Retrouvez toutes les informations transferts de ces derniers jours. Cette semaine beaucoup de mouvements chez les clubs de Top 14.

Clemont : La tentation australienne pour Amatosero

Arrivé en 2020 à Clermont et sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Miles Amatosero (20 ans) sera-t-il encore Auvergnat la saison prochaine ? C’est la volonté de ses dirigeants qui espèrent le convaincre de rester. Mais la Fédération australienne fait le forcing pour rapatrier cet espoir au poste de deuxième ligne en vue d’une intégration au sein des Wallabies. Perspective qui ne laisserait pas insensible l’intéressé.



Bordeaux-Bègles : Sa va rester jusqu’à fin février

On s’est un peu perdu au sujet de Conor Sa, le talonneur de l’Union Bordeaux-Bègles. On se souvient que ce pur produit du club avait été prêté à Carcassonne en début de saison,avant d’être rapatrié fin novembre après la blessure de Pablo Dimcheff, il devait repartir le 15 janvier, mais les entraîneurs ont décidé de le conserver jusqu’à la fin février. Même si le club a fait signer entre-temps Gabriel Oghre, un jeune Anglais, mais celui-ci avait déjà joué six minutes en Champions Cup avec Leicester. Il ne pouvait pas jouer pour un deuxième club dans cette épreuve. Pour pouvoir aligner Connor Sa face aux Sharks et à Gloucester, l’UBB devait lui garantir un contrat de trois mois de contrat minimum.



Pau : Robson et Tailhades prolongent, Levron prêté

Le demi de mêlée international anglais (30 ans), arrivé au mois de novembre en Béarn sera toujours palois la saison prochaine, comme annoncé cette semaine par la République des Pyrénées. Ce sera aussi le cas du pilier Paul Tailhades (25 ans) qui a, selon nos informations, aussi trouvé un accord avec ses dirigeants. Par ailleurs, la Section a annoncé cette semaine les prêts, avec effet immédiat, du demi de mêlée Alexis Levron et du trois-quart centre Vaea Tutuila Vaea qui évolueront à Tarbes (Nationale) jusqu’à la fin de la saison.



Narbonne : Seron trois ans de plus

Julien Seron, manager du Racing Club narbonnais, a prolongé son contrat. L’ancien demi de mêlée sera à la tête des Orange et Noir pour trois années supplémentaires. Arrivé la saison dernière au sein du club audois, l’entraîneur a connu une relégation douloureuse en Nationale et tentera de replacer le RCN en Pro D2 dans les années à venir.



Dimcheff sera bien Columérin pour deux saisons

Pablo Dimcheff (23 ans, 1, 83 m, 104 kg), talonneur argentin de l’Union Bordeaux-Bègles sera bien un joueur de Colomiers Rugby la saison prochaine. Le joueur, annoncé en approche du club columérin dans ces colonnes vendredi dernier, a officiellement signé son contrat auprès du club haut-garonnais dans le week-end. Le club de Julien Sarraute pourra compter sur lui pour les deux prochaines saisons.



L’UBB a un œil sur Sobela

Bordeaux-Bègles veut se renforcer en troisième ligne. S’il n’est pas parvenu à enrôler Alexandre Fischer et que Baptiste Delaporte est pressenti à Clermont, l’UBB a d’autres pistes en tête. Comme évoqué dans ces colonnes lundi dernier, le Sud-Africain Marco Van Staden (27 ans, 10 sélections) a un profil qui ne laisse pas insensible. « A la fin, ça dépendra s’il est dans les plans des Boks », a déclaré une source des Blue Bulls à son sujet, dans Rapport. Le club girondin aurait aussi noté le nom de Patrick Sobela (30 ans), en instance de départ du Lou, sur les tablettes.



Racing 92 : Casadéi vers Périgueux

Didier Casadéi (51 ans), qui s’occupe des avants du Racing 92 depuis deux saisons, quittera donc les Hauts-de-Seine à la fin de l’exercice 2022-2023 et selon toute vraisemblance, c’est Dimitri Szarzewski (aujourd’hui en charge de la défense des Franciliens) qui devrait prendre sa place au sein du staff. Selon nos informations, « Casa » aurait à l’heure actuelle quelques touches avec le club de Périgueux (Nationale 2), un club qu’il a déjà entraîné lors de la saison 2020-2021.