Midi Olympique regroupe toutes les informations transferts de ces derniers jours. Top 14, Pro D2, International, tous les secteurs sont concernés. Toulouse et Jack Willis, Clermont et Miles Amatosero ou encore Frédéric Michalak, consultant pour la coupe du monde.

Toulouse > La cote de la prolongation repart à la hausse pour Willis

Appelé avec le XV de la Rose lors de ce Tournoi, l’actuel Toulousain Jack Willis (26 ans, 9 sélections) aurait dû, en théorie, rentrer en Angleterre cet été pour rester éligible.Sauf que la donne a changé depuis que Steve Borthwick en personne a demandé à revoir les critères de sélection en raison de l’exil progressif des internationaux anglais.La probabilité de voir Toulouse conserver le troisième ligne anglais est à la hausse, alors que plusieurs clubs anglais se sont positionnés (Leicester et les Saracens), sans pouvoir rivaliser avec les offres françaises.L’UnionBordeaux-Bègles, qui avait discuté avec Willis, paraît aujourd’hui en retrait sur ce dossier.

Clermont > Amatosero vers les Waratahs, qui ont convaincu Holloway de rester

En fin de contrat avec Clermont au 30 juin 2023, Miles Amatosero (20 ans) s’apprête à repartir en Australie. Selon nos informations, le deuxième ligne australien a donné son accord aux Waratahs malgré la volonté de l’ASMCA de le conserver et l’approche de l’Union Bordeaux-Bègles. Cette saison, Miles Amatosero a été aligné à douze reprises toutes compétitions confondues. Le deuxième ligne comptabilise 26 matchs en trois saisons passées sous les couleurs jaune et bleu. En retournant dans son pays d’origine, il pourra postuler à une place en sélection. Ironie de l’histoire, l’ASM espérait attirer un actuel deuxième ligne des Waratahs, Jed Holloway (30 ans, 10 sélections), en vue de la saison prochaine. Malgré des offres en provenance de France, le Wallaby a choisi de rempiler avec la franchise de Sydney. Quitte à s’asseoir sur 200 000 $ australiens de plus (environ 130 000 €), selon la presse locale.

Pays de Galles > Gatland veut voir les candidats à l’exil à la fin du Tournoi

Les longues et âpres négociations menées entre les joueurs gallois et la WRU ont notamment amené à l’assouplissement des règles d’éligibilité pour les joueurs exilés.À l’avenir, les internationaux comptant 25 sélections pourront être appelés, qu’ils évoluent ou non dans la principauté.Auparavant, le seuil était fixé à 60 sélections pour les expatriés.22 joueurs seraient désormais concernés, ce qui ouvre la porte à un exode massif des joueurs duXV du Poireau. WarrenGatland, le nouveau sélectionneur gallois, aurait demandé aux candidats à l’exil d’attendre la fin du Tournoi pour prendre leur décision. Cela concerne notamment l’ailier JoshAdams (27 ans, 46 sélections) que le Lou espère enrôler. Le pilier Tomas Francis (30 ans, 68 sélections), qui a des touches en France, est aussi pressenti sur le départ. Le prometteur centre Joe Hawkins (20 ans, 4 sélections), actuellement aux Ospreys et ciblé par Exeter, devra aussi se positionner.

Pays de Galles (2) > Les joueurs obtiennent gain de cause

Les joueurs du XV du pays de Galles, ont menacé de faire grève et de ne pas jouer contre l’Angleterre. Au cœur de la polémique, les baisses de rémunération proposées par la WRUvia son Professionnal Rugby Board. La fédération voulait baisser la rémunération fixe des joueurs (avec vingt pour cent sous forme de primes), apparemment, elle a renoncé à son projet. Mais un accord en bonne et due forme doit être signé avec les quatre provinces. En plus, les joueurs voulaient une représentation au PRB ainsi que la fin de larègle des 60sélections qui empêche les internationaux de partir à l’étranger avant d’atteindre ce cap. La WRU a dit oui à ces trois revendications, la limite des sélections pour l’exil a été rabaissée à 25 capes.La semaine a été très chaude au pays de Galles avec une réunion historique à l’Hôtel Vale of Glamorgan ou une centaine de joueurs issus des quatre régions se sont rassemblés, ce qui n’était jamais arrivé. À noter que Sam Warburton a lancé un appel pour que les quatre régions se placent sous le contrôle de la fédération. Elles sont actuellement dans un statut hybride, avec des capitaux privés.

Afrique du Sud > Owens dans le staff des Boks ?

Nigel Owens va-t-il changer de costume ? Selon le média sud-africain SA Rugby, l’ancien arbitre international est courtisé par l’Afrique du Sud afin de renforcer le staff des Springboks. En janvier dernier déjà, Rassue Erasmus, le sélectionneur de l’Afrique du Sud, s’était mis en recherche d’un arbitre « expert » pour ajouter une nouvelle corde à son arc. Mais SA Rugby rappelle que l’affaire est loin d’être ficelée puisque Nigel Owens dirige en ce moment les entraînements des arbitres pour le prochain Mondial en France. L’ancien officiel a tout de même réagi à cette information en affirmant « qu’il n’avait rien entendu jusqu’ici mais que ce serait un honneur ». Le staff sud-africain étudie également des pistes locales.

Fidji > Raiwalui nommé sélectionneur

Simon Raiwalui est le nouveau sélectionneur des Fidji jusqu’à la Coupe du monde, au moins. L’ancien deuxième ligne international fidjien remplace à la tête de la sélection Vern Cotter, qui a quitté son poste il y a quelques semaines. Simon Raiwalui ne manque pas d’expérience. Ancien entraîneur adjoint des Harlequins, des Warrios et des Wallabies, il avait déjà occupé le poste de directeur de la performance au sein de la Fédération fidjienne. L’ancien deuxième ligne des Saracens et du Racing 92 a connu 39 sélections avec les Fidji entre 1997 et 2002.Simon Raiwalui connaît très bien la France. Joueur du Racing entre 2007 et 2011 (75 matchs), il a coaché plusieurs équipes du championnat, le Racing, le Stade français et Biarritz. Il remporte d’ailleurs le Bouclier de Brennus en 2015 avec les Parisiens.

Toulon > Bastareaud « ne se ferme pas de porte » pour l’avenir

Mathieu Bastareaud (34 ans, 54 sélections) sera-t-il encore un joueur duRCT la saison prochaine ?La question a été posée au centre, aligné à onze reprises cette saison (cinq fois comme titulaire) et qui arrive en fin de contrat : «J’essaye de ne pas me prendre la tête avec mon avenir, a évoqué l’intéressé en conférence de presse, vendredi dernier. […] Bien sûr qu’on a discuté avec les entraîneurs. On verra ce qu’il se passe déjà sur les prochains mois, comment je me sens physiquement. Et après, on se donne peut-être le droit de penser à l’année prochaine. Mais déjà, essayer de faire une bonne fin de saison, de me sentir bien physiquement, de pouvoir enchaîner surtout et pouvoir apporter à l’équipe. Si de mon côté ça va et que du côté des coaches aussi, on verra. On ne se ferme pas de porte. »

Sevens > Les Bleus ne passent pas les poules

L’équipe de France masculine de rugby à VII n’a pas réussi à sortir des poules lors de l’étape de Los Angeles. Les Bleus, qui restaient sur des bonnes performances lors des étapes néo-zélandaises et australiennes, avec deux quatrièmes places, n’ont gagné qu’un seul match. Après un succès face à l’Espagne (19-7) grâce à trois essais inscrits par Jordan Sepho, Varian Pasquet, et Joseph Jefferson Lee, les Bleus se sont inclinés face à l’Argentine (12-17) malgré deux essais de Joseph Jefferson Lee et Thomas Carol. Lors du dernier match décisif face à la Grande-Bretagne, les Français ont encore marqué deux essais par Jordan Joseph et William Iraguha mais ils ont perdu sur le score de 14 à 21.La fin de l’étape de Los Angeles, qui a failli être annulée en raison d’une violente tempête, était programmée dans la nuit de dimanche à lundi. À l’heure où nous bouclons ce journal, les Bleus avaient battu le Chili (12-5) et devait affronter l’Uruguay pour décrocher la neuvième place. Dans le tableau principal, l’Argentine, les Fidji, la Nouvelle-Zélande et l’Australie étaient encore en lice. Les Bleus ont maintenant rendez-vous à Vancouver le week-end prochain. Une étape où les équipes féminines seront présentes.

Mont-de-Marsan > Ostrikov prolonge le plaisir

Andrei Ostrikov (35 ans) repart pour un tour.Le puissant deuxième ligne russe, passé par Agen,Aurillac, Sale et Grenoble, a paraphé un nouveau contrat d’un an qui le lie désormais au club landais jusqu’en juin 2024.

Nevers > Bouyssou en approche

Actuellement à Aurillac, Hugo Bouyssou (26 ans) est en contacts avancés avec Nevers, selon nos informations. Le demi de mêlée, formé à Clermont, compte dix matchs et quatre essais cette saison. Il évolue à Aurillac depuis huit ans.

Carcassonne > Trois recrues officialisées

Si elle ne sait pas dans quelle division elle va évoluer la saison prochaine, l’US Carcassonne avance dans la constitution de son effectif.Le club audois a officialisé trois recrutements: le demi de mêlée de Massy Gaëtan Pichon (24 ans), déjà passé par l’USC, et le deuxième ligne anglais de Grenoble LeviDouglas (27ans) se sont engagés pour deux saisons plus une troisième en option ; l’ailier fidjien de Nice Sakiusa Bureitakiyaca (30 ans) a lui, signé, jusqu’en 2024 (avec une année supplémentaire en option).

Paris > Gustard, c’est signé

Le Stade français a officialisé vendredi que son entraîneur de la défense, Paul Gustard, avait prolongé l’aventure dans la capitale jusqu’en 2026. Arrivé en fin de saison dernière, le technicien anglais, passé par les Saracens et les Harlequins, avait été approché par plusieurs écuries britanniques.

Rouen > Mapapalangi deux ans de plus

Rouen avait déjà annoncé, les prolongations entre autres de Peter Lydon, JT Jackson, JC Astle et Taylor Gontineac. C’est au tour du Tonguien Valentino Mapapalangi de prolonger jusqu’en 2025. Homme fort du pack, le troisième ligne fait une saison pleine avec douze titularisations en quatorze feuilles de match.

Top 14 > Toujours plus de spectateurs, des records en cascade

La Ligue nationale de rugby a communiqué les chiffres d’affluence dans les stades après 18 journées. Le Top 14 connaît une hausse de 20 %, par rapport à la saison dernière déjà en progrès. Ce sont près de 1 800 000 spectateurs (1 772 224 exactement) qui se sont déjà rendus dans les stades, soit une moyenne de 14 065 fans par match. Une hausse portée par une 18e journée qui a battu le record de spectateurs moyens sur une journée avec 18 782 spectateurs. Le choc entre Toulon et Toulouse a attiré 43 804 spectateurs au Stade Vélodrome, l’Union Bordeaux-Bègles a joué devant plus de 23 000 personnes et Lyon devant plus de 15 500 fans, alors que Perpignan a battu son record de la saison (13 594 spectateurs) et que Bayonne a réuni 13 342 spectateurs pour la réception de Paris.

Justice > Le procès d’Antoine Battut reporté début juin

Accusé d’avoir frappé un infirmier, l’ancien membre du staff de Bayonne Antoine Battut devait être jugé ce jeudi après-midi. L’audience a finalement été ajournée et reportée au 8 juin car son avocat, Me Stéphane Binet, ne pouvait pas être présent ce jeudi, retenu par une affaire criminelle, tout comme Me Antoine Tugas, conseil des parties civiles. L’ancien troisième ligne doit répondre de l’agression d’un infirmier de la clinique Aguilera de Biarritzle 23 août 2022 au petit matin. Cyril Gomes, l’ancien préparateur physique de l’Aviron, était lui aussi convoqué à cette audience.

Pau > Le directeur de la formation s’en va à la fin de la saison

Arrivé en 2021 à Pau, le directeur de la formation paloise, Pierre Pérez, mettra un terme à ses fonctions à l’issue de la saison, même s’il devrait rester au club, comme le révèle Sud Ouest. Ancien responsable des pôles espoirs d’Ussel et de Bayonne, il avait été sollicité par Sébastien Piqueronies pour mettre en place une nouvelle dynamique au sein de la formation paloise.

Medias > Michalak consultant pour TF1

Selon nos informations, Frédéric Michalak dont l’arrivée au Racing 92 comme entraîneur des trois-quarts la saison prochaine a été officialisée cette semaine, devrait aussi être consultant pour TF1 pendant la Coupe du monde de rugby (du 8 septembre au 28 octobre 2023).

Toulouse > Un documentaire sur le titre de 1985

Depuis le 16 février, un documentaire est disponible sur Youtube sur l’épopée du Stade toulousain lors de la saison 1984-1985, ponctuée par un titre de champion de France… 38 ans après le dernier, en 1947. Réalisé par deux coauteurs, Anthony Lancien, et Gabriel Moreau Stone (âgés de 22 et 23 ans), il revient sur cette aventure avec plusieurs acteurs de l’époque dont Guy Novès, Pierre Villepreux, Denis Charvet, Erik Bonneval ou Jean Fabre. Le film a notamment été présenté en avant-première au stade Ernest-Wallon en compagnie des joueurs de 1985 et du président Didier Lacroix, il y a quelques semaines.Voici le lien : https://youtu.be/kJh1JA_n2Rw

Australie > Wisemantel de retour dans le staff des Wallabies

Le nouveau sélectionneur de l’Australie, Eddie Jones, continue de travailler à la construction de son staff. La Fédération a officialisé le départ de Petrus du Plessis qui était en charge de la mêlée des Wallabies. Coté arrivée, c’est le retour surprise de Scott Wisemantel qui avait démissionné début janvier de son poste d’adjoint de Dave Rennie pour raisons familiales. Il reviendrait en tant que conseiller. Il se murmure que l’ancien international, Berrick Barnes (51 tests), pourrait devenir le coach des « skills » sous Eddie Jones. Le gourou de la préparation physique, Neil Craig devrait aussi rejoindre Eddie Jones. Reste la question de l’entraîneur des avants après la démission de McKellar. Eddie Jones aurait sondé Pierre-Henry Broncan.

Australie (2) > Tupou signe deux ans de plus

La Fédération australienne a obtenu la prolongation de Taniela Tupou dont le contrat se termine fin 2023. Il s’est engagé pour deux saisons supplémentaires après avoir obtenu une belle revalorisation salariale, avec un contrat de plusieurs millions de dollars. La Fédération craignait que le pilier de 26 ans ne rejoigne le championnat japonais après la prochaine coupe du monde.En revanche, Taniela Tupou a demandé à quitter les Reds pour rejoindre les Rebels.

Aurillac > Mosa’ati Moala passe pro

Un nouveau champion de France Espoir signe son premier contrat pro avec le Stade aurillacois ! Le deuxième ligne jiff, Mosa’ati Moala s’est engagé pour trois saisons soit jusqu’en 2026. Le Tonguien a commencé à Biarritz à 7 ans, avant de se rapprocher petit à petit d’Aurillac, passant par Périgueux, Tulle puis Brive où il est resté cinq saisons, avant de rejoindre le Stade aurillacois en 2021. Le Stade aurillacois est très heureux d’acter la signature de Mosa’ati Moala, jeune Tongien de 21 ans. Il est au club depuis 2 ans, il fait partie de la génération championne de France en 2022. A lui maintenant de confirmer à l’étage supérieur.

Gloucester > Ackermann prolonge malgré l’arrivée de Mercer

Le club anglais de Gloucester a officialisé la prolongation de contrat du Sud-Africain Ruan Ackermann (27 ans), qui s’est imposé comme le titulaire indiscutable au poste de numéro huit depuis son arrivée en 2017. Il sera donc en concurrence avec Zack Mercer, qui est la recrue phare du club pour la saison prochaine.

Irlande > Décès brutal de Tom Tierney

L’ancien demi de mêlée international irlandais Tom Tierney est décédé vendredi à l’âge de 46 ans. Entraîneur pour la Fédération irlandaise depuis 2014, il avait notamment été sélectionneur des féminines.