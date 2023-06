Hastoy, c'est fort !

Battu sur le fil au Racing (39-36), le Stade rochelais a néanmoins pu compter sur un immense Antoine Hastoy, à Nanterre.

Que n’a-t-on pas entendu au sujet d’Antoine Hastoy, avant qu’il ne s’engage chez les champions d’Europe ? Il y a encore quelques mois, on disait ainsi du golden-boy béarnais qu’il n’était qu’un « héros de Multiplex », à savoir un joueur de fulgurances mais infoutu de gérer une rencontre dans son intégralité. Est-ce son transfert en Charente-Maritime qui l’a transformé ? Ou alors, la patte de Ronan O’Gara (128 sélections et 1083 points marqués avec la sélection irlandaise) est-elle d’ores et déjà palpable sur les performances de l’ouvreur rochelais ? Il doit y avoir un peu de tout ça, ma bonne dame : parce que ce qu’on a vu d’Antoine Hastoy samedi soir, à Paris-La Défense-Arena,est un plaisir de fin gourmet pour quiconque apprécie le jeu de ligne à sa juste valeur : pertinent dans l’occupation du terrain, incisif sur toutes ses prises de balles et plutôt propre dans ses tirs au but, le demi d’ouverture du Stade rochelais a surtout marqué deux essais magnifiques, le premier en contre après une course de soixante mètres et le second après avoir déchiré le rideau défensif francilien puis laissé Olivier Klemenczak et les plaqueurs de la banlieue Ouest fort dépourvus…

Pourra-t-il un jour bousculer la hiérarchie en équipe de France ?

Pour tout dire, la performance d’Antoine Hastoy fut à ce point surprenante que le jeune homme, retenu par Fabien Galthié et son staff pour préparer le match en Italie, n’avait, avant de gagner Nanterre, participé qu’à un seul entraînement collectif avec les Maritimes. « Je tiens vraiment à saluer Antoine, disait Ronan O’Gara en conférence de presse. Il a quitté Capbreton (où s’entraînaient les Bleus) mercredi soir dans un van, a rejoint La Rochelle dans la nuit et s’est entraîné avec nous dès le lendemain matin. » De toute évidence, Antoine Hastoy fait du bien au Stade rochelais et l’inverse vaut tout autant. Reste à savoir, désormais, si l’ancien meneur de jeu de la Section paloise, aujourd’hui numéro 3 aux yeux du staff tricolore, aura un jour le pouvoir de bousculer une hiérarchie fort bien établie en sélection : à son meilleur niveau, est-il réellement moins fort que Romain Ntamack ou Matthieu Jalibert ? Vous avez deux heures…

La décla

Ronan O’Gara, manager du Stade rochelais

« On a retrouvé notre attaque »

« On a perdu quatre points ce soir : le match a été décidé par notre incapacité à marquer sur nos temps forts. Je n’ai en revanche aucun problème avec la dernière pénalité ; la faute (du pilier Léo Aouf en mêlée fermée) était évidente. […] Concernant ce déplacement à Nanterre, il y a donc du bon et du moins bon : on a retrouvé notre attaque contre le Racing, on a réalisé de très beaux enchaînements mais on a baissé nos standards en défense. Il faudra un peu plus d’exigence et de précision, la prochaine fois. »