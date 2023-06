Le championnat de Pro D2 reprend ses droits avec la 22e journée qui démarre ce jeudi soir par Colomiers-Agen. Comme chaque semaine, découvrez les compositions probables et les infirmeries de chaque équipe !

Béziers - Grenoble

Le XV de départ de Béziers : 15. Malié ; 14. Costa Storti, 13. Espeut (cap.), 12. Tofa, 11. Plazy ; 10. Dreuille, 9. Goillot ; 7. Hoarau, 8. Koen, 6. Van Bost ; 5. Madigan, 4. Gunther ; 3. Arroyo, 2. Arnoldi, 1. Fernandes.

Remplaçants : 16. Lalevée, 17. Akhaladze, 18. Bitz, 19. Lemardelet, 20. Valentine, 21. Uruty, 22. Votu, 23. Zabala.

Infirmerie : Marco Pinto Ferrer n’est toujours pas disponible au talon (béquille) tout comme Clément Estériola qui était en attente du jugement de la commission de discipline en milieu de semaine. Gillian Benoy, Pierre Gayraud et Éloi Massot ne sont toujours pas complètement remis de leurs blessures. Ferdinand Changel est de retour dans le groupe et a repris les séances d’entraînement. Pierre Courtaud soigne son épaule tandis que Raffaele Costa Storti est de retour après son intermède avec la sélection du Portugal.

Le XV de départ de Grenoble : 15.Farnoux; 14. Qadiri, 13.Ba. Ezcurra, 12.Barthélémy, 11.Hulleu; 10.Glénat, 9.Fe.Ezcurra; 7.Ancely, 8.Gray, 6.Berruyer; 5.Douglas, 4.Vigne; 3.Taufa, 2.Camilleri, 1.Goginava.

Remplaçants : 16.Massa, 17.Zhvania, 18.Madeira, 19.Blanc-Mappaz, 20.Boissier, 21.Fortunel, 22.R.Trouilloud, 23.Aptisauri.

Infirmerie : blessé au dos en début d’année, Corentin Glénat effectuera son retour à l’ouverture tandis que Gray (mollet), Blanc-Mappaz (quadriceps), R. Trouilloud (ischios) et Fortunel (commotion) sortent également de l’infirmerie. En revanche, Jean-Charles Orioli (rupture du ligament croisé postérieur d’un genou) observera une absence de plusieurs mois, tandis que Lucas Dupont (rotule) ne reviendra pas avant mars, tout comme Sarragallet (acromio) et Rossi (cheville). Quant à Sam Nixon (cervicales) et Erwan Dridi (ligaments croisés), ils sont en phase de reprise, Dridi ayant même réintégré les entraînements en opposition.

Vannes - Aurillac

Le XV de départ de Vannes : 15. Duplenne ; 14. Hulleu, 13. Valleau, 12. Vilaseca, 11. Freitas ; 10 Chezeau, 9. Ruru ; 6. 7.Gorrissen (cap.), 8.Boulier, 6. Pedemonte ; 5. Johnson, 4. J. Edwards ; 3. Tafili, 2.Leafa, 1. Bordelai.

Remplaçants : 16. Blanchard, 17. Berguet, 18. Desjeux, 19. Bazin, 20. Nicolas, 21. Lafage, 22. Camou, 23. Kite.

Infirmerie : guère de changement au sein de cette équipe du RCV appelée à défier Aurillac ce soir à La Rabine. Ceux qui n’ont pas respecté le cadre stratégique de jeu auront une nouvelle chance de rachat, avec néanmoins quelques turnovers. Sept des quinze titulaires de Mont-de-Marsan sont reconduits, les autres prenant place pour la plupart sur le banc de touche hormis les retours de Valleau, Boulier, Johnson et Leafa. Gorrissen retrouve son brassard de capitaine au sien d’un collectif duquel sont exclus Gratien, Camou, Château et M. Edwards.

Le XV de départ d'Aurillac : 15. Margarit ; 14. Yabaki, 13. Coertzen, 12. Powell, 11. Van Rensburg ; 10. Aucagne, 9. Bouyssou ; 7. Cambon, 8.Maituku (cap.), 6. Dodson ; 5. Javakhia, 4. Rolland ; 3.Daniel, 2. Nioradze, 1. Rodgers.

Remplaçants : 16. Lachaud, 17. Jean-Jacques, 18. Singer, 19.Moala, 20. Moukete, 21. Alania, 22. Palmier, 23. Kiteau.

Infirmerie : Beka Shvangiradze, Eoghan Masterson, Gauthier Minguillon et Maxime Profit toujours indisponibles. Didier Tison a vu rouge à Massy et est donc suspendu. En revanche, retour de Mikheil Alania de la sélection géorgienne, de Christa Powell qui ne se ressent plus de ses côtes et de Steve Moukete absent depuis tellement longtemps. Beaucoup de jeunes à l’entraînement cette semaine et cela devrait beaucoup tourner sur la base arrière.

Rouen - Massy

Le XV de départ de Rouen 15. Lydon ; 14.Bertschy, 13.Jackson, 12.Gontineac, 11.Masilevu ; 10.Pourteau, 9.Nanette ; 7.Burger, 8.Mapapalangi, 6.Costa ; 5.Maximin, 4.J. Leleu ; 3.Thomas, 2.Ma’afu, 1.Fournier (cap.).

Remplaçants : 16. Greyling, 17.Camara, 18.Vieilledent, 19.Vincent, 20.Campeggia, 21.W.N’Diaye, 22.Marty, 23. H.N’Diaye.

Infirmerie : Toby Salmon est à peine remis de sa commotion (fin de protocole hier), il est donc en reprise et Alex Luatua est encore en plein protocole (commotion face à Grenoble). Retour de Raphaël Vieilledent aux affaires après quatre mois d’absence. Paul Surano s’est blessé à l’entraînement mardi, il est préservé mais devrait revenir dès la semaine prochaine.

Le XV de départ de Massy 15. Clouté ; 14. Carré, 13. Taulagi, 12. Jacomme, 11.Farissier ; 10. Ortolan ; 9. Prier ; 7. Nonkontwana, 8. Lam, 6.Nollet ; 5. Oulaï, 4. Chauveau (cap.) ; 3. Visser, 2.Trassoudaine, 1. Poipy.

Remplaçants : 16. Grelleaud, 17. Corréa, 18. Bruinsma, 19. Tlili, 20.Pichon, 21. Guillomot, 22. Rozière, 23. Vickos.

Infirmerie : le centre Kimani Sitauti s’est fait une entorse du coude contre Aurillac. Il manquera le voyage à Rouen. Tout comme le talonneur Corentin Chabeaudie, victime d’une entorse acromio claviculaire. Le troisième ligne Jean-Maurice Deccuber était encore trop juste au niveau de la récupération de sa blessure au genou. Il devrait réintégrer l’équipe pour le prochain bloc de matchs. Le seconde ligne Marco Fuser n’avait pas totalement récupéré non plus de sa lésion musculaire au mollet. Retour au prochain bloc pour lui aussi.

Soyaux-Angoulême - Montauban

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême : 15. Brosset ; 14. Lafitte, 13. Ayarza, 12.Naqiri, 11. Ratuva ; 10. Ugalde, 9. Bau ; 7. Burgaud, 8.Jarmouni, 6. Gibouin (cap.) ; 5. Nabou, 4. Beukeboom ; 3.Gogisvanidze, 2. Bidart, 1. Vartan.

Remplaçants : 16. Avei, 17. Odishvili, 18. Kitwanga, 19. Copeland, 20. Martins, 21. Saubusse, 22. Lafon, 23. Diakité.

Infirmerie : après une parenthèse internationale avec le Portugal, Martins est de retour dans le groupe. Le deuxième ligne Kitwanga entre lui aussi comme finisseur. Dahir est toujours en convalescence, tandis que le talonneur Le Guen, le pilier Boutemmani, le deuxième ligne Roux sont toujours à l’infirmerie et sont attendus dans le groupe prochainement. Les blessés de longue date Tugayé et Kumbiraï sont toujours sur le flanc. Pour cette rencontre décisive dans la quête du maintien, Lestremau est lui aussi hors groupe.

Le XV de départ de Montauban : 15. Mathy (cap.) ; 14. Rokoduguni, 13. Bonnefond, 12. Galala, 11. Guillemin ; 10. Bosviel, 9. Venter ; 7. Munoz, 8.Witt, 6. Giorgadze ; 5. Manukula, 4. Gimeno ; 3. Laval, 2.Deligny, 1. Agnesi.

Remplaçants : 16. Firmin, 17. Vanaï, 18. Malafosse, 19. Quercy, 20.Bernadet, 21. Abzhandadze, 22. Ringuet, 23. Seyrolle.

Infirmerie : il y a de la casse au niveau des arrières. Touché au genou, Segundo Tuculet a repris la course et devrait être de retour dans les prochaines semaines. Mais les nouvelles semblent moins rassurantes pour Maxime Salles, lui aussi blessé au genou à l’entraînement. Des examens doivent être passés. Arnaud Feltrin est forfait suite à une douleur aux côtes, tout comme Maselino Paulino, qui devait être de retour mais qui s’est claqué à l’entraînement.

Carcassonne - Oyonnax

Le XV de départ de Carcassonne : 15. Gianet ; 14. Jasmin, 13. Aguillon (cap.), 12. Puletua, 11. Darrelatour ; 10. Jones, 9. Pagès ; 7. Harley, 8. Reynaud, 6. Joussain ; 5. Landman, 4. Merrick ; 3. Boyadjis, 2. Carbou, 1. Mavinga.

Remplaçants : 16. Petriashvili, 17. Amrouni, 18. Herjean, 19. Onambélé, 20. Marqués, 21. Anon, 22. Dupont, 23. Akhobadze.

Infirmerie : mis au repos lors de la réception de Soyaux- Angoulême, Pierre Aiguillon effectue son retour au sein du groupe. Il récupère également son brassard de capitaine. Toujours au sein de la ligne d’attaque, le centre Joris Dupont (espoir castrais prêté par le CO), intègre le groupe des 23. Étienne Herjean absent des feuilles de match depuis le déplacement à Mont-de-Marsan est de retour dans le groupe, il va débuter la rencontre sur le banc

Le XV de départ d'Oyonnax : 15. Callandret ; 14. Ravouvou, 13. Vialelle, 12.Treilles, 11. Startk ; 10. Bouraux, 9. El Khattabi ; 7. Picault, 8. Taofifenua, 6. Lebreton ; 5. Mafi, 4. Battye ; 3. Berthaud, 2. Durand, 1.Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Geledan, 17. Mirtskhulava, 18. Fabregue, 19. Hamilton, 20. David, 21 Bouraux, 22. David, 23. Delmas.

Infirmerie : sans le pilier Thomas Laclayat retenu avec l’équipe de France, Oyonnax sera également privé es centres Gabiriele Lovobalavu (opération épaule) et Théo Millet (cuisse), du talonneur Manu Leiataua (ischios). Le pilier Adrien Bordenave, le demi de mêlée Charlie Cassang et les arrières Tony Ensor et Darren Sweetnam restent indisponibles

Nevers - Mont-de-Marsan

Le XV de départ de Nevers 15. Jaminet ; 14. Ambadiang, 13. Loaloa, 12. Derrieux (cap.), 11. Zénon ; 10. Reynolds, 9. Cottin ; 7. Bastide, 8. Fraser, 6. Plataret ; 5. Toleafoa, 4. Barjaud ; 3. Kaikatsishvili, 2. Elia, 1.Kitutu.

Remplaçants : 16. Hamel, 17. Mataradze, 18. Van der Merwe, 19.Chachanidze, 20. Adendorff, 21. Barbier, 22. Le Bourhis, 23.Falatea.

Infirmerie : touché à Vannes il y a un mois, Jason Fraser fait son retour dans un groupe très largement reconduit (11 titulaires sur 15, 17 joueurs sur 23) après le bon partage des points arraché à Béziers (32-32). Un nul de haute lutte qui a envoyé à l’infirmerie les troisième ligne Steven David et Kevin Noah. Revenu en jeu la semaine dernière après pratiquement trois mois d’absence, le pilier Aïtor Kitutu connaîtra sa première titularisation depuis le match aller dans les Landes, fin novembre.

Le XV de départ de Mont-de-Marsan 15. De Nardi ; 14. Sayerse, 13. Petero, 12.Even 11. Rasaku ; 10. Du Plessis (cap.), 9. Canut ; 6. Wavrin, 8. Ramototabua, 7. Garrault; 5. Ostrikov, 4. Durand ; 3. Gajion, 2. Labouyrie, 1. Bultel.

Remplaçants : 16. Gonzalez, 17. Curie, 18. Tauleigne, 19. Faleafa, 20. Loustalot, 21. Pialot, 22. Desaubiès, 23. Alves.

Infirmerie : les Montois se déplacent à Nevers avec une équipe remaniée. En cause, les choix du staff et les blessés. Dans cette catégorie, il faut ranger Lasha Masharachvili (cheville) et Jean-Luc Innocente (coude) ainsi que Ashton Fortuin (cheville) qui rejoignent à l’infirmerie ; Mattéo Lalanne, Romain Latterrrade, Martin Doan, Wame Naituvi et Nacani Wakaya. Au centre, Misaele Petero honorera sa première titularisation de la saison et c’est le jeune Baptiste Canut qui officiera à la mêlée. Retours de Ramototabua et Garrault en troisième ligne.

Provence Rugby - Biarritz

Le XV de départ de Provence Rugby 15. Massip ; 14. Bly, 13. Betham, 12.Finau, 11. Lapègue ; 10. Selponi, 9. Tarel ; 7. Jegerlehner, 8.Axtens, 6. Piazzoli ; 5. Flanquart (cap.), 4. Chartier ; 3. Tagi, 2. Kessler, 1.Nostadt.

Remplaçants : 16. Jammes, 17. Toth, 18. Dufour, 19. Harrison, 20.J.Martin, 21. Lavernhe, 22. Marrou, 23. Lolohea.

Infirmerie : Lucas Martin, blessé à Agen, sera indisponible plusieurs semaines. Victime d’une luxation à l’épaule, ce dernier pourrait même avoir terminé sa saison. De son côté, Nicolas Moustiès, victime d’une commotion à Agen, manquera ce match. Autre absence, celle de Thomas Vernet, blessé au mollet. Quant au demi de mêlée, Jonathan Ruru, il est toujours indisponible. Enfin, la bonne nouvelle concerne le troisième ligne, Teimana Harrison, qui intègre le groupe pour la première fois.

Le XV de départ de Biarritz 15. Jonas ; 14. Speight, 13. Vergnaud, 12. Cadot, 11. Morgan; 10. Germain, 9. Couilloud ; 7. Hébert, 8. Dixon, 6.O’Callaghan (cap.) ; 5. Motoc, 4. Dyer ; 3. Samaran, 2.Sauveterre, 1. Nutsubidze.

Remplaçants : 16. Soury, 17. Erdocio, 18. Dyer, 19. Jalagonia, 20.Bosch, 21. Domvo, 22. Matiu, 23. Azariasvhili.

Infirmerie : Ma’afu (ligaments croisés) a terminé sa saison. El Fakir a repris l’entraînement, il pourrait postuler pour Massy. Augry, Cubelli (mollet), Tabidze et Martin (tendon d’Achille), Francoz (ménisque) et Millar (biceps) sont attendus pour le prochain bloc. Renaud (épaule) est laissé au repos. Artru (coude) n’est pas encore disponible. Lonca, victime d’une rechute de son pneumothorax, a subi une intervention chirurgicale, il sera absent un mois minimum. Barry (coup à l’épaule), Aurrekoetxea (commotion) et Taofifenua (entorse du doigt) sont absents.