Retrouvez toutes les dernières informations transferts grâce au Midi Olympique. Cette semaine, Toulon cible trois ailiers dont Louis Dupichot, Montpellier sécurise une troisième recrue et Perpignan prolonge deux cadres.

Toulon : Dupichot en approche ?

Le staff de Toulon est en quête d’un ailier Jiff pour la saison à venir. Du coup, les dirigeants ont logiquement sondé le marché des joueurs en fin de contrat ces dernières semaines. Et trois noms reviennent avec insistance : le Bordelo-Béglais Geoffrey Cros (25 ans), l’international de Montpellier Vincent Rattez (30 ans ; 9 sélections) et le Racingman Louis Dupichot (27 ans). Selon les dernières informations, ce dernier tiendrait la corde pour relever un nouveau défi sur la Rade d’ici quelques mois.

Arrivé au sein du club francilien en 2011 pour intégrer le centre formation, l’intéressé compte plus de cent apparitions avec le maillot ciel et blanc, Top 14 et Champions Cup confondus, pour vingt-sept essais. Aussi capable de jouer à l’arrière, Dupichot avait été prêté à Pau lors de la saison 2016-2017. Lors de l’exercice en cours, il est apparu à neuf reprises pour sept titularisations et un essai.

Montpellier : une troisième recrue anglaise va arriver

Selon les informations de L’Équipe, le pilier international anglais d’Exeter Harry Williams (31 ans, 19 sélections) s’est engagé avec Montpellier qui cherchait un remplaçant à Mohamed Haouas, en partance pour Clermont. Harry Williams est un cadre des Chiefs. Il a disputé seize rencontres cette saison, dont quinze comme titulaire. Montpellier continue son recrutement en Angleterre puisque le MHR avait déjà obtenu les signatures du troisième ligne Sam Simmonds et du talonneur Luke Cowan-Dickie.

Valence-Romans : Raphaël Saint-André ou David Gérard en lice ?

Les dirigeants de Valence-Romans, qui joue le haut de tableau de Nationale et peut ambitionner de remonter en Pro D2 à la fin de l’exercice en cours, s’activent actuellement pour trouver le technicien idoine à placer à la tête du staff la saison prochaine. Plusieurs noms circulent ces derniers temps. Parmi eux, celui de Raphaël Saint-André, originaire du coin et qui a notamment entraîné Lyon, Dax, la Hongrie ou la Russie ; ou encore celui de David Gérard, qui a été démis de ses fonctions à Montauban fin octobre. L’ancien deuxième ligne a aussi déjà officié à Béziers et Lyon.

Montpellier (2) : Samuel Maximin va rester jusqu’à la fin de la saison

Le troisième ligne Samuel Maximin, parti en prêt la saison dernière à Rouen, était revenu au MHR fin décembre. Il va terminer la saison avec le champion de France. Après la grave blessure du capitaine Yacouba Camara au genou, et les absences de Florian Verhaeghe, Janse Van Rensburg et Romain Macurdy, Montpellier a besoin de renforcer la deuxième et troisième ligne de son effectif et garde donc le joueur de 21 ans.

La Rochelle : Sclavi jusqu’en 2026

Arrivé à l’intersaison 2021, l’international argentin Joel Sclavi (28 ans), prolonge son engagement au Stade rochelais jusqu’en 2026. Passé par Pau et Soyaux-Angoulême, il a disputé 28 matchs avec le Stade rochelais depuis son arrivée, dont douze comme titulaire.

Perpignan : Degmache et De la Fuente vers la prolongation

Comme indiqué par nos confrères de L’Indépendant dimanche, le demi de mêlée Sadek Degmache et le centre argentin Jeronimo de la Fuente serait sur le point de prolonger leurs contrats avec l’Usap. Le premier, âgé de 27 ans, est un Catalan pure souche puisqu’il a été formé à Céret et est arrivé à Perpignan en 2015. Le second, à 31 ans, n’est autre que le vice-capitaine de l’Usap où il s’est rapidement imposé après son arrivée en 2020. De la Fuente devrait lui aussi prolonger son bail avec le club catalan.

Nevers : Loaloa verrouillé

Vendredi dernier, le club de Nevers a officialisé la prolongation de son centre fidjien Alivereti Loaloa. Âgé de 22 ans, le jeune trois-quarts est arrivé au club en 2019, et a trouvé un accord avec le club nivernais pour prolonger son contrat de quatre ans : un an en tant qu’Espoir, et trois ans en tant que professionnel. Il est ainsi lié avec l’Uson Nevers Rugby jusqu’en 2027. À ce jour, il a disputé 16 rencontres dont 13 comme titulaire.

Montauban : Fortunel de retour à Sapiac

Le demi d’ouverture Thomas Fortunel va retrouver le stade et le club qui l’ont révélé, Sapiac et Montauban. Âgé de 27 ans, le numéro 10, passé par Castres et Grenoble s’est engagé avec l’USM pour les trois prochaines saisons, et se trouve donc lié au club tarn-et-garonnais jusqu’en 2026.

Vannes : trois jeunes ont prolongé

Le RC Vannes a annoncé dimanche les prolongations de contrat de trois jeunes joueurs de leur effectif. Le trois-quart centre de 21 ans, Youenn Floch, s’est engagé jusqu’en 2025. L’ailier Théo Bastardie (22 ans) a aussi prolongé jusqu’en 2025. Enfin, le pilier droit Simon Bourgeois (21 ans) a signé jusqu’en 2026.

Bourg-en-Bresse : Le Niçois Tachat arrive en renfort

Notamment diminuée par des blessures au poste de troisième ligne, l’USB a validé l’arrivée comme joueur supplémentaire du Niçois Nicolas Tachat. Le joueur de 29 ans (1,84 m, 107kg) s’est engagé pour la fin de saison chez les Violets. à noter qu’il était déjà passé par le club entre 2012 et 2014, au sein de l’équipe espoir.

Galles : Moriarty entre Northampton et Exeter

Le troisième ligne international gallois Ross Moriarty pourrait retrouver le championnat anglais l’année prochaine. En effet, nos confrères anglais indiquent que le numéro huit des Dragons, où il évolue depuis 2018 après avoir longtemps joué pour Gloucester intéresse deux clubs de Premiership, en l’occurrence les Northampton Saints et les Chiefs d’Exeter. Ces derniers vont notamment perdre leur emblématique numéro 8 Sam Simmonds, en partance pour Montpellier. Âgé de 28 ans, Ross Moriarty compte 56 sélections avec le pays de Galles.

Argentine : L’ancien Montpelliérain Maximiliano Bustos prend du galon

L’ex-international argentin Maximiliano Bustos (36 ans), passé par Montpellier entre 2011 et 2015, vient d’être nommé entraîneur des avants des Cobras, la franchise brésilienne professionnelle de Super Rugby Americas. Celui qui fut contraint de mettre un terme à sa carrière prématurément en 2015, en raison d’une hernie cervicale, officiait jusque-là au pays, avec le club Estudiantes de Paraná.