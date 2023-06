L'opinion du Midol : Chilachava ou l’influence d’un fantassin

Le CO s’est donc imposé, une victoire aux forceps, "une de plus" nous glissa un observateur qui ne manque pas un match à Pierre-Atoine-Pierre-Fabre. Les Tarnais ont commencé le match dans la peine, jusqu’à être menés 12 à 0. Puis le cours de la partie a changé inexorablement. Si l’on devait retenir un seul moment de cette recontre à suspense, ce serait cette pénalité sifflée pour le CO à la 65e minute. Elle a récompensé une mêlée conquérante des Castrais, peut-être la première de l’après-midi. On vit les « Bleu et Blanc » venir congratuler un homme peu habitué aux projecteurs : le Georgien Levan Chilachava, fantassin parmi les fantassins, 31 ans, 190 matchs professionnels sous les maillots de Toulon, Montpellier et Castres, souvent en tant que remplaçant, 54 sélections pour la Géorgie. Il est entré à l’heure de jeu à la place de Wilfrid Hounkpatin, acclamé par le public pour ses rushs dévastateurs. Mais avec l'arrivée du pilier géorgien au verbe très rare, au physique plus rond que la moyenne, la tendance a changé. Le secteur de la mêlée jusque-là favorable aux Bordelais a basculé dans le camp local et la victoire est passée du domaine du possible à celui du probable. Levan Chilachava n’aime pas beaucoup s’exprimer. Il n’a pas eu besoin de ça pour nous rappeler que le rugby reste le rugby avec sa part de labeur récompensée.