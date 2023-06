L'info Midol : l'ASM travaille sur son pack

L'ASM Clermont-Auvergne structure l'équipe qui sera la sienne pour la saison prochaine. Le focus est mis sur la deuxième ligne et plus généralement le paquet d'avants.

L’ASM prépare activement l’avenir. Son principal chantier en termes de recrutement ? Le poste de deuxième ligne, où plusieurs joueurs sont en fin de contrat ou l’avenir est incertain. À commencer par l’international Sébastien Vahaamahina, qui n’a pas rejoué depuis le 10 décembre dernier et dont la carrière est entre parenthèses.

Au rang de fins de contrats, on trouve le Puma Tomas Lavanini (30 ans), dont le profil plaît au nouveau manager, ainsi que le jeune Australien Miles Amatosero, que le nouveau sélectionneur Eddie Jones aimerait rapatrier au plus vite en Australie pour le lancer avec les Wallabies. Voilà pourquoi l’ASM travaille toujours pour attirer l’Argentin du Stade français Marcos Kremer, qui possède le profil polyvalent deuxième et troisième ligne.

Fourcade vers une prolongation ?

Le club auvergnat compte aussi sur le jeune international français des moins de 20 ans, Samuel M’Foudi, sous contrat jusqu’en 2025. L’ASM pourrait miser sur de jeunes Jiff : le nom du Toulonnais Adrien Warion (22 ans) circule notamment. En première ligne, il aimerait également conserver le talonneur Etienne Fourcade, auteur de bonnes performances depuis le mois de janvier après un début de saison gâché par une blessure et un désamour de son ancien manager, Jono Gibbes.

Enfin, le club clermontois cherche toujours un trois-quarts polyvalent centre-ailier pour remplacer Damian Penaud. Les CV des internationaux sud-africains Lukhanyo Am et Makazole Mapimpi ont été étudiés et malgré les qualités évidentes de ces deux joueurs, leurs absences prolongées en sélection font que l’ASM a préféré abandonner ces pistes.