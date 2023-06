Le deuxième ligne du XV de France, Thibaud Flament, a été à la pointe du combat pour tenter de freiner les offensives irlandaises. Une activité défensive exceptionnelle mais aussi une passe exceptionnelle pour Antoine Dupont qui aurait pu changer le scénario de la rencontre.

Il n’avait jamais connu la défaite avec les Bleus. Thibaud Flament était le porte bonheur du XV de France depuis sa première sélection le 6 novembre 2021 face à l’Argentine. Il avait enchaîné douze succès, surfant sur le succès collé aux crampons des hommes de Fabien Galthié. Et même s’il avait avait autant de fois titulaire que finisseur avant ce déplacement en Irlande (septième titularisation en Bleue en treize matchs), il ne faisait aucun doute que le deuxième ligne toulousain avait trouvé sa place dans le groupe France, devenant indispensable sur la feuille de match. Son activité à l’Aviva Stadium de Dublin parle pour lui. Thibaud Flament était partout sur le front de la ligne défensive française qui a dû résister aux assauts incessants des Irlandais, toujours aussi précis dans leur jeu alliant puissance et vitesse. Les Bleus se sont mis en face de ce rouleau compresseur pour tenter de le stopper, tels des fantassins abandonnés à leur sort et gardant l’espoir qu’un plaquage ou qu’un grattage pourrait inverser la dynamique. Thibaud Flament a réalisé 28 plaquages, s’approchant de près du record du Tournoi des 6 nations détenu par le Gallois Luke Charteris et l’ancien capitaine des Bleus Guilhem Guirado (31 plaquages sur un match). Le Toulousain entre donc dans l’histoire de la compétition en se plaçant juste derrière eux, dépassant au passage Serge Betsen, Jonny Gray et Mako Vunipola (27 plaquages). Surtout, l’ancien joueur des Wasps n’a manqué aucun plaquage face à l’Irlande. Un sans faute aussi réussi par Cyril Baille (15 plaquages), Uini Atonio (9), Paul Willemse (12) et Grégory Alldritt (13) mais il est bien difficile d’afficher un 100 % de réussite en tentant plus de vingt plaquages dans un match.

Thibaud Flament a donc été à la pointe du combat et précieux en touche (quatre ballons gagnés), son secteur de prédilection. Mais dans une rencontre où les Bleus ont dû batailler ou faire preuve d’un grand talent pour trouver quelques ouvertures, le deuxième ligne du Stade toulousain a été à l’initiative d’une des rares fulgurances tricolores en seconde période. Celle qui aurait pu changer le scénario du match pour permettre aux Bleus de reprendre le score, grâce à une superbe passe après contact pour son demi de mêlée Antoine Dupont au niveau de la ligne médiane. Malheureusement, les Bleus ne parvenaient pas à convertir en points cette occasion incroyable. Elle aurait pu récompenser cinq minutes intéressantes des tricolores. À partir de là, les Irlandais sont rentrés dans un jeu de pression fatal aux Français.