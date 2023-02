Soyaux-Angoulême remporte le match de la peur face à Massy, au terme d'un suspense fou

Pro D2 - Que ce fut dur, mais Soyaux-Angoulême a remporté ce duel des mal classés face à Massy (21-19). Les Charentais mettent fin à une série de 7 défaites consécutives contre l'autre équipe de la zone de relégation, et quittent la place de lanterne rouge. Les Franciliens pourront regretter d'avoir manqué le match nul à cause de la transformation ratée de Haydon-Wood en fin de match.

Soyaux-Angoulême a remporté un succès très précieux ce vendredi soir au stade Chanzy, face à l'autre équipe de la zone rouge, Massy (21-19). Dans un match très tendu et serré entre deux équipes en manque de confiance, les locaux ont su grappiller les points petit à petit, et bénéficier d'un manqué adverse au pied pour s'imposer.

Beaucoup de mal à marquer

Ce match opposait deux équipes en grande difficulté, et cela s'est ressenti dès les premières minutes. Chacune a eu son moment pour attaquer, mais sans que cela ne soit concrétisé. En conséquence, le score était encore nul et vierge après plus de 20 minutes de jeu.

Romain Cloute ratait une pénalité, et sur l'action suivante, Matthieu Ugalde trouvait une touche dans les 22 massicois, suite à laquelle Oulai commettait un en-avant. Une occasion que n'ont pas laissée passer les locaux. Quelque temps de jeu plus tard, Robin Copeland passait en force pour inscrire le premier essai de la rencontre (7-0, 22ème).

C'est après une pénalité des violets, cette fois réussie, que Massy s'est réveillé. Sur une touche dans les 22 adverses, Dion Oulai récupérait le ballon et se rattrapait de son erreur en résistant à trois plaquages avant d'aplatir (29ème). Quelques minutes plus tard, après des pick and go, son arrivée lancé résistait à quatre adversaires pour marquer un doublé. 10-14, Massy passait devant à la pause grâce à son deuxième ligne.

Une fin de match à couteaux tirés

Face à cette épreuve de force perdue, les Angoumoisins ne perdaient pas espoir et répondaient par leurs arrières. Ou leur arrière plutôt, Pierre Lafitte, qui deux minutes après un essai refusé pour un en-avant dans l'en-but, crochetait Cloute pour permettre à son équipe de repasser devant (15-14, 46ème). Dès lors, les deux équipes ont semblé oublier comment marquer, et seule une pénalité de Saubusse est venue modifier le tableau d'affichage (62ème). Les changements de part et d'autre n'ont pas payé, jusqu'aux dix dernières minutes.

Jacob Botica passait une pénalité pour donner un break d'avance (21-14, 73ème). Et puis Massy s'est montré réaliste. Après une touche à 5 mètres et quelque temps de jeu, Mathieu Guillomot envoyait d'une superbe passe sautée Jamie Taulagi à l'essai en coin. Le trois-quarts centre s'est recentré pour aplatir, sachant l'importance de la transformation, mais en vain. William Haydon-Wood, rentré en jeu, a botté depuis la ligne des 15 mètres à droite, mais sans trouver le chemin des perches (21-19, 78ème). Alors les Massicois ont tout donné dans les derniers instants, dans l'espoir d'aller arracher la victoire, sans succès.

Les Franciliens ont perdu au pied ce match et retrouvent la dernière place, qu'ils avaient quittée après trois victoires en 2023. Le résultat reste logique, Soyaux-Angoulême ayant semblé légèrement plus à l'aise dans son jeu. Les locaux remportent un succès qui compte et mettent un terme à une très mauvaise série. Mais ils regretteront sûrement de voir que Carcassonne et Montauban sont allés grappiller un point de bonus défensif. Leurs prochains adversaires et concurrents directs ...