Les compositions probables de la 16e journée de Top 14

Après la parenthèse Champions Cup-Challenge Cup, le Top 14 est de retour avec la 16e journée synonyme de début de phase retour. Pour l'occasion, découvrez les compositions probables de toutes les équipes.

Lyon - Clermont

Le XV de départ de Lyon : 15.Arnold; 14.Tuisova, 13.Maraku, 12.Godwin, 11.Mignot ou Nakaitaci; 10.Berdeu, 9.Doussain; 7.Sobela, 8.Taufua (cap.), 6.William; 5.Mayanavanua, 4.Guillard; 3.Bamba, 2.Marchand, 1.S.Taofifenua.

Remplaçants : 16.Coltman, 17.Rey ouKaabeche, 18.Goujon, 19.Saginadze ou Cretin, 20.Rimet, 21.Smith, 22. Veredamu, 23.Tafili ou Gomez Kodela.

Infirmerie : l’ouvreur all black Lima Sopoaga poursuit sa réhabilitation après son opération du genou, et s’entraîne désormais à 100% sur l’intégralité des séances. Son retour à la compétition se précise plus que jamais. Le demi de mêlée Baptiste Couilloud (hernie cervicale) suit quant à lui des entraînements adaptés mais doit revenir «étape par étape» selon le mot de Garbajosa. Davit Niniashvili, Jonathan Pélissié, Thibaut Regard et Arno Botha (ischios) ne sont toujours pas disponible tandis que Félix Lambey (acromio) manquera aussi plusieurs semaines.

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Moala, 12. Simone, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Bézy ; 7. Fischer, 8. Lee, 6. Iturria (cap.) ; 5. Jedrasiak, 4. Amatosero ou Lanen ; 3. Slimani, 2.Beheregaray, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Boudou ou Fourcade, 17. Beria ou Bibi Biziwu, 18. Jedrasiak, 19. Dessaigne ou Tixeront, 20. Jauneau, 21. Plisson, 22. Ezeala ou Tiberghien, 23. Kubriashvili.

Infirmerie : l’infirmerie clermontoise se vide peu à peu. Le centre George Moala, malade la semaine dernière, est opérationnel à l’inverse du troisième ligne Judicaël Cancoriet, sorti blessé à l’épaule face aux Stormers. Tomas Lavanini est incertain (commotion), Julien Hériteau (coude), Peceli Yato (genou) et Cristian Ojovan (cheville) sont toujours indisponibles. Damian Penaud est quant à lui retenu avec le XV de France.

Bayonne – Brive

Le XV de départ de Bayonne : 15.Morahan ; 14.Erbinartegaray, 13.Maqala, 12.Buliruarua, 11.Baget ; 10.Lopez, 9.Rouet ; 7.Héguy, 8.Cassiem, 6.Huguet ; 5.Ceyte, 4.Marchois (cap.) ; 3.Cotet, 2.Bosch, 1.Cormenier.

Remplaçants : 16. Acquier, 17.Scholtz, 18.Leindekar, 19.Kafatolu, 20.Machenaud, 21.Robertson, 22.Martocq, 23.Tatafu.

Infirmerie : Geoffrey Cridge, touché à une cuisse tout comme Yann David, reviendra la semaine prochaine. Matis Perchaud (doigt), Yan Lestrade (opéré des adducteurs) et Quentin Béthune (opéré des vertèbres cervicales) ont repris l’entraînement avec opposition. Les troisième ligne Afa Amosa et Olajuwon Noa (entorse à une cheville) reprennent également. L’ailier Arthur Duhau (tendon rotulien) n’a toujours pas rejoint les terrains, quand l’arrière Gaëtan Germain a terminé sa saison.

Le XV de départ de Brive : 15. Ferté ; 14. Bonneval, 13. Tuicuvu, 12. Bituniyata ou Lee, 11. Muller ; 10. Sanchez ou Hervé, 9. P. Abadie ; 7. Hirèche (cap.), 8. E. Abadie, 6. Marais ; 5. Delannoy, 4. Ratuva ; 3. Van der Merwe, 2. Matu’u, 1. Brennan ou Tuimauga.

Remplaçants : 16. Karkadze ou Fraissenon, 17. Tuimauga ou Brennan, 18. Paulos ou Rixen, 19. Papali’i, 20. Lobzhanidze, 21.Hervé ou Lacoste, 22. Lee ou Bituniyata, 23. Ceccarelli.

Infirmerie : Lucas Da Silva (ischios), Luka Japaridze (genou), Mesulame Kunavula (genou), Rodrigo Bruni (pied), Stuart Olding (cervicales), Guillaume Galletier (péroné), Joris Jurand (cheville) et Thomas Laranjeira (genou) sont toujours absents. Nicolas Sanchez a été contraint de sortir sur protocole commotion contre Cardiff tandis que Lucas Paulos a été touché à la jambe. De son côté, avec France 7, Aaron Grandidier-Nkanang s’est blessé à la cheville lors de l’étape d’Hamilton. Pietro Ceccarelli était avec l’Italie cette semaine, Tom Raffy avec les moins de 20 ans français.

Castres – Bordeaux-Bègles

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora ; 14.Nakosi, 13.Cocagi, 12.Botitu, 11.Palis ; 10.Urdapilleta, 9.Arata ; 7.Babillot (cap.), 8.Ardron, 6. Champion de Crespigny ; 5.Staniforth, 4.Maravat ; 3.Hounkpatin, 2.Colonna, 1.Walcker.

Remplaçants : 16.Humbert, 17. Tichit, 18.Vanverberghe, 19.Delaporte, 20. Raisuqe, 21. Doubrère, 22.Le Brun, 23. Chilachava.

Infirmerie : bonne nouvelle pour le CO, le demi de mêlée uruguayen Santiago Arata devrait pouvoir reprendre du service pour ce match. De fait, Rory Kockott redevient entraîneur à temps plein. Jérémy Fernandez (ligaments croisés du genou) et Martin Laveau (tendon d’Achille) sont les deux blessés de longue durée. Le talonneur Gaëtan Barlot sera également absent, retenu sur le front du XVde France.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Cordero ou Bielle-Biarrey, 13. Dubié, 12. Lamerat, 11. Tambwe ; 10. Holmes, 9.Gimbert ; 7. Diaby (cap.), 8. Vergnes-Taillefer, 6. Miquel ; 5.Marais, 4. Jolmes ou Coularis ; 3. Cobilas, 2. Lamothe, 1.Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Poirot, 18. Coularis ou Jolmes, 19. Willis, 20. Zabalza, 21. Vili, 22. Bielle-Biarrey ou Cordero, 23.Tameifuna.

Infirmerie : Jalibert, Moefana, Buros, Falatea, Bielle-Biarrey et Jolmes ont été retenus avec l’équipe de France et seuls les deux derniers cités ont été libérés par le staff bleu en milieu de semaine. Pour ce qui est des retours de blessures, Tameifuna a repris l’entraînement cette semaine, tout comme Rémi Lamerat. Willis postule aussi contre Castres. Zack Holmes s’est, lui, remis de sa commotion face aux Sharks. Au niveau des blessés, Giammarioli et Lachaise se sont entraînés à part, Roussel a été touché à la cheville en début de semaine et Cros est blessé aux membres inférieurs.

Perpignan – Stade français

Le XV de départ de Perpignan : 15. Tedder ; 14.Tilsley, 13. Taumoepeau, 12.De La Fuente (cap.), 11.Crossdale ou Dubois ; 10.McIntyre, 9.Deghmache; 7.Galletier ou Bachelier, 8.Lemalu, 6.Shields ; 5.Moreaux ou Mahu, 4.Fa’asalele ; 3.Halanukonuka, 2.Lam, 1.Lotrian ouTetrashviili.

Remplaçants : 16.Tadjer, 17. Tetrashvili ou Lotrian, 18.Labouteley, 19.Eru, 20.Bachelier ou Bertheau, 21. Rodor, 22.Dubois ouSéguela, 23.Joly.

Infirmerie : incertitudes autour de la présence d’AliCrossdale (alerte musculaire) et de Kélian Galletier (commotion), qui doivent se tester.Pour le reste, l’Argentin Joaquin Oviedo (entorse coude), Lucas Velarte (pouce) et Boris Goutard (adducteurs) sont convalescents. Le troisième ligne Alan Brazo,le centre-ailier Alivereti Duguivalu ainsi que les deuxième ligne Will Witty et ShahnEru sont indisponibles.

Le XV de départ du Stade français : 15. Barré ; 14.Tui, 13. Ward, 12. Arrate, 11.Etien ou Odogwu ; 10. Segonds, 9. Parra ou Hall ; 7. Chapuis, 8. Habel-Kuffner, 6. Briatte (cap.) ou Ory ; 5. Timani, 4. Kremer ; 3. Melikidze, 2. Ivaldi, 1. Castets.

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. M. ALo-Emile, 18. Hirigoyen, 19. Scelzo ou, 20.Hall ou Parra, 20. Odogwu ou Etien, 21.Hamdaoui, 22.Dakuwaqa, 23. P. Alo-Emile.

Infirmerie : JJ van der Mescht s’est luxé l’épaule la semaine dernière et son forfait s’ajoute donc à ceux de Baptiste Pesenti, Paul Gabrillagues, Pierre-Henri Azagoh et Matthieu De Giovanni : les cinq deuxième ligne du club sont donc blessés, c’est du jamais vu ! Sefa Naivalu et Telusa Veainu, blessés de longue date, sont également absents.Un doute subsiste aussi sur la titularisation de Romain Briatte, touché à une cheville le week-end dernier.L’ailier fidjien Peniasi Dakuwaqa, auteur d’un essai magnifique la semaine passée en Challenge Cup, pourrait enfin connaître sa première feuille de match en championnat. Julien Delbouis, retenu en équipe de France, sera remplacé par Alex Arrate dans le XV de départ parisien.

Toulon – Pau

Le XV de départ de Toulon : 15. Domon ; 14. Kolbe, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11.Villière ; 10. West, 9. Danglot ; 7. Rebbadj, 8. Isa, 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. Étrillard (cap.), 1. Devaux ou Priso.

Remplaçants : 16. Tolofua, 17. Priso ou Devaux, 18. Warion, 19.Lakafia, 20. Paillaugue, 21. Sinzelle, 22. Luc ou Cordin, 23.Setiano.

Infirmerie : les Varois retrouvent des forces vives : Emerick Setiano (mollet), Facundo Isa (commotion), Cornell Du Preez (ischios) et Gabin Villière (cheville et main) sont disponibles. Jiuta Wainiqolo (genou) est incertain. Kieran Brookes (cervicales), Florian Frésia (cheville), Mathieu Tanguy (commotion) et Maëlan Rabut (commotion) sont forfaits. Biggar, Ollivon et Baubigny préparent le Tournoi des 6 Nations.

Le XV de départ de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13.Manu ou Gailleton, 12.Vatabua, 11. Ikpefan ; 10. Henry ou Debaes, 9.Robson ; 7.Hewat ou Zegueur, 8.Joseph, 6.Gorgadze (cap.) ; 5. Metz, 4.Ducat ; 3. Tokolahi, 2.Rey, 1.Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18.Auradou, 19.Tagitagivalu, 20. Daubagna, 21.Henry ou Debaes, 22.Manu ou Gailleton, 23.Papidze.

Infirmerie : touché face à Lyon (contusion aux côtes), le capitaine Beka Gorgadze devrait pouvoir tenir sa place. En revanche, l’incertitude est plus grande pour Zack Henry qui souffre d’une épaule depuis le dernier match de Top 14. Une décision sera prise ce vendredi.Sorti face aux Cheetahs, Mickaël Capelli (commotion) est au repos.Eoghan Barrett (genou) est en phase de reprise. Clément Mondinat (cheville) a été opéré mi-décembre, alors que Paul Tailhades (dos) a dû aussi se faire opérer début janvier.Eliott Roudil (genou, opération à venir a terminé sa saison).Steven Cummins (commotion) Luke Whitelock (commotion), et Aminiasi Tuimaba (cheville) sont toujours absents. Vincent Pinto profite d’une semaine de vacances et Thomas Carol est avec France 7.

Racing 92 - La Rochelle

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Taofifenua, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11. Imhoff ; 10. Russell ou Volavola, 9. Gibert ; 7.Chouzenoux, 8. Baudonne, 6. Hemery ou Kamikamica ; 5.Palu, 4. Sanconnie ; 3. Alo, 2. Tarrit, 1.Ben Arous.

Remplaçants : 16. Narisia, 17. Ben Arous ou Gogichashvili ou Maïau, 18. Bresler, 19. Kamikamica ou Hemery, 20.Domercq, 21.Volavola ou Russell, 22. Klemenczak, 23.Kharaishvili.

Infirmerie : le Racing est amoindri : Trevor Nyakane, Teddy Iribaren, Camille Chat, Wenceslas Lauret, Ibrahim Diallo, Warrick Gelant, Cedate Gomes Sa, Ali Oz et Cameron Woki sont blessés, Nolann Le Garrec et Gaël Fickou sont retenus avec les Bleus. Finn Russell sera-t-il de son côté libéré par l’Écosse pour venir disputer cette rencontre avant d’aborder le Tournoi des 6 Nations ?C’est une possibilité. À ce jour, Antoine Gibert est en tout cas le seul numéro 9 disponible de l’effectif professionnel et pourrait être couvert sur le banc par le jeune Antoine Domercq.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Popelin, 14. Thomas, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Rhule ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Bourdeau, 8. Tanga, 6. Dillane ; 5. Picquette, 4. Sazy (cap.) ; 3. Colombe Reazel, 2. Lespiauq, 1. Sclavi.

Remplaçants : 16. Lagrange, 17. Aouf, 18. Pa. Boudehent, 19. Botia, 20. Berjon, 21. Pi. Boudehent, 22. Dulin ou Alonso Munoz, 23. Kuntelia.

Infirmerie : si Leyds (commotion) est forfait et Botia (cheville) incertain, le staff maritime enregistre les retours de Tanga (pectoral) et Aouf (genou). Le troisième ligne et le pilier se sont entraînés normalement cette semaine. Skelton (genou) a repris la course. Le champion d’Europe en titre reste privé de Danty (genou), Bourgarit (genou), Paiva (épaule), Hatherell (cheville), Le Bail (mollet) et Ployet (cheville). Atonio, Alldritt, Lavault et Wardi sont avec le XV de France mais Hastoy et Pa. Boudehent, libérés, seront du déplacement à l’Arena. Arrivé en début de saison en provenance de Brive, en qualité de joueur supplémentaire Thompson-Stringer a participé à ses premiers entraînements.

Toulouse – Montpellier

Le XV de départ de Toulouse : 15. Capuozzo ou Mallia ; 14.A.Retière, 13.Guitoune, 12.Chocobares ou Ahki, 11.Lebel ou Capuozzo ; 10.Mallia ou E.Retière, 9.Page-Relo ; 7.Willis, 8.Tolofua ou Roumat, 6.Cros ; 5.Meafou, 4.Arnold ; 3.Aldegheri, 2.Cramont, 1.Neti (cap.).

Remplaçants : 16. Boubila, 17.Ainu’u, 18.Brennan, 19.Youyoutte ou Elstadt ou Placines, 20.Roumat ou Tolofua, 21.Graou ou Barassi, 22.Delibes ou Lebel, 23.Mallez.

Infirmerie : Faumuina (mollet) est toujours forfait, comme Merckler pour une blessure similaire.En revanche, Graou effectue son retour dans le groupe. Mauvaka (doigt) et Tauzin (cuisse) sont encore indisponibles.Ménagé en début de semaine, Pita Ahki devrait postuler. Si Capuozzo, Willis, Cros, Barassi et Lebel ont été libérés par leurs équipes nationales respectives, Baille, Marchand, Flament, Jelonch, Dupont, Ntamack, Ramos et Jaminet font partie des joueurs « protégés » ce week-end par le staff du XV de France.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Tisseron ; 14. Ngandebe, 13. Darmon, 12.Serfontein (cap.), 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Reinach ; 7. Doumenc ou Bécognée, 8. Mercer, 6. Camara ou Dakuwaqa ; 5. Stooke, 4. Tauleigne ; 3. Lamositele, 2. Giudicelli, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Langdon, 17. Chauvac, 18. Chalureau ou Duguid, 19. Dakuwaqa ou Camara, 20. Bécognée ou Doumenc, 21. Foursans, 22. Bouthier, 23. Tu’inukuafe.

Infirmerie : coup dur pour le MHR qui, en l’espace de quelques jours, a perdu Doumayrou qui va devoir se faire opérer du genou et Coly, victime d’une déchirure à la cuisse et qui en aura pour quatre à six semaines. Des incertitudes planent encore sur les participations des internationaux Camara, Bécognée et Chalureau, qui seront évalués au terme de l’entraînement de ce vendredi. Retours de Bridge à l’aile, Tauleigne dans la cage, et Tisseron à l’arrière.