attaque, Taylor Gontineac, est fatigué musculairement et sera laissé au repos. Le Roumain, qui a participé au Rugby Europe Championship en février avec sa sélection, n’a d’ailleurs pas été retenu pour la demi-finale en Géorgie. Le deuxième ligne Toby Salmon, qui pensait pouvoir revenir, est encore un peu court suite à sa commotion d’il y a deux matchs, il est donc préservé. Le centre JT Jackson a rechuté.

Agen – Soyaux-Angoulême

Le XV de départ d’Agen : 15. Lamoulie ; 14. Rokoduru, 13. Belan, 12. Sloan, 11.Etcheverry ; 10. Vincent, 9. Bellot ; 7. Lebian, 8. Lokotui, 6.Erbani ; 5. Olmstead, 4. Maksymiw ; 3. Desmaison, 2.Martinez, 1. Lombard-Buret.

Remplaçants : 16. Jouvin, 17. Guion, 18. Vernet, 19. Devergie, 20.Idjellidaine, 21. Jantjies, 22. Ramoka, 23. Farrance.

Infirmerie : plusieurs joueurs vont manquer ce dernier match du bloc côté agenais. Loris Zarantonello a été ménagé cette semaine au même titre que Zak Farrance. Ils seront de retour à la reprise. William Demotte (épaule) et Vincent Farré (épaule) sont aussi absents. Arnaud Duputs, Clément Garrigues et Matthieu Bonnet seront de retour lors du prochain bloc. Quant à Tevita Railevu, il ne devrait plus fouler les pelouses d’ici la fin de la saison. Il s’est blessé gravement au genou lors de l’échauffement du match à Colomiers.

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême : 15. Brosset ; 14. Ratuva, 13. Naqiri, 12. Ayarza, 11. Lestremau ; 10. Ugalde, 9. Bau ; 7. Burgaud, 8.Copeland, 6. Gibouin (cap.) ; 5. Beukeboom, 4. Pesvianidze ; 3. Diakité, 2. Bidart, 1. Odishvili.

Remplaçants : 16. Barka, 17. Vartan, 18. Kitwanga, 19. Jarmouni, 20. Martins, 21. Rubio, 22. Lafon, 23. Dahir.

Infirmerie : le staff angoumoisin déplore toujours les absences de longues dates de son ouvreur Bastien Tugayé, de ses piliers Mickaël Kumbiraï et Yassin Boutemmani et du talonneur Kévin Le Guen. Le deuxième ligne Janse Roux est pour sa part toujours sur le flanc tout comme Beukeboom. À contrario, le pilier Omar Dahir fait son retour dans le groupe tout comme l’ailier Marvin Lestremau et le centre Ledua Mau.

Nevers – Carcassonne

Le XV de départ de Nevers : 15. Jaminet ; 14. Ambadiang, 13. Loaloa, 12. Paris, 11.Erasmus ; 10. Reynolds, 9. Cottin ; 7. Bastide (cap.), 8.Fraser, 6. Plataret ; 5. Toleafoa, 4. Van der Merwe ; 3. Kaikatsishvili, 2. Elia, 1. Kitutu.

Remplaçants : 16. Tufele, 17. Beaudaux, 18. Barjaud, 19. Adendorff, 20. David, 21. Barbier, 22. Le Bourhis, 23. Ikahehegi.

Infirmerie : touchés face aux Montois, le centre (et capitaine) Derrieux et le talonneur Hamel devraient faire leur retour pour le début du bloc suivant. En troisième ligne, David revient de blessure dans un banc puissant à six avants. Percutant face à Aurillac il y a un mois avant de purger un match de suspension pour ses trois cartons jaunes, Erasmus revient à l’aile d’un XV à peine retouché (trois changements). Le deuxième ligne Chachanidze est reparti avec la sélection géorgienne.

Le XV de départ de Carcassonne : 15. Gianet ; 14. Jasmin, 13. Puletua, 12. Dupont, 11. Darrelatour ; 10. Anon, 9. Pagès ; 7. Reynaud, 8. Herjean (cap.), 6. Harley ; 5. Landman, 4. Merrick ; 3. Boyadjis, 2.Petriashvili, 1. Mavinga.

Remplaçants : 16. Carbou ou Sa, 17. Amrouni, 18. Joussain, 19.Onambélé, 20. Jones, 21. Mouchous, 22. Aguillon, 23. Akhobadze.

Infirmerie : Marquès ne sera pas du voyage à Nevers. Le demi de mêlée rejoint la sélection portugaise dans le cadre du Tournoi B. Remplaçants lors de la réception d’Oyonnax, Herjean (troisième ligne centre) et Petriashvili (talonneur) sont dans le XV de départ. Entré en cours de jeu face à Oyonnax et auteur d’une belle prestation, Anon va débuter avec le numéro 10 alors que Jones sera sur le banc. Au centre de l’attaque, Dupont va connaître sa première feuille ainsi que sa première titularisation. Il sera associé à Puletua. Aguillon sera sur le banc des remplaçants.

Grenoble – Montauban

Le XV de départ de Grenoble : 15.Farnoux; 14.Dupont, 13.R.Trouilloud, 12.Barthélémy, 11.Qadiri; 10.Fortunel, 9.Escande; 7.Blanc-Mappaz (cap.), 8.Muarua, 6.Berruyer; 5.Halaifonua, 4.Lainault; 3.Montagne, 2.Massa, 1.Gauthier.

Remplaçants : 16.Sarragallet, 17.Goginava, 18.Douglas, 19.Martel, 20.Fe.Ezcurra, 21.Glénat, 22.Hepetema, 23.Aptsiauri.

Infirmerie : En plus des quatre points, les Isérois sont rentrés de Béziers sans blessure notable. De fait, c’est avec un effectif plutôt fourni que les hommes de Fabien Gengenbacher ont préparé la réception de Montauban cette semaine. Après avoir ôté son strap au genou, Erwan Dridi semble plus proche que jamais d’un retour alors que l’autre grand blessé de l’équipe (le pilier Sam Nixon, opéré des cervicales) revient de plus en plus près des entraînements collectifs. À noter le retour dans l’équipe de Mathis Sarragallet, gêné par un souci musculaire ces derniers temps.

Le XV de départ de Montauban : 15. Mathy ; 14. Pujol, 13. Bonnefond, 12. Bonnin, 11. Guillemin ; 10. Bosviel , 9. Bernadet; 7. Quercy (cap.), 8.Momo, 6. Ringuet ; 5. Malafosse, 4. Manukula ; 3. Burduli, 2. Firmin, 1. Vanai.

Remplaçants : 16. Marotel, 17. Agnesi, 18. Vaotoa, 19. Fuentes, 20. Delord, 21. Tupuola, 22. Rokoduguni, 23. Seyrolle.

Infirmerie : plusieurs petites blessures amènent le staff à faire du changement pour ce déplacement en Isère. Quentin Witt, Stéphane Munoz et Shaun Venter sont légèrement touchés. Ce pourrait être moins grave que prévu pour Maxime Salles, touché à un genou, qui pourrait retrouver les terrains avant la fin de saison. Arnaud Feltrin (côtes) et Maselino Paulino (cuisse) sont toujours blessés.

Oyonnax – Colomiers

Le XV de départ d’Oyonnax : 15. Callandret ; 14. Ravouvou, 13. Vialelle, 12.Millet, 11. Stark ; 10. Soulan, 9. Cassang ; 7. Credoz, 8. Grice, 6.Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Battye ; 3. Laclayat, 2. Geledan, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Bordenave, 17. Durand, 18. Lebas, 19. Hamilton, 20. El Khattabi, 21. Mafi, 22. Bouraux, 23. Berthaud.

Infirmerie : le bon et le moins bon font l’actualité de l’infirmerie oyonnaxienne. Blessé au genou lors du dernier match à Carcassonne, le troisième ligne Taofifenua sera indisponible six semaines. Sur la liste des blessés son nom vient s’ajouter à ceux du centre Lovobalavu (opération biceps), du pilier Abraham (genou) de l’arrière Sweetnam (adducteurs) et du demi de mêlée Gondrand (genou). Le pilier Bordenave, le demi de mêlée Cassang et l’arrière Ensor ont réintégré le groupe tout comme le pilier Laclayat après son passage en équipe de France.

Le XV de départ de Colomiers : 15. Auriac ; 14. Rokoduguni, 13. Moro, 12.Campagnaro, 11. Palisson ; 10. Séguy, 9. Séguéla ; 7.Lescure (cap.), 8. Peysson, 6. Ponpon ; 5. Whetton, 4. Thomas ; 3.Fepulea’i, 2. Larrieu, 1. Tartas.

Remplaçants : 16. Ready, 17. Dubois, 18. Granouillet ou Descoux, 19. Dastugue, 20. Maurino, 21. Gori, 22. Girard, 23. Bellemand.

Infirmerie : Au-delà de Coletta (lire ci-contre), Galthié a été touché aux ischio-jambiers contre Agen. Il ne reprendra pas la compétition avant deux voire trois mois. Ricard, qui n’a pas passé le protocole commotion, en a pour dix jours d’arrêt. Comme Pierre-Samuel Pacheco, Djehi et Bézian, il est attendu pour la réception d’Aurillac, soit le début du prochain bloc. Pour Sheklashvili et Deysel (mollet), c’est plus incertain. Perrin quant à lui, en plus d’être suspendu jusqu’au 18 mars (de même que son entraîneur Sarraute), il a subi une fracture de la mâchoire contre Grenoble.