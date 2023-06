Dans les coulisses de l’exploit de Provence rugby à Mont-de-Marsan

Giflée par Béziers à Maurice-David, la semaine passée, la bande à Reggiardo a offert une réaction éclatante en arrachant un succès bonifié à Mont-de-Marsan (12-28). Une performance majuscule née d’une discussion franche et honnête.

«On n’était pas les plus mauvais face à Béziers, on n’est pas des champions cette semaine. On a pleuré 24 heures la défaite, cette fois, on a 24 heures pour savourer le succès. » Avant d’analyser le rebond, Mauricio Reggiardo avait besoin de remettre l’église au milieu du village. Pour connaître la recette de la revanche, on trouve quand même le sel au moment de la déconvenue biterroise.

Rembobinons, dans le vestiaire, au crépuscule de l’humiliant revers (25-44). « Il fallait qu’on crève des abcès, avoue sans concession Guillaume Piazzoli, au four et au moulin face au SMR. Quand tu es dans le dur, c’est important de discuter sans le staff. Le Stade montois, c’était une question et une histoire d’hommes. Il y a eu des mots crus. Une fois que les choses ont été dites, c’était la même semaine qui a précédé Béziers. Sauf que quand tu fais une contre-performance, tu te dois, comme joueur, de rebondir. »

« Il ne faudra jamais oublier cette énergie »

Pour ne pas gaspiller d’énergie, les Provençaux avaient décidé de partir en avion pour se faciliter l’arrivée à Mont-de-Marsan. Les équipiers d’Axtens étaient assez sereins au moment de défier l’équipe en forme de Pro D2. « L’avant-match était calme, tranquille, renchérit « Piazzo ». Les discours n’ont pas été plus vindicatifs. Les leaders ont donné la voie à suivre. On ne savait pas si on était en capacité de rivaliser chez un grand. J’ai juste senti un surplus d’énergie dans le vestiaire. Ce sont des émotions qui sont bonnes à vivre, et difficiles à retranscrire. C’était fort. »

Le plan dicté était clair comme de l’eau de roche avec « une bonne conquête, de la pression au pied, et de l’efficacité quand on avait le ballon, car c’est ça qui fait la différence à haut niveau », explique le manager argentin. Les siens ont récité ce tableau noir avec trois superbes essais de trois-quarts, avec un doublé de Bly et une réalisation de Betham.

À la pointe du combat, Piazzoli a senti rapidement que les siens étaient en train de « mettre des actes après les paroles ». « Quand on a gagné notre première mêlée, puis notre première pénalité sur un ruck, j’ai senti qu’on était ensemble. Les trois-quarts sont venus nous féliciter comme rarement. J’ai compris qu’on y était, à la bataille. On a été véritablement Provence Rugby. Il ne faudra jamais oublier cette énergie jusqu’à la fin de la saison. Ouais… il nous a manqué ça contre Béziers, de l’énergie et une connexion entre les mecs. On l’a gagné à 40, en comptant les mecs hors groupe et le staff. On a renoué avec l’unité. »

« Ce championnat est celui de l’humilité »

Après l’exploit, les Provençaux ont festoyé de manière raisonnée. « On n’est toujours pas dans les clous, rappelle le Varois. On n’a pas trop parlé dans le vestiaire. On était heureux, mais calmes. On n’a rien gagné vendredi. Il faut être serein. Contre Nevers, avec ce match référence, on se doit de faire le travail en respectant notre rôle. »

Reggiardo récupère la balle au bond de son flanker. « On a dit que l’on voulait être dans le top 6. Face au Stade montois, on a joué comme une équipe qui peut rêver jouer une phase finale. Il faut gagner en constance. Ce championnat est beau et magnifique. Ce championnat est celui de l’humilité. On doit être exigeants sur ça. C’est ça que je veux avant Nevers. »