Les compositions officielles de la 21e journée de Pro D2

PRO D2 - Le championnat de Pro D2 attaque son dernier tiers, avec la 21e journée qui démarre ce soir par Agen-Provence rugby. Comme chaque semaine, découvrez les compositions probables de chaque équipe de Pro D2.

Agen - Aix-en-Provence

Le XV de départ officiel d'Agen : 15. Vincent ; 14. Railevu, 13. Lafond, 12. Ramoka, 11. Etcheverry ; 10. Jantjies, 9. Takulua ; 7. Farré, 8. Lokotui, 6. Erbani ; 5. Demotte (cap.), 4. Farrance ; 3. Desmaison, 2. Martinez, 1. Guion.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Lombard-Buret, 18. Vernet, 19. Lebian, 20. Bellot, 21. Joseph, 22. Olmstead, 23. Burin.

Le XV de départ officiel d'Aix-en-Provence : 15. Massip ; 14. Lapègue, 13. Lavernhe, 12. Marrou, 11. Drouet ; 10. Selponi, 9. Tarel ; 7. Jegerlehner, 8. Belhadj, 6. Piazzoli ; 5. Flanquart, 4. Dufour ; 3. Tagi, 2. Martin, 1. Nostadt.

Remplaçants : 16. Kessler, 17. Wegzryn, 18. Chartier, 19. Moustiès, 20. Laget, 21. Martin, 22. Sanday, 23. Vernet.

Mont-de-Marsan – Vannes

Le XV de départ de Mont-de-Marsan : 15. Laousse-Azpiazu ; 14. De Nardi, 13.Curtis, 12. Even, 11. Rasaku ; 10. Du Plessis (cap.), 9.Loustalot ; 7. Banos, 8. Wavrin, 6. Lisena ; 5. Ostrikov, 4. Durand ; 3.Masharachvili, 2. Gonzalez, 1. Innocente.

Remplaçants : 16. Labouyrie, 17. Bultel, 18. Fortuin, 19. Tauleigne, 20. Canut, 21. Renda, 22. Brethous, 23. Gajion.

Infirmerie : la liste des indisponibles s’allonge chaque semaine chez les Montois. Aux blessés déjà connus, Max Curie, Romain Latterrade, Mattéo Lalanne en première ligne, Léandro Cédaro et Baptiste Hézard en seconde ligne, Veresa Ramototabua et Nicolas Garrault en troisième ligne, Nacani Wakaya et Wame Naituvi chez les trois-quarts, sont venus s’ajouter Mike Faleafa (commotion), Joris Pialot (cheville) Martin Doan (déchirure) et Anthony Alvès (sélection). Heureusement, William Wavrin, Andreï Ostrikov, Aurélien Lisena et George Gajion sont de retour.

Le XV de départ de Vannes : 15. Duplenne ; 14. Camou, 13 Freitas, 12. Vilaseca, 11.Gratien ; 10.Lafage, 9. Ruru ; 7.Bazin, 8. Pedemonte, 6. Château ; 5. M. Edwards, 4. J. Edwards (cap.) ; 3. Tafili, 2.Béziat, 1. Bordelai.

Remplaçants : 16. Blanchard, 17. Bessonard, 18. Marks, 19. Gorrissen, 20.Nicolas, 21. Chezeau, 22. Hulleu, 23. Bourgeois.

Infirmerie : c’est une équipe remaniée qui effectuera le déplacement à Mont-de-Marsan. Retour de Karl Château, de Myles Edwards associé à son homonyme Jo en deuxième ligne et de Duplenne à l’arrière. Nouveauté avec la titularisation du Néo-Zélandais Mickaël Ruru demi de mêlée arrivé de Bayonne sous forme de prêt qui vient se relancer à Vannes. À noter que Nick Abendanon opéré d’un biceps en janvier a repris le chemin de l’entraînement.

Béziers – Nevers

Le XV de départ de Béziers : 15.Malié ; 14.Plazy, 13.Espeut (cap.), 12.Tofa, 11.Reau ; 10.Uruty, 9.Valentine ; 7.Massot, 8.Koen, 6.Van Bost ; 5.Madigan, 4.Gunther ; 3. Zabala, 2. Estériola, 1. Fernandes.

Remplaçants : 16.Arnoldi, 17.Akhaladze, 18.Bitz, 19.Hoarau, 20.Goillot, 21.Dreuille, 22.Barrère, 23.Hagan.

Infirmerie : Raffaele Costa Storti a rejoint la sélection du Portugal alors que Jon Zabala fait le chemin inverse avec l’Espagne et sera à la disposition du groupe. Giorgi Akhaladze (cheville) effectue son retour tout comme Pierrick Gunther (dos). Gillian Benoy et Pierre Gayraud se rapprochent du terrain également, tandis que Mitchell Short et Paul Alquier sont grippés et furent absents toute la semaine d’entraînement. Watisoni Votu est au repos après un protocole commotion subi à Colomiers alors que Pierre Courtaud et Gabin Lorre poursuivent leur convalescence.

Le XV de départ de Nevers : 15. Jaminet ; 14. Ambadiang, 13. Loaloa, 12. Derrieux (cap.), 11. Zénon ; 10. Reynolds, 9. Barbier ; 7. Bastide, 8.David, 6.Plataret ; 5. Toleafoa, 4. Barjaud ; 3. Kaikatsishvili, 2.Beaudaux, 1. Tufele.

Remplaçants : 16. Elia, 17. Kitutu, 18. Polutele, 19. Kazubek, 20.Noah, 21. Cottin, 22. Le Bourhis, 23. Falatea.

Infirmerie : le pilier Aselo Ikahehegi, le talonneur Issam Hamel, le deuxième ligne Christiaan Van der Merwe et l’arrière Benjamin Dumas sont indisponibles après le match à Aix-en-Provence. Plusieurs absents de longue date font leur retour : le pilier Aïtor Kitutu, le troisième-ligne Kevin Noah et le deuxième-ligne Maxence Barjaud. Reprise imminente pour le pilier Jordan Seneca, le deuxième ligne Lasha Jaiani, le troisième-ligne Jason Fraser et le trois-quarts aile Lucas Blanc.

Biarritz – Rouen

Le XV de départ de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Speight, 13. Morgan, 12. Cadot, 11.Barry ; 10. Germain, 9. Aurrekoetxea ; 7. Hébert (cap.), 8. Matiu, 6.Dixon ; 5. Tyrell, 4. Dyer ; 3. Azariashvili, 2.Sauveterre, 1.Nutsubidze.

Remplaçants : 16. Soury, 17. Erdocio, 18. O’Callaghan, 19. Taofifenua, 20.Couilloud, 21. Bosch, 22. Domvo, 23. Samaran.

Infirmerie : Ma’afu (ligaments croisés) a terminé sa saison. El Fakir (genou) et Aliouat (coude) vont reprendre l’entraînement. Tabidze (tendon d’achille) en a pour six semaines. Francoz (ménisque) ne rejouera pas avant un mois. La blessure de Millar (biceps) progresse, il pourrait rejouer d’ici un mois. Martin (opéré du tendon d’achille) est inapte. Renaud (épaule) est au repos. Commotionnés lors du match à Oyonnax, Vergnaud et Perraux sont absents. Cubelli, touché à un mollet, est forfait. Les prochains examens médicaux diront s’il a terminé le bloc ou pas. Artru (biceps) va manquer une à deux semaines de compétition. Lonca, victime d’une rechute de son pneumothorax, doit subir une intervention chirurgicale. Il sera absent un mois minimum.

Le XV de départ de Rouen : 15. Marty ; 14. Marciniek, 13. Luatua, 12. Jackson, 11.Milhorat ; 10. Olender, 9. Lezat ; 7. W. N’Diaye, 8.Mapapalangi, 6. Vincent (cap.) ; 5. Salmon, 4. J. Leleu ; 3.Boughamni, 2. Greyling, 1. Clement.

Remplaçants : 16. Lesueur, 17.Camara, 18.Maximin, 19. Costa, 20.Nanette, 21. Delorme, 22. Lydon, 23. Tsopurashvili.

Infirmerie : on notera le retour de Soulemane Camara remis de son entorse à une cheville. Par contre pour Abdel Fofana, ce sont les ligaments croisés du genou qui ont cédés. Raphaël Vieilledent est de retour. Il semblerait bien que Alex Tarus ne revienne pas cette saison (commotions).

Carcassonne – Soyaux-Angoulême

Le XV de départ de Carcassonne : 15.Anon ; 14. Darrelatour, 13. Dulon, 12. Puletua, 11. Clavières ; 10. Jones, 9. Marqués (cap.) ; 7.Harley, 8.Reynaud, 6. Carroll ; 5. Landman, 4. Joussain ; 3. Akhobadze, 2. Carbou, 1.Amrouni.

Remplaçants : 16. Petriashvili, 17. Martinez, 18 Merrick, 19 Onambélé, 20. Mouchous, 21. Jianet, 22. Jasmin, 23.Boyadjis.

Infirmerie : l’infirmerie a accueilli trois nouveaux pensionnaires : le pilier droit, Soso Bekoshvili, le deuxième ligne, Romain Manchia et le centre, Brieuc Plessis Couillaud. Tous trois ne pourront pas postuler à la rencontre de ce soir. Samuel Marqués est de retour de sélection. Samedi dernier, il avait joué le Tournoi B avec le Portugal face à la Pologne. Il retrouve le numéro 9 et son brassard de capitaine. Sur le banc des remplaçants pourrait figurer le centre espoir de Castres, Joris Dupont arrivé en prêt.

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême : 15. Brosset, 14. Lafitte, 13. Mau, 12.Naqiri, 11. Lestremau ; 10. Ugalde, 9. Bau, 7. Burgaud, 8.Jarmouni, 6. Gibouin (cap.) ; 5. Nabou, 4. Beukeboom ; 3.Gogisvanidze, 2. Bidart, 1. Odishvili.

Remplaçants : 16. Barka, 17. Vartan, 18. Vaai, 19. Copeland, 20. Botica, 21. Rubio, 22. Ayarza, 23. Diakité.

Infirmerie : ces derniers jours, Soyaux-Angoulême récupère quelques forces vives lors des entraînements. Si tous les convalescents ne sont pas dans le groupe pour le déplacement à Carcassonne ce vendredi, leur retour semble imminent. C’est notamment le cas de Dahir, et de Roux. Boutemmani, Tugaye, Le Guen, Kitwanga, Kumbirai sont eux toujours blessés tandis que Martins est en sélection portugaise. Odishvili, Pesvianidze, Va’ai retrouvent le groupe.

Massy – Aurillac

Le XV de départ de Massy : 15. Ortolan ; 14. Roziere, 13. Jacomme, 12. Guillomot, 11. Dit Robaglia ; 10. Hayden-Wood ; 9. Pichon ; 7. Coetzee, 8. Lam, 6. Nollet ; 5. Chauveau (cap.), 4. Nonkontwana ; 3.Vickos, 2. Chabeaudie, 1. Corréa

Remplaçants : 16. Duclieu, 17. Poipy, 18. Oulaï, 19. Bruinsma, 20.Tlili, 21. Boissinot, 22. Sitauti, 23. Ferrer

Infirmerie : le troisième ligne centre Yohan Gbizié s’est fait une entorse du ligament latéral du genou lors du dernier match à Angoulême. Il devra observer un repos de six semaines. Le talonneur Pierre Trassoudaine a ressenti une petite douleur à l’épaule. Il sera ménagé ce week-end. C’était encore trop juste pour la cheville du deuxième ligne Marco Fuser. Il devra encore attendre une semaine. Tout comme le troisième ligne Jean-Maurice Deccuber, qui soigne encore son genou.

Le XV de départ d’Aurillac : 15. Neisen ; 14. Coertzen, 13. Yobo, 12. Niko, 11.Gogoladze ; 10. Aucagne, 9. Delarue ; 7. Tison (cap.), 8.Maituku, 6. Dodson ; 5. Javakhia, 4. Rolland ; 3. Kartvelishvili, 2. Smith, 1. Rodgers.

Remplaçants : 16. Nioradze, 17. Plantier, 18. Singer, 19. Tivoli, 20.Cambon, 21. Bouyssou, 22. Palmier, 23. Daniel.

Infirmerie : Beka Shvangiradze, Eoghan Masterson, Gauthier Minguillon, Steve Moukete et Maxime Profit sont toujours blessés ou trop justes pour prétendre intégrer le groupe. Mikheil Alania est lui toujours avec la sélection géorgienne. Touché aux côtes face à Carcassonne, Christa Powell sera absent. En revanche, on notera le retour d’AJ Coertzen. Pas trop de changements à noter pour ce déplacement à Massy par rapport au groupe de Carcassonne.

Montauban – Oyonnax

Le XV de départ de Montauban : 15. Sanchez ; 14. Rokoduguni, 13. Tupuola, 12.Mathy, 11. Guillemin ; 10. Bosviel, 9. Venter ; 7. Ringuet, 8.Witt, 6. Quercy (cap.) ; 5. Gimeno, 4. Malafosse ; 3. Burduli, 2. Feltrin, 1. Seyrolle.

Remplaçants : 16. Firmin, 17. Agnesi, 18. Manukula, 19. Momo, 20.Bernadet, 21. Galala, 22. Bonnefond, 23. Renaud.

Infirmerie : aucun retour notable cette semaine du côté de l’USM. Touché au genou, Segundo Tuculet est toujours indisponible et ne jouera pas ce match. Jean-Bernard Pujol est lui encore en phase de reprise. Pour en terminer avec la ligne arrière, Quentin Delord est lui aussi absent, blessé à la cheville. Devant, Tyrone Viiga sera éloigné des terrains de longs mois (épaule) tandis que Maselino Paulino n’est pas en capacité de chausser les crampons ce vendredi soir. Le pilier argentin Nicolas Solveyra est lui absent de longue date.

Le XV de départ d’Oyonnax : 15. Callandret ; 14. Ravouvou, 13. Treilles, 12.Millet, 11. Stark ; 10. Bourraux, 9. David ; 7. Hermet, 8. Taofifenua, 6.Lebreton (cap) ; 5. Mafi, 4. Murday ; 3. Berthaud, 2. Durat, 1. Abraham.

Remplaçants : 16. Geledan, 17. Mirtskhulava, 18. Lebas, 19. Battye, 20. Picault, 21.Soulan, 22. Vialelle, 23. Delmas.

Infirmerie : touché à un biceps lors du match contre Biarritz, le centre Gabiriele Lobobalavu doit subir une intervention chirurgicale en fin de semaine. Il rejoint à l’infirmerie les demis de mêlée Charlie Cassang (cheville) et Jérémy Gondrand (genou) et le pilier Adrien Bordenave (biceps). À l’arrière Darren Sweetnam et Tony Ensor son préservés, Aurélien Callandret est opérationnel, tout comme Phœnix Battye en deuxième ligne.

Grenoble – Colomiers

Le XV de départ de Grenoble : 15. Farnoux ; 14. Qadiri, 13. Fusier, 13. Hepetema, 11. Hulleu ; 10. Barthélémy, 9. Escande ; 7. Martel, 8. Muarua, 6. Schoeman ; 5. Halaifonua, 4. Lainault (cap) ; 3. Aptsiauri, 2.Camilleri, 1. Gauthier.

Remplaçants : 16. Orioli, 17. Goginava, 18. Vigne, 19. Ancely, 20. Berruyer, 21. F.Ezcurra, 22. B. Ezcurra, 23. Montagne.

Infirmerie : le troisième ligne Steeve Blanc-Mappaz et l’ouvreur Romain Trouilloud patienteront encore une semaine avant leur retour à la compétition. Le dernier match à Rouen a allongé la liste des blessés avec les talonneurs Matthis Sarragalet (épaule) et Lilian Rossi (pied), l’ailier Lucas Dupont (rotule), l’ouvreur Thomas Fortunel (commotion). La saison est terminée pour le pilier Vincent Vial opéré pour une blessure à l’épaule.

Le XV de départ de Colomiers : 15. Auriac ; 14. Moro, 13. Maurino, 12. Pimienta, 11. Saurs ; 10. Séguy, 9. Galthié ; 7. Ponpon, 8. Peysson, 6.Thomas (cap.) ; 5. Whetton, 4. Ricard ; 3. Bellemand, 2.Elliot, 1. Tartas.

Remplaçants : 16. Larrieu, 17. Dubois, 18. Perrin, 19. Dastugue, 20. Descoux, 21. Séguéla, 22. Rokoduguni, 23. Pirlet.

Infirmerie : Michele Campagnaro sort d’un épisode grippal. Avec Thomas Girard, victime d’une grosse béquille à une cuisse contre Béziers, ce sont les deux joueurs a priori absents de la ligne de trois-quarts. Devant, Pierre-Samuel Pacheco est toujours blessé mais Waël Ponpon est de retour dans le groupe. La remise en forme de Romain Bézian évolue bien, tandis que Hugo Djehi souffre toujours d’une déchirure à un mollet survenue à Montauban. Beka Sheklashvili (mollet) manque à l’appel.