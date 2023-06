Retrouvez toutes les dernières informations transferts grâce au Midi Olympique. Cette semaine, on se penche sur le cas de Radradra, futur Lyonnais, le recrutement ambitieux de Bayonne ou encore les renforts prévus dans le staff de Montpellier.

Lyon : un contrat de deux ans attend Radradra

L’avenir de Semi Radradra (30 ans, 11 sélections) est en passe d’être scellé : selon les derniers éléments, le centre fidjien devrait, sauf revirement de situation, prendre la direction de Lyon la saison prochaine. L’ancien Bordelais, qui était également suivi par l’UBB et Clermont, doit donner sa réponse définitive en milieu de semaine. Les dirigeants du Lou, qui ont été rassurés sur son état physique, ont proposé un contrat de deux ans à l’actuel centre de Bristol. L’engagement de Radradra, attendu comme le successeur de Josua Tuisova derrière, devrait mettre un terme aux pourparlers avec le centre springbok des Harlequins Andre Estherhuizen.

Pau : une vague de prolongations

Après Emilien Gailleton, la révélation de la saison, Dan Robson et Jack Maddocks, la Section paloise poursuit sa vague de prolongation en ayant annoncé en fin de semaine dernière la prolongation de Lucas Rey. Le talonneur (1,75 m, 98 kg) a en effet signé un contrat le liant au club béarnais jusqu’en 2027. Formé au club, Lucas Rey porte le vert et blanc depuis ses 7 ans. Par ailleurs, le talonneur Youri Delhommel et le pilier Rémi Sénéca vont également prolonger l’aventure dans le Béarn. Tous deux sont désormais liés à Pau jusqu’en 2025. Le premier est arrivé en provenance de Montpellier en 2021. Il avait été formé à Massy, où il avait gravi les échelons jusqu’en Fédérale 1 et même en Pro D2. Le talonneur avait pris le chemin du MHR au milieu de la saison 2018-2019. Le second était arrivé lui aussi à l’intersaison 2021 avant de prendre part à 27 matchs en Top 14 et en Challenge Cup. Formé à Valenciennes, le gaucher a poursuivi son apprentissage au Stade français après un passage à Lille. Et c’est à Vannes qu’il explosera à partir de 2017.

Bayonne : le Wallaby Hodge et Aprasidze sur les tablettes

Bayonne n’en finit plus d’animer le marché des mutations. Après Arthur Iturria, Rémi Bourdeau ou encore Federico Mori, le club basque pourrait encore obtenir des renforts de tout premier plan. Selon nos informations, l’Aviron est en contacts avancés avec le polyvalent trois-quarts wallaby Reece Hodge (28 ans, 62 sélections). L’actuel joueur des Melbourne Rebels débarquerait après le Mondial à Jean-Dauger. Toujours derrière, le demi de mêlée de Montpellier Gela Aprasidze (25 ans, 23 sélections) est aussi sur les tablettes du club managé par Grégory Patat.

Montpellier : Cockerill en renfort après le Tournoi ?

À la quête d’un entraîneur des avants pour remplacer Olivier Azam, dont il s’est séparé au 1er novembre dernier, le club de Montpellier aurait jeté son dévolu sur Richard Cockerill, comme indiqué par nos confrères du Daily Mail. Selon eux, l’actuel entraîneur des avants de l’Angleterre, dernier représentant du précédent staff mené par Eddie Jones, pourrait rejoindre le club héraultais au terme du prochain Tournoi. Pour le remplacer, Steve Borthwick aimerait recruter l’actuel entraîneur des avants des Saracens et ancien pilier de Newcastle, Ian Peel. Âgé de 52 ans, Cockerill connaît bien le rugby français puisqu’il a évolué pendant deux saisons comme joueur à Clermont (2002-2004) et a entraîné le RCT en 2017.

Brive : Collazo déjà sur le point de prolonger

Nommé manager de Brive fin décembre, avec un contrat le liant au club corrézien jusqu’en juin 2024, Patrice Collazo est déjà sur le point de prolonger son engagement avec le CABCL. Selon nos informations, l’accord de principe est trouvé avec ses dirigeants et le technicien devrait rapidement signer, au moins jusqu’en 2025. Malgré la défaite à Bayonne samedi, la dynamique est bonne depuis son arrivée. Concernant le futur staff briviste, seul Arnaud Mela, actuellement entraîneur en chef et en charge de la touche, semble assuré de conserver son poste. Reste à connaître l’avenir de Goderdzi Shvelidze (responsable de la mêlée) et Jean-Baptiste Péjoine (trois-quarts), qui est en fin de contrat.

Afrique du Sud : Kolisi vise les 100 capes malgré son départ

Siya Kolisi (31 ans, 75 sélections) sera un joueur du Racing 92 après la Coupe du monde en France. Le flanker springbok s’est officiellement engagé jusqu’en 2026. Comme le racontent nos confrères de Rapport, le capitaine des champions du monde 2019 entend tout de même poursuivre sa carrière internationale. Avec l’intention d’atteindre le cap des 100 sélections à moyen terme. Des discussions seraient en cours avec ses dirigeants. La confirmation du maintien de Rassie Erasmus et Jacques Nienaber dans leurs fonctions serait de nature à faciliter la poursuite de sa carrière internationale.

Montpellier : Harry Williams a donné son accord

Harry Williams (31 ans, 19 sélections) sera le successeur de Mohamed Haouas à droite de la mêlée montpelliéraine. Le pilier anglais d’Exeter a donné son accord aux dirigeants du MHR.

Mont-de-Marsan : Hart libéré de son contrat

Le demi de mêlée James Hart n’est plus un joueur de Mont-de-Marsan. Le joueur irlandais de 31 ans a demandé à son club à être libéré de son contrat, ce que le club landais a accepté. Voilà plusieurs semaines qu’on ne le voyait plus aux entraînements. Pour l’heure, James Hart vit toujours sur la Côte basque. Mais l’Irlandais de 31 ans, qui jouit d’une grande expérience (il est passé par Toulouse, Grenoble, le Racing, le Munster et Biarritz), n’a pas rejoint un autre club.

Bayonne : Marchois reste, Martocq aussi

L’Aviron bayonnais a officialisé la signature du nouveau contrat de Denis Marchois (25 ans). Le capitaine et deuxième ligne est désormais engagé jusqu’en juin 2025. Le centre Guillaume Martocq (23 ans) va aussi, selon nos informations, poursuivre l’aventure en ciel et blanc.

Agen : Buttin va rempiler

Jean-Marcellin Buttin (31 ans, 2 sélections) sera encore Agenais à l’avenir. L’arrière, dont le contrat de trois ans arrivait à expiration, s’est entendu avec le SUA et un nouvel engagement devrait prochainement être paraphé entre les deux parties.

Écosse : Mooar pour remplacer Zondagh, Mallinder pour la suite ?

L’Écosse réorganise son staff. Le Néo-Zélandais Brad Mooar, qui a été remercié du staff des Blacks l’été dernier, a été choisi pour remplacer AB Zondagh, en partance pour le Lou. La succession de Gregor Townsend occupe aussi les décideurs de la SRU: le nom de Jim Mallinder, passé par le banc de Sale et de Northampton et actuel directeur de la haute performance, est évoqué dans The Rugby Paper.

Leicester : Hatherell s’engage, Cole fait de la résistance

Arrivé cet automne à La Rochelle,Kyle Hatherell (27 ans) va repartir outre-Manche cet été. Le troisième ligne sud-africain s’est engagé avec Leicester. Les Tigers ont également obtenu la prolongation de l’engagement de l’historique plier droit Dan Cole (36 ans, 95 sélections).

États-Unis : Herrera en MLR

Ramiro Herrera (33 ans, 40 sélections) rebondit aux Etats-Unis. Le pilier droit des Pumas, passé par Castres, le Stade français et La Rochelle, s’est engagé avec Old Glory DC, formation de Major League Rugby basée à Washington.