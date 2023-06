TF1 a acquis les droits des matchs préparatoires des Bleus pour la Coupe du monde ainsi que les deux prochaines tournées d’automne (2024 et 2025).

C’est une petite révolution sur le marché des droits de télévision du rugby français. TF1 va diffuser les matchs préparatoires du XV de France pour la Coupe du monde ainsi que les deux prochaines tournées d’automne (2024 et 2025), informe Le Figaro. Un gros coup réalisé par la Une qui diffusera également le Mondial 2023. Avec la diffusion des matchs de préparation au mois d’août, la chaîne espère donc en profiter pour lancer parfaitement le Mondial. Avant de lancer « sa » Coupe du monde, le XV de France défiera l’Écosse (5 et 12 août), les Fidji (19 août) et l’Australie (26 août) pour se préparer au mieux avant d’accueillir la Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture du Mondial.

TF1 continue d’avancer ses pions, démontrant son intérêt pour l’équipe de France de rugby. Jusqu’à présent, la chaîne avait tout misé sur les Coupes du monde mais elle n’hésite plus à venir sur d’autres événements. Ainsi, c’est TF1 qui avait diffusé les deux matchs de la tournée d’été au Japon en juillet 2022.Elle avait aussi décroché les droits de la Coupe du monde féminine disputée à l’automne en Nouvelle-Zélande, autant de petites victoires sur le groupe France Télévisions, le diffuseur historique des Bleus, qui a longtemps eu le monopole sur les matchs de la sélection nationale en dehors des Coupes du monde masculines.

D’ailleurs, le nom de TF1 revenait souvent lors de la dernière renégociation des droits télévisuels du Tournoi des 6 Nations au printemps 2022, notamment avec une collaboration avec M6, comme pour l’Euro de football. Pour pouvoir conserver cette prestigieuse compétition jusqu’en 2025, la chaîne publique avait, selon nos informations, déboursé la somme de 100 millions d’euros. Il paraît maintenant évident que TF1 veut renforcer son investissement dans le rugby. Les tournées d’automne offrent toujours de belles affiches et réalisent de belles audiences avec les nations phares de l’hémisphère Sud qui viennent en Europe.

La possibilité de sous-licencier

En revanche, TF1 qui avait tout intérêt à diffuser les matchs de préparation de la Coupe du monde pour s’en servir de rampe de lancement, pourra encore revoir sa stratégie après le Mondial. En effet, le groupe conserve la possibilité de sous-licencier les rencontres de l’automne en 2024 et 2025. Une stratégie souvent utilisée par TF1, notamment lors de la dernière Coupe du monde de football puisque la chaîne gratuite avait gardé les 28 plus belles affiches de la compétition (dont les matchs de l’équipe de France) avant de sous-licencier l’ensemble de la compétition à BeIN SPORTS.

TF1 a d’ailleurs opté pour la même stratégie pour la Coupe du monde de rugby 2023, comme annoncé en janvier dernier dans un communiqué : « TF1 diffusera vingt matchs dont trois matchs de poule de l’équipe de France, les deux meilleurs quarts de finale dont celui avec la France, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale. Le groupe France TV diffusera dix matchs dont le match France-Namibie et le groupe M6 proposera les dix-huit autres rencontres. »