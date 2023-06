Les indiscrétions du Midol : Reece Hodge bel et bien Bayonnais, l'Irlande verrouille Keenan

Midi Olympique regroupe toutes les informations transferts de ces derniers jours. Au programme, Bayonne, le Racing 92 et Lyon se positionnent sur le marché des transferts et la fédération irlandaise verrouille sa star Hugo Keenan.

Racing 92 > Habosi débarque à Nanterre

La semaine dernière, on apprenait que la révélation du dernier Super Rugby, Vinaya Habosi était limogé par la franchise des Fidji Drua pour une affaire extra-sportive. Mais celui que l’on annonce comme une bombe arrive donc en Top 14 cette saison puisque initialement attendu dans les Hauts-de-Seine l’été prochain, Le Fidjien a débarqué dès cette semaine du côté du Racing 92. Il remplace dans l’effectif francilien l’ancien treiziste Regan Grace (26 ans), qui vient de rechuter de sa blessure au tendon d’Achille et sera absent plusieurs mois.

Bayonne > Reece Hodge bel et bien ciel et blanc

Hodge pour trois saisons Le 30 janvier dernier, nous révélions dans ces colonnes les contacts avancés entre Reece Hodge (28 ans, 62 sélections) et l’Aviron bayonnais. Le polyvalent trois-quarts wallaby sera bel et bien un joueur ciel et blanc pour trois saisons, comme confirmé par Canal +. Le joueur des Melbourne Rebels et Bayonne rejoindra le Pays basque après la Coupe du monde en France s’il venait à être sélectionné par Eddie Jones.

Irlande > Keenan verrouillé jusqu'en 2026

L’arrière de l’Irlande et du Leinster Hugo Keenan (26 ans, 27 sélections) a signé un contrat de trois ans avec l’IRFU qui le verra poursuivre sa carrière en Irlande jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Le Leinsterman, auteur du premier essai lors du dernier match face à la France, a débuté 27 des 29 derniers tests de l’Irlande en inscrivant huit essais.

Vannes > Le Bail revient pour trois ans

Vannes a officialisé le retour de Jules Le Bail (31 ans).Le polyvalent demi de mêlée ou ouvreur, actuellement à La Rochelle, s’est engagé avec le club breton pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Le Nantais de formation avait déjà porté les couleurs du RCV de 2017 à 2020. "J’avais plusieurs possibilités pour poursuivre ma carrière à l’issue de cette saison mais mon choix s’est très vite porté sur le RC Vannes, a déclaré l’intéressé. Ce fut le choix du cœur. J’ai très envie d’aider le club à grandir et pourquoi pas goûter sous peu, aux joies du Top 14. Le groupe de joueurs, staff et les nouvelles infrastructures peuvent permettre d’y penser. J’ai hâte de retrouver la Rabine."

Jules Le Bail ne sera plus Rochelais la saison prochaine. Icon Sport - Loic Cousin

Oyonnax > Senekal, ça se précise

Évoqués vendredi dernier dans nos colonnes, les contacts entre l’entraîneur sud-africain Dewald Senekal et l’US Oyonnax ont abouti à un accord. L’actuel coach du Connacht, passé par l’Aviron Bayonnais, Grenoble mais aussi le Stade français, intégrera l’encadrement du manager Joel El Abd dès cet été en tant que responsable du jeu d’avants.

Bordeaux-Bègles > Poux prolonge son séjour

Jean-Baptiste Poux, entraîneur adjoint de Bordeaux-Bègles a annoncé sur le plateau de TV7 Bordeaux qu’il allait continuer à faire partie du staff du club bordelais, même avec le changement de régime qui se profile pour l’an prochain : "J’ai eu des discussions avec Yannick Bru que je connais bien. Je vais prolonger à l’UBB." On rappelle que Jean-Baptiste Poux a joué avec Bru sous le maillot toulousain. Jean-Baptiste Poux a intégré le staff de l’UBB en mars 2017. Il est arrivé à l’UBB comme joueur en 2013.

Jean-Baptiste Poux lors d'un match entre l'UBB et Brive. Icon Sport - Icon Sport

Lyon > Allen arrivera en mars

La venue de Liam Allen (22 ans) comme joker médical au Lou, révélée lundi, est désormais officielle. Le Lou a communiqué ce mercredi sur l’engagement du jeune Néo-Zélandais : "Afin de pallier les absences longues durées des troisièmes lignes Jordan Taufua (lésion discale au niveau des cervicales) et Maxime Gouzou (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit), le Lou Rugby vient d’enregistrer l’arrivée d’un joker médical à ce poste. Il s’agit du Néo-Zélandais Liam Allen, 22 ans (1,91 m, 105 kg), qui évolue actuellement à Canterbury, finaliste du dernier Bunnings NPC, le championnat national des provinces en Nouvelle-Zélande. Jeune troisième ligne polyvalent, il est attendu à Lyon courant mars, le temps de finaliser toutes les formalités administratives."

Carcassonne > Joris Dupont, espoir du CO, débarque comme joker médical

Touché par de nombreuses indisponibilités au poste de trois-quarts centre (Aguillon, Grigg, etc.), le staff de Carcassonne a enrôlé le jeune espoir du Castres olympique, Joris Dupont (22 ans, 1, 80 m, 90 kg). Un "gamin" que Jean-Marc Aué connaît bien pour l’avoir eu sous ses ordres lors de son passage au CO. Si sa licence est validée, Joris Dupont pourrait être sur la feuille de match ce week-end et affronter Soyaux-Angoulême.

Béziers > Clément Estériola cité mercredi pour une suspicion de fourchette

Le club de Colomiers s’est résolu à porter réclamation après le match opposant les Hauts-Garonnais à Béziers. Clément Estériola, le talonneur biterrois, se serait rendu coupable d’un geste illicite sur Hikawera Elliot (fourchette) au cours d’une échauffourée. Il sera jugé mercredi.

Hyères-Carqueiranne > Sébastien Bruno remplacera Patrick Pézery cet été

Deux semaines après avoir annoncé le départ de son entraîneur principal, Patrick Pézery, qui n’a pas souhaité activer son année optionnelle, Hyères-Carqueiranne a officialisé l’arrivée de Sébastien Bruno pour la saison prochaine. Du côté d’André-Véran, l’ex-talonneur du RCT formera un duo avec Manu Boutet, actuel entraîneur des trois-quarts. Bruno aura à sa charge "tout le jeu d’avants, de la conquête à la défense", a précisé Le Corvec. Il interviendra aussi sur le futur centre de formation.

Munster > Fekitoa va s’en aller

Arrivé l’été dernier à Limerick, Malakai Fekitoa (30ans) ne va pas s’éterniser au Munster. La province irlandaise a annoncé que l’ancien all black désormais international tongien ne serait pas conservé au sein de l’effectif. L’ancien centre du Rugby Club toulonnais va devoir rebondir ailleurs.