Les indiscrétions du Midol : Quesada convoqué par la LNR, un Montpelliérain à Rouen...

Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Cette semaine beaucoup de mouvements en Pro D2 mais aussi en Top 14 et à l'internationnal !

Lyon > Page-Relo et Pacheco, recrues officialisées

Le Lou a profité de cette semaine sans Top 14 pour dévoiler ses premières recrues en vue de la saison prochaine. Comme annoncé, le demi de mêlée du Stade toulousain Martin Page-Relo (24 ans), aligné à dix reprises cette saison, a paraphé un contrat de deux ans.L’arrivée du troisième ligne de Colomiers Pierre-Samuel Pacheco (22 ans) a aussi été actée.Le flanker, révélation duProD2 avec quinze matchs cette saison, s’est aussi engagé jusqu’en juin 2024 avec le club rhodanien.

Racing 92 > Le futur Racingman Habosi renvoyé des FijianDrua

Ce mardi, les Fijian Drua ont annoncé avoir licencié Vinaya Habosi (23 ans, 6 sélections). L’ailier a vu son contrat rompu à cause «d’une violation de niveau élevé du code de conduite de l’équipe ». Futur joueur du Racing 92, Habosi avait été une des révélations du Super Rugby la saison dernière avec cinq essais à son actif. Le Fidjien débarquera dans les Hauts-de-Seine cet été ou après la Coupe du monde.

Discipline > Quesada et Cibray convoqués

Exclus le week-end passé, le Castrais Josaia Raisuqe et le Montois Nicolas Garrault comparaîtront le mercredi 15 février devant la commission de discipline de la LNR.L’entraîneur d’Oyonnax FabienCibray et le manager duStade français Gonzalo Quesada, cités pour leur comportement, seront aussi auditionnés mercredi.

Oyonnax > Mensa chipé à Mont-de-Marsan

Lucas Mensa sera un joueur d’Oyonnax la saison prochaine. Le centre argentin de Mont-de-Marsan (26ans, 3 sélections) a décliné la proposition de prolongation de son club actuel pour s’engager avec le leader du Pro D2. La durée de l’engagement de l’ancien joueur de Valence-Romans, auteur de onze apparitions cette saison, dont huit comme titulaire, n’a pas été communiquée.

Agen > Matthieu Bonnet rempile

Alors que les prolongations s’accumulent au SUA, une nouvelle bonne nouvelle est intervenue cette semaine. Le flanker lot-et-garonnais Matthieu Bonnet a prolongé son bail d’une saison. Titulaire la semaine dernière à Grenoble, il a encore livré une prestation très intéressante, saluée d’ailleurs par Bernard Goutta. D’autres signatures devraient intervenir du côté d’Armandie dans les prochains jours. Le manager a d’ailleurs annoncé la bonne évolution des dossiers Iban Etcheverry et Thomas Vincent.

Aurillac > trois prolongations

La direction du club vient d’annoncer les prolongations de contrat pour le pilier Gymael Jean-Jacques (2 ans + 1), le deuxième ligne anglais Cameron Dodson (1 an + 1) et la signature du premier contrat professionnel pour l’ouvreur Antoine Aucagne, engagé pour trois ans.

Mont-de-Marsan > Robic a convaincu

Aligné à quatre reprises cette saison, Raphaël Robic (21 ans) va poursuivre l’aventure sur la durée à Mont-de-Marsan.Le club landais a annoncé la signature d’un nouveau contrat de deux ans de la part du jeune troisième ligne.

Vannes > Deux prolongations en première ligne

Paga Tafili (35 ans) et Patrick Leafa (33 ans) seront encore des joueurs de Vannes la saison prochaine.Le pilier et le talonneur ont respectivement signé des prolongations de deux et une saison supplémentaires avec le RCV.

Vannes (bis) > Surano pour remplacer Hulleu

Le RC Vannes a trouvé le remplaçant de Nathanaël Hulleu, en partance pour Castres : le club breton a officiellement engagé Paul Surano (24 ans) pour deuxsaisons. L’ailier de Rouen, natif de Perpignan, a disputé seize matchs de ProD2 et compte quatre essais à son compteur cette saison.

Rouen > L’Aixois Kevin Bly s’engage pour deux saisons

Paul Surano sur le départ pour Vannes (lire ci-dessus), les dirigeants normands ont jeté leur dévolu sur Kevin Bly (26 ans, 1,86 m pour 91 kg). Passé par Vannes, le joueur de Provence Rugby depuis 2021, auteur de 28 essais lors des six dernières saisons en Pro D2, sera un renfort de taille pour l’attaque du RNR.

Rouen (bis) > Un Montpelliérain débarque

On avait évoqué le possible retour de Samuel Maximin à Rouen mais l’affaire ne s’est pas concrétisée. C’est un autre Héraultais qui est arrivé dimanche, et au poste de talonneur, en la personne de Ru-Han Greyling.Le jeune Sud-Africain (23 ans, 1,81 m, 104 kg) restera jusqu’à la fin de la saison sous forme de prêt. « Un renfort au poste était nécessaire depuis la blessure de Mathieu Bonnot car Efi Ma’afu est beaucoup utilisé et on ne voulait pas se retrouver confronté à une possible défaillance au poste, avec juste Jean-Etienne Lesueur et le jeune Lucas Malbert (blessé actuellement) sans renfort possible dans notre besace », avoue Gregoric Bouly, l’entraîneur des avants.

Provence Rugby > Salles et Hannoyer, c’est signé

Aix-en-Provence a obtenu la signature pour trois saisons de Thomas Salles (26 ans).Le polyvalent trois-quarts, régulièrement utilisé par le RCT(quatorzematchs, sept titularisations cette saison), arrivait en fin de contrat.Le club aixois a également annoncé l’arrivée du deuxième ligne de Castres, Théo Hannoyer (26 ans).

Nevers> Kitutu trois ans de plus

Arrivé de Bobigny en 2019, Aïtor Kitutu (25 ans) s’installe àNevers.Le pilier gauche, aligné à sept reprises cette saison, et l’Uson ont étendu leur collaboration jusqu’en juin 2026.

Angleterre > Wigglesworth dans le staff en vue de la Coupe du monde

La Fédération anglaise a officialisé, ce mardi, les arrivées prochaines de Richard Wigglesworh et d’Aled Walters au sein du staff duXV de la Rose.Les deux techniciens, actuellement en poste à Leicester, vont intégrer l’encadrement de Steve Borthwick, lui aussi ancien Tiger, dès la fin de cette saison. L’ancien demi de mêlée et le spécialiste de la préparation physique et de la haute performance seront donc parties prenantes de la préparation à la Coupe du monde.

Nouvelle-Zélande > Aaron Smith, Beauden Barrett et Brodie Retallick au Japon

La Japan Rugby League One va assister à un déferlement de vedettes all blacks après la Coupe du monde.Les Aichi Verblitz, à la lutte pour le maintien, ont officialisé les engagements de l’ouvreur Beauden Barrett (31ans, 112 sélections), un temps suivi par le Racing92, et du demi de mêlée AaronSmith (34 ans, 114 sélections). S’il est indiqué que Barrett pourrait revenir dans son pays en suivant, concernant Smith, la fédération néo-zélandaise évoque un contrat « de long terme », laissant entendre qu’il pourrait terminer sa carrière au Japon. Les Kobe Steelers ont, eux, communiqué sur le retour du deuxième ligne Brodie Retallick (31 ans, 100 sélections). Si le texte ne précise pas la durée de leurs contrats avec le club nippon, au terme de celui-ci.

Féminines > Boulard part à VII, douze novices dans le groupe des quarante joueuses appelées

Mardi, les sélectionneurs-entraîneurs du XV de France féminin, Gaëlle Mignot et David Ortiz, ont dévoilé un groupe de quarante éléments appelés pour le prochain stage de préparation qui se déroulera à Capbreton (Landes) du 13 au 17 février, en vue du Tournoi des 6Nations qui commencera le 26 mars par un déplacement en Italie. Ce groupe a sensiblement changé depuis la dernière Coupe du monde où les Bleues ont terminé troisièmes. D’abord, on note les absences des septistes Caroline Drouin, Joanna Grisez et Chloé Jacquet qui vont se concentrer sur le VII en vue des prochains jeux Olympiques de Paris l’année prochaine. L’arrière Emilie Boulard est également fléchée sur un parcours à VII. Sur ces quarante joueuses, on en compte pas moins de douze qui n’ont jamais connu de sélection.

Trois-quarts : Bourdon, Filopon (Toulouse) ; Chambon (Grenoble) ; Arbez, Bourgeois, Dupouy (Bordeaux) ; Duces (Rennes) ; Graciet (Lyon) ; Llorens, Vernier (Blagnac) ; Levy, Banet, M. Ménager, Boujard (Montpellier) ; Barrat (La Rochelle) ; Trémouillère (Clermont-Romagnat).

Avants : Bernadou, R. Ménager, Touyé (Montpellier) ; Brosseau (Bobigny) ; Annery, Deshaye, Escudero, Fall, Khalfaoui, Sochat, Sylla (Bordeaux) ; Berthoumieu, Domain, Forlani, Joyeux, Lindelauf, Picut (Blagnac) ; Riffoneau (Rennes) ; Champon, M.Feleu, T. Feleu, Gros, Mwayembe (Grenoble) ; Hermet (Toulouse).

Faits divers > De la prison à vie pour cinq rugbymen argentins

Le drame qui avait touché toute l’Argentine vient de rendre son verdict. Cinq rugbymen amateurs argentins ont été condamnés à de la prison à perpétuité après avoir tué un étudiant en sortie de boîte de nuit, en 2020. Trois autres ont écopé de quinze ans de prison.