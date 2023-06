Pour créer une vraie complicité avec tous les membres du club, l'entente Noves-Eyragues a lancé l'idée d'un album de vignettes autocollantes. Une idée locale en phase test qui trouve son public.

Oubliez les Dupont, Ntamack ou encore Marchand. À l’entente Noves-Eyragues, sur l’album de vignettes autocollantes, on préfère coller le trombinoscope du capitaine des seniors Dorian Veyrier ou encore des tout-petits de l’école de rugby. Cette idée a pu être mise en place courant novembre et s’est véritablement lancée pour les fêtes de fin d’année. Phlippe Rougon, responsable de l’école de rugby du club, est l’instigateur de ce projet avec l’aide de tous les bénévoles qui l’accompagne, maillons essentiels dans les petits clubs de l’Hexagone. « J’ai vu passer quelque chose de similaire sur Internet et j’ai trouvé que c’était une superbe idée pour renforcer les liens au sein du club. Grâce à un collègue éditeur "Club Team’s" basé à Châteaurenard, l’idée a pu être réalisée. Nous avons travaillé avec une photographe qui est venue prendre tout le monde, des seniors à l’école de rugby en passant par nos jeunes et les dirigeants ». Les clubs de Châteaurenard et Saint-Rémy-de-Provence font aussi partie des clubs test de ce projet local.

Une émulation entre toutes les catégories

Pour remplir cet album de vignettes, là aussi, tout est pensé local. « Les vignettes sont disponibles chez les commerçants des alentours. À Noves, il faut se rendre au U Express ou au tabac presse de l’Amitié. Cela permet de faire bouger un peu plus le village à travers cette initiative. » explique-t-il. « Le but du jeu, c’est de générer une communication positive autour du club. Mettre en avant nos sponsors et délivrer les informations du club. Pour l’instant, nous avons environ 250 albums édités, ça reste dans un cercle fermé étant donné qu’on débute. » Les échanges de vignettes y vont bon train bien que ce soit les vacances scolaires. « Mais dès la rentrée prochaine, ça va encore plus s’accélérer » croit Philippe Rougon. « On sent déjà toute l’émulation souhaitée. Les petits qui ont les photos de leur coach viennent leur demander de les dédicacer, c’est amusant. Vous pouvez aussi faire votre équipe avec les gens que vous voulez, donc certains jeunes alignent leur tonton qui joue en senior aux côtés de leur entraîneur ». Un projet concret qui, en plus de cette solidarité interne, œuvre pour les autres et le reverse une partie des recettes à ELA, association européenne contre les Leucodystrophies.