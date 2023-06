Deux cent-cinquante titularisations en trois cent trente matchs, sous le même maillot. La carrière rochelaise de Romain Sazy n’en finit plus de donner le tournis. Et tout Deflandre, samedi, n’a pas manqué – faisant fit d’une prestation individuelle loin de son rendement habituel – de lui rendre de méritées ovations

Face à des Coujoux qui en ont fait baver à plus d’un Rochelais, la « Saze » n’a certes pas sorti un grand match. En témoigne sa sortie du terrain dès la 45e minute, concomitante à celle du talonneur Quentin Lespiaucq, pour tenter de donner un nouveau souffle à une touche maritime en grande délicatesse. Mais qu’importe. L’emblématique capitaine jaune et noir, 36 ans et une poignée de mois, force le respect. Sa longévité, aussi.

Celui qui dispute sa treizième (et peut-être dernière ?) saison avec La Rochelle donne l’impression que l’âge n’a pas de prise sur lui. "Je veux profiter, sans me poser 10 000 questions. Je me sens bien physiquement, je n’ai pas de lassitude dans la tête, glissait d’ailleurs l’inoxydable leader de vestiaire pas plus tard que début février. J’ai vraiment envie de continuer à jouer et gagner quelque chose. Même sur la fin, il faut toujours être ambitieux." Romain Sazy l’est, assurément.

La Champions Cup ne le rassasie pas. Jetez donc un œil à ses attitudes, sur le pré comme en dehors. Certains puent le rugby, lui transpire la détermination. Et, comme rarement, la haine de la défaite. Si le record de capes rochelaises (409) détenu par Henri Magois semble hors d’atteinte, allez donc savoir, finalement, si l’ami Sazy n’a pas encore une ou deux saisons en rab dans les tripes.