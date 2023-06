TOP 14 - Entré en cours de jeu lors de la victoire poussive mais bonifiée de La Rochelle face à Brive (32-16), l’international se félicite surtout de rester dans la course au top 2.

Ce bonus offensif ne tient-il pas du miracle, au regard du score juste avant l’heure de jeu (11-9) ?

Non ! Du miracle, je vous trouve assez dur… Certes, on a mis du temps à prendre le large car nous avons manqué de précision. Certaines passes, on ne savait pas trop à qui on les faisait, on a perdu beaucoup de ballons dans les rucks. Plein de petites scories qui ne nous ont pas permis de marquer rapidement, comme on l’aurait souhaité.

À 11-9, vous dites-vous que la pièce peut tomber du mauvais côté une quatrième fois à Deflandre ?

Clairement ! La balance peut très bien pencher en leur faveur. Ce n’est pas que nous doutions sur le terrain mais il a suffi d’une erreur encore individuelle, pour prendre une relance de soixante mètres. Et de suite, on se fout le bouillon. Heureusement, nous avons su faire preuve de caractère, marquer et finir ce match assez aisément. C’est chouette.

Avant de récupérer le bonus offensif (77e), un essai vous en prive sur la première incursion de Brive dans vos 22 mètres. Forcément frustrant vu l’amour que vous portez à la défense…

Ils marquent après deux temps de jeu. Ce ne sont pas les standards que nous avons pu montrer par le passé. Pas mal de joueurs intègrent l’effectif, il y a de la rotation, c’est important que tout le monde se mette au niveau. C’est bien que cela arrive sur des matchs comme ça, où on parvient quand même à obtenir le bonus. C’est toujours plus encourageant pour les jeunes qui montent et pour moins se prendre la tête.

Le staff avait ciblé ce triptyque chez les mal-classés (Castres, Brive, Pau) pour engranger avant la trêve. Une partie du contrat est déjà remplie…

Déjà parce qu’après toutes les désillusions à Deflandre, nous avons besoin d’aller chercher des points à l’extérieur. Il y a cinq mois, on perdait contre Pau ici. Ce déplacement va être important, il y a des points à récupérer. En toute humilité, sans se prendre pour d’autres. On va l’assumer, on va y aller pour prendre des points.

Vous venez d’en prendre cinq importants…

Ce n’était pas forcément ce qu’on cherchait ce bonus. Mais quand on voit que Lyon et Bayonne l’ont aussi pris, ça fait du bien sur le plan comptable. Cela nous laisse encore une chance de pouvoir aller chercher ces deux places qualificatives pour les demi-finales. Si on veut aller loin dans les deux compétitions.

Comment vous sentez-vous depuis votre retour anticipé de blessure ?

De mieux en mieux. À Castres, j’avais eu quelques gênes et appréhensions. Là, je n’ai rien ressenti, j’ai touché un peu plus de ballons, ça s’est bien passé. Je continue d’emmagasiner de l’assurance et du cardio, j’en ai besoin. J’espère pouvoir débuter samedi et jouer plus longtemps.

Votre capitaine Romain Sazy honorait sa 250e titularisation sous le maillot rochelais…

Il ne faut pas banaliser ce genre d’évènement assez exceptionnel. On va vers un rugby où il devient rare de voir des hommes d’un seul club. Par le passé, il y a eu Aurélien Rougerie et d’autres. Romain représente les valeurs de ce club - l’humilité, le travail - à la perfection. Quand il n’est pas là, on le ressent, on a un manque, c’est un peu le papa du vestiaire, il connaît tout ici. C’est chouette de voir que, malgré son âge (rires), il arrive à continuer à jouer au plus haut niveau et, surtout, à être performant.