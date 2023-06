Il venait d’enchaîner six titularisations quand Dan Robson a porté pour la première fois le maillot de la Section paloise. Thibault Daubagna avait gagné sa place de titulaire en début de saison mais l’arrivée de l’international anglais était venu rebattre les cartes, d’autant plus qu’il avait fait parler son expérience et son talent dès ses premières minutes sur la pelouse du Hameau face à Brive.

Pour sa dixième saison en vert et blanc, Thibault Daubagna a accepté cette nouvelle concurrence, voyant l’ancien joueur des Wasps, fraîchement prolongé jusqu’en 2025, débuter quatre des cinq derniers matchs de Top 14. Mais pour ce match de l’urgence, pour ne pas dire de la peur face au Racing, Sébastien Piqueronies avait décidé de rendre le numéro neuf à l’enfant de la Section, lui qui en a souvent été capitaine. Et sa réponse a été magistrale. Il a été le patron sur la pelouse, celui qui a remis son équipe dans l’avancée après un essai assassin dès la 4e minute de jeu. Un contre qui aurait pu faire tomber la Section dans le doute ou se recroqueviller, tétanisée par la peur. Thibault Daubagna a continué d’imposer un rythme soutenu, enchaînant les libérations rapides pour mieux convaincre ses partenaires que leur salut passerait par le jeu. Il a été un poison pour la défense du Racing 92 qui ne savait plus où donner de la tête, obligée de défendre les extérieurs et piégée au près par ce diable de demi de mêlée qui franchissait trois fois en première période et cassait quatre plaquages. Une prestation qui est venue confirmer que la concurrence avait du bon, qu’elle pouvait tirer tout le monde vers le haut. Ce n’est pas Dan Robson, auteur de l’essai du bonus offensif qui viendra dire le contraire.