Les indiscrétions du Midol : l'UBB s'active sur plusieurs fronts, Barrett dévoile ses plans après 2023

Midi Olympique regroupe toutes les informations transferts de ces derniers jours. On y retrouve beaucoup de Bordeaux-Bègles, Brive, Pau et du Pro D2.

Bordeaux-Bègles > Pete Samu sur les tablettes

Depuis de longues semaines, les dirigeants de l’Union Bordeaux-Bègles sont très actifs sur le marché des troisième ligne. Malgré la signature pour la saison prochaine de l’international japonais Tevita Tatafu, le club girondin entend encore frapper un gros coup dans ce secteur. Après avoir raté le Clermontois Arthur Iturria, qui s’est engagé à Bayonne, et avoir visé Jack Willis ou Alexandre Bécognée, l’UBB s’est sérieusement penché - selon nos informations - sur le cas de l’international australien Pete Samu (31 ans ; 32 sélections). Le Wallaby, qui joue essentiellement numéro 8 mais qui peut évoluer au poste de flanker, joue actuellement aux Brumbies, après être également passé par les Crusaders.

Bordeaux-Bègles (2) > Ricard pour deux ans

Comme déjà évoqué dans ces colonnes, Alexandre Ricard (25 ans) rejoindra Bordeaux-Bègles cet été. L’actuel deuxième ligne de Colomiers a donné son accord pour les deux prochaines saisons, d’après La Dépêche du Midi. Les dirigeants du club haut-garonnais auraient accepté de libérer leur joueur de son contrat, cinq ans après son arrivée.

Pau > Ebenezer Tshimanga en test

Ebenezer Tshimanga (1,88 m, 104 kg), jeune ailier considéré comme un grand espoir du rugby sud-africain, est arrivé en test au centre de formation de la Section paloise. âgé de 21 ans, il évoluait jusqu’à présent à la Western Province et pourrait intégrer l’effectif de la Section paloise lors de la prochaine saison.

Pau (2) > Grondona arrive en joker

Santiago Grondona (24 ans) est désormais palois jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Le troisième ligne international argentin qui portait alors les couleurs d’Exeter en Premiership, viendra renforcer le paquet d’avant béarnais handicapé par de nombreuses blessures. Également capable d’évoluer en deuxième ligne, Santiago Grondona compte 10 sélections avec la sélection des Pumas.

Brive > Ratuva prolonge jusqu’en 2025

Le CAB a officialisé ce mercredi la prolongation du deuxième ligne Tevita Ratuva (27 ans, 1,98 m, 122 kg) pour deux saisons supplémentaires. L’international fidjien (11 sélections), passé par Brisbane City et Bordeaux-Bègles, est arrivé en 2021 à Brive en provenance des Scarlets. Ratuva s’est rapidement imposé comme un élément fort du paquet d’avants corrézien.

Tevita Ratuva, joueur du CA Brive Icon Sport - Loic Cousin

Bayonne > Les premiers mots de Hodge, engagé pour trois ans

Ce n’était plus un secret pour personne, c’est officiel depuis mardi : le polyvalent trois-quarts australien Reece Hodge (28 ans, 62 sélections) s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec l’Aviron bayonnais. « Je suis très heureux de rejoindre Bayonne pour les 3 prochaines années, a déclaré le Wallaby, actuellement à la Western Force. J’ai entendu de très bonnes choses par rapport à la passion des supporters et la magnifique ambiance à Jean-Dauger. Il me tarde d’y être. »

Toulon > Septar à la relance à Aix

Comme révélé sur rugbyrama.fr, Atila Septar (26ans) sera un joueur de Provence Rugby la saison prochaine. Le centre international roumain, qui n’a disputé que deux rencontres avec le RCT depuis août, a paraphé un contrat de deux saisons avec l’actuel 7e de Pro D2.

Provence rugby > Sau libéré pour rejoindre les Fijian Drua

Eroni Sau (32 ans, 5 sélections) n’est plus un joueur de Provence Rugby. Le club aixois a annoncé, lundi, avoir libéré l’ailier fidjiien de son contrat. L’ancien ailier de Perpignan et Edimbourg retourne aux Fijdian Drua pour disputer le prochain Super Rugby. Sau, qui avait disputé seulement cinq matchs de Pro D2 cette saison, remplacera numériquement Vinaya Habosi, renvoyé par la province et arrivé auRacing92.

Vannes > L’ouvreur de Massy Ortolan visé

Après avoir enregistré les arrivées de Paul Surano, Jules Le Bail et Sione Kalamafoni, le RCV s’intéresse, d’après Rugbyrama.fr, au demi d’ouverture de Massy, Massimo Ortolan (24 ans). Titulaire lors de dix-sept rencontres cette saison, l’ouvreur, capable de jouer à l’arrière, fait partie des belles surprises de la saison de Pro D2. Néanmoins, il est sous contrat encore une saison avec le RCME. Son arrivée dans le Morbihan pourrait ainsi dépendre de la division dans laquelle son club actuel évoluera l’an prochain.

Vannes (2) > Bresler en renfort d’expérience

C’est un joli coup que vient de réaliser Vannes sur le marché des transferts. Les Bretons ont enregistré la signature de l’expérimenté deuxième ligne du Racing 92, Anton Bresler (35 ans), pour deux saisons. Le Namibien est passé par les Sharks, Édimbourg, Worcester et le Racing 92 dont il a porté les couleurs à treize reprises toutes compétitions confondues depuis août.

Montauban > Vincent se relance à Nice

Louis Vincent (23 ans) ne fait plus partie de l’effectif montalbanais. Le club tarn-et-garonnais a acté la résiliation du contrat du troisième ligne, qui n’avait disputé que deux matchs cette saison. L’ancien joueur de Massy a rejoint les rangs du Stade niçois, actuel neuvième du championnat de Nationale. Il s’y est engagé deux saisons et demie.

Discipline > Quesada de nouveau cité

Gonzalo Quesada a de nouveau été cité pour son comportement durant Bayonne-Stade français. Le manager parisien comparaîtra devant la commission de discipline en sa séance du 1er mars 2023, aux côtés du Toulousain Rynhardt Elstadt, du Toulonnais Sergio Parisse et du Clermontois Davit Kubriashvili, exclus lors de la précédente journée du Top 14.

Gonzalo Quesada a été cité par la commission de discipline. Icon Sport - Franco Arland

Nouvelle-Zélande > Beauden Barrett planifie sa carrière avec le Mondial 2027 en tête

Beauden Barrett (31 ans, 112 sélections) est en pleine réflexion. Si l’ouvreur néo-zélandais jouera la saison prochaine à Toyota Verblitz, l’actuel numéro 10 des Auckland Blues veut se donner le temps de la réflexion pour son avenir à long terme. « La proposition à ce stade est d’aller au Japon puis de revenir en Nouvelle-Zélande pendant trois ans, a déclaré le champion du monde 2015 à Stuff. Voilà à quoi ressemble un autre cycle. Il s’agit de savoir si je suis partant pour cette Coupe du monde 2027 ou si je m’en vais pour de bon. Il y a beaucoup de choses à considérer. » Beauden Barrett a la Coupe du monde 2027 en vue mais pourrait également privilégier une expérience plus longue au pays du Soleil Levant.

Irlande > Une saison de plus pour O’Mahony

Peter O’Mahony (33 ans, 91 sélections) repart pour un tour. Le troisième ligne du Munster a prolongé son engagement avec la Fédération irlandaise et la province de Limerick pour une saison de plus.

Australie > Berrick Barnes pressenti en adjoint d’Eddie Jones

Eddie Jones commence à constituer son encadrement chez les Wallabies. D'après le Sydney Morning Herald, l’ancien ouvreur international Berrick Barnes est sur le point de rejoindre le staff national. Scott Wisemantel, passé par le Top 14, pourrait, lui, revenir en tant que consultant.

Scarlets > Blade Thompson doit dire stop

L’ancien international écossais Blade Thomson (32 ans, 10 sélections) a dû tirer sa révérence en raison de multiples commotions cérébrales. Le deuxième ligne d’origine néo-zélandaise évoluait depuis 2018 au pays de Galles, chez les Scarlets.

Leicester > Dan McKellar en approche

Le grand nettoyage se poursuit au sein de l’encadrement technique des Wallabies. Après la non-prolongation du contrat de Laurie Fisher qui invalide son retour aux Brumbies, c’est au tour de Dan McKellar d’annoncer son départ du staff. Vu comme un successeur possible de Dave Rennie, McKellar a décidé de poursuivre sa carrière à l’étranger plutôt que de rester l’adjoint d’Eddie Jones. McKellar va prendre la tête de Leicester, champion d’Angleterre en titre.

Stade français > C’est signé pour Paul Gustard

Paul Gustard lors d'un match de Challenge Cup avec le Stade français Icon Sport

Comme annoncé à plusieurs reprises dans ces colonnes, Paul Gustard (47 ans) va bien poursuivre l’aventure au Stade français. Entraîneur de la défense du club parisien depuis l’été dernier, le technicien anglais avait pourtant été approché par Warren Gatland quand celui-ci a décidé de reprendre la tête de la sélection galloise fin 2022. Mais Gustard a finalement choisi de décliner la proposition et s’est même vu offrir une prolongation dans la capitale. Selon nos informations, l’intéressé a paraphé ces derniers jours son nouveau contrat, qui porte jusqu’en 2026.

Coupes d’Europe > La programmation des finales dévoilée

L’EPCR a dévoilé la date et l’heure des finales de ses compétitions : celle de la Challenge Cup se jouera le vendredi 19 mai à 21 heures et celle de la Champions Cup se tiendra le lendemain à 17 h 45. Toutes deux auront pour théâtre l’Aviva Stadium de Dublin.

Rugby à 7 > Les Bleus à Los Angeles

France 7 masculin disputera ce week-end le tournoi de Los Angeles, sixième étape du circuit mondial de rugby à VII. Les Bleus affronteront la Grande-Bretagne, l’Argentine et l’Espagne en phase de poule. « Nous nous inscrivons dans la continuité avec toujours cet objectif d’installer une stabilité au sein de l’équipe, évoque l’entraîneur Jérôme Daret. Nous souhaitons donner le maximum de temps de jeu et d’expérience avec notamment l’intégration de nouveaux joueurs dans le projet. […] Nous avons pour ambition de continuer à construire pour coller au top 3 mondial, avec en ligne de mire Paris 2024.»

Le groupe France : Barraque, Carol, Forner, Iraguha, Joseph, Laugel, Leraitre, Parez-Edo, Pasquet, Riva, Sepho, Simon, Timo.